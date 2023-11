Damiano David dei Måneskin: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante rivelazione di X Factor nel 2017.

I Måneskin sono stati il gruppo rivelazione di X Factor del 2017. Nonostante non siano riusciti a vincere (hanno chiuso al secondo posto dietro Lorenzo Licitra) i ragazzi romani sono diventati in breve tempo tra gli artisti più amati di sempre del talent, grazie anche al carisma e al talento del frontman Damiano David.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista dal futuro radioso in grado già di conquistare le pagine dei giornali e anche il cuore di… Taylor Swift!

Chi è Damiano David dei Måneskin: biografia e carriera

Damiano David è nato a Roma l’8 gennaio 1999 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da bambino, lascia il liceo classico nel 2014 per gettarsi all’avventura nel mondo della musica con i compagni di band Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Con loro dà vita al progetto che lo ha portato alla fama internazionale: i Måneskin.

Damiano David dei Maneskin

I quattro ragazzi si conoscono dai tempi delle medie, ma formano la band solo nel 2015. Il nome del gruppo è una parola danese che significa ‘chiaro di luna’, ed è stato scelto per le origini nordiche della bassista Victoria.

La svolta della loro carriera è la partecipazione all’undicesima edizione di X Factor. Guidati da Manuel Agnelli arrivano fino alla finale dove perdono a vantaggio di Lorenzo Licitra. Nonostante la sconfitta il loro singolo Chosen diventa una vera hit:

Forti di questo successo hanno lanciato sul finire del 2018 il loro primo album, Il ballo della vita, trascinato al successo da singoli di grandissimo successo come Morirò da re e soprattutto la ballata Torna a casa.

Nel 2020 il gruppo è tornato a produrre canzoni con il brano Vent’anni, ed è entrato per la prima volta nel cast di Sanremo per il 2021. Sul palco dell’Ariston sono riusciti a imporsi, arrivando fino all’Eurovision 2021 e conquistando la vittoria anche nella manifestazione continentale.

Da quello straordinario trampolino i Måneskin sono riusciti a diventare una delle band più amate al mondo, capaci di conquistare anche le classifiche più difficili, come quelle degli Stati Uniti, grazie soprattutto al successo della loro cover Beggin’. Tra i premi conquistati ricordiamo un American Music Award, un Billboard Music Award, un Mtv Europe Music Award, due Mtv Video Music Award e una candidatura ai Grammy.

Come solista finora non è stato particolarmente attivo nel mondo della musica, se non in qualità di co-protagonista nel video di Mil veces della superstar brasiliana Anitta:

La vita privata di Damiano David: chi è la fidanzata?

Pur essendo molto famoso, Damiano è un tipo piuttosto riservato. Pare che prima del successo abbia avuto una storia con una ragazza di nome Lucrezia.

Per diverso tempo si è vociferato anche di una sua liaison con la bassista Victoria, ma i due hanno smentito più volte affermando di essere solo amici. Nonostante il suo aspetto androgino, tra l’altro, il cantante non ha mai fatto coming out e non sembra sia gay, anche se nel 2020 ha pubblicato alcune foto in cui bacia il chitarrista Thomas.

Solo nel 2021, nel momento del massimo successo, Damiano ha svelato tutta la verità, confermando di essere fidanzato già da diversi anni con la modella Giorgia Soleri, influencer molto famosa anche sui social.

Dopo alcune voci di crisi già diffuse nel 2021, nel giugno del 2023 i due si sono ufficialmente lasciati, dopo una storia lunga circa sei anni. A scatenare la rottura un video, diventato virale sui social, di un bacio in discoteca tra Damiano e un’altra ragazza.

Non sarebbe stato a portare la rottura, però, quanto invece una crisi più profonda, anche perché Giorgia ha confermato di aver sempre avuto una relazione aperta con Damiano. I due avevano comunque deciso di lasciarsi prima ancora del famoso bacio, rimanendo comunque in buoni rapporti.

Chi è la nuova fidanzata di Damiano David? Non ci sono notizie certe, ma pare che si sia legato con la modella Martina Taglienti, la ragazza del celebre video, grande amica tra l’altro di Victoria De Angelis.

Sai che…

– Di quale malattia soffre Damiano David? Fortunatamente nessuna.

– Le origini di Damiano sono romane. Non a caso, segue il calcio ed è un appassionatissimo tifoso della Roma.

– Il fratello di Damiano si chiama Jacopo.

– Che lavoro fanno i genitori di Damiano? La madre Rosa Scognamiglio e il padre Daniele David sono romani e a quanto pare svolgono come lavoro quello di assistenti di volo.

– Nel 2018 ha aperto con i Måneskinun concerto degli Imagine Dragons a Milano e soprattutto ha aperto a Las Vegas un concerto dei mitici Rolling Stones.

– Damiano ha diversi tatuaggi su tutto il corpo.

– Ama la moda.

– Damiano David è alto 1 metro e 80.

– Nel 2019 si è trasferito a Londra con il resto della band per alcuni concerti. Oggi sembra però tornato a vivere a Roma.

– Su Instagram Damiano David dei Måneskin ha un account ufficiale da milioni di follower. Su TikTok ha un profilo non ancora ufficiale.

