Chi è Davide Simonetta, autore affermato ed ex fidanzato di Annalisa

Davide Simonetta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore lodigiano ex fidanzato di Annalisa.

Cantautore di grande talento, ghostwriter della musica pop italiana, concorrente ‘in incognito’ in diverse edizioni del Festival di Sanremo e anche protagonista dei rotocalchi rosa per una storia d’amore con una delle cantanti più amate in Italia, Annalisa. Questo e molto altro è Davide Simonetta. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Davide Simonetta: biografia e carriera

Davide Simonetta è nato a Lodi il 5 maggio 1983 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato la carriera nel 2001 con un gruppo, i Karnea, con cui pubblica i suoi primi due dischi, togliendosi la soddisfazione di suonare in eventi molto importanti.

Chitarra batteria e amplificatore

Nel 2009 forma un nuovo gruppo, i Caponord, con cui pubblica l’album Un film sul panico e conquista il secondo posto al Premio Lunezia. Parallelamente all’attività con il gruppo, inizia nel 2012 la sua carriera da autore, scrivendo canzoni con e per Tiziano Ferro, Dolcenera, Marco Carta, Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Nek, Emma Marrone, Annalisa, Francesco Renga e tanti altri, diventando uno degli artisti più richiesti dai grandi del nostro pop.

Contemporaneamente, ha iniziato anche una carriera da produttore e arrangiatore, lavorando su progetti molto prestigiosi e togliendosi grandi soddisfazioni artistiche. Ha partecipato più volte a Sanremo, e anche nel 2022 è ha preso parte al Festival come coautore del brano Sesso occasionale di Tananai.

Un grande successo, soprattutto dopo la kermesse. La sua più grande soddisfazioni per il 2022 è però la firma sulla produzione di Bellissima, la super hit di Annalisa in grado di conquistare quattro dischi di platino e trascinare al successo il suo album E poi siamo finiti nel vortice del 2023 (in cui ha apposto la sua firma in ben nove canzoni, tra cui Mon Amour, Ragazza sola ed Euforia)

Canzoni scritte da Davide Simonetta: le più famose

Tra i brani celebri scritti da Simonetta per altri artisti vale la pena ricordare:

– Il mestiere della vita di Tiziano Ferro;

– Domani è un altro film dei Dear Jack;

– Fatti bella per te di Paola Turci;

– Differente di Nek;

– Mi parli piano di Emma Marrone;

– Il mondo prima di te di Annalisa;

– I nostri giorni di Francesco Renga;

– Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti;

– Bellissima di Annalisa;

– Mon Amour di Annalisa.

Con Marco Carta, Dear Jack, Fedez e Annalisa ha lavorato in più occasioni, complici anche importanti rapporti personali.

La vita privata di Davide Simonetta: fidanzata e figli

Conosciamo pochissimi dettagli sulla vita privata del cantautore, ma sappiamo che è stato a lungo il fidanzato di Annalisa, una delle cantanti più amate in Italia.

La loro storia è finita ormai da qualche anno, ma più volte ne ha parlato la stessa Scarrone, ai microfoni ad esempio di Vanity Fair: “Eravamo amici prima, saremo amici ancora. Ci unisce la musica e va bene così, non è detto che non scriveremo ancora insieme in futuro“.

Dopo quella storia, Davide ha iniziato un’importante relazione con l’influencer Veronica Ferraro, e i due hanno annunciato il proprio matrimonio nel 2023.

Sai che…

– Non sappiamo chi sia il padre di Davide Simonetta.

– Il patrimoni del noto autore non è mai stato confermato.

– Più volte Davide Simonetta ha partecipato come giudice ad Amici.

– Ha molto spesso lavorato con Paolo Antonacci, cantautore e figlio di Biagio.

– Il suo nome d’arte è d.whale.

– Con i Karnea ha suonato all’Heineken Jammin’ Festival con band come Placebo e Metallica come headliner.

– Non sappiamo dove abiti Simonetta, né a quanto ammontino i suoi guadagni.

– Su Instagram Davide Simonetta ha un account da migliaia di follower. Non sembra essere attivo invece su TikTok.

