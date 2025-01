Amara: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice Erika Mineo, con Simone Cristicchi a Sanremo.

Da Amici di Maria De Filippi alla storia con Simone Cristicchi, passando per più di un’esperienza sul palco del Festival di Sanremo. La carriera di Amara è una carriera importante, prestigiosa, con tanti momenti indimenticabili e tanta musica di qualità. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Amara: biografia e carriera

Erika Mineo, questo il vero nome di Amara, è nata a Prato il 14 giugno 1984 sotto il segno dei Gemelli. Appassionata di musica fin da giovane, comincia la sua carriera prendendo parte a un talent come Amici di Maria De Filippi, in particolare alla quinta edizione dello show.

Successivamente partecipa alle edizioni 2008 e 2009 di SanremoLab e a quelle 2010 e 2011 di Area Sanremo, arrivando sempre tra gli otto vincitori della manifestazione. Al Premio Lunezia nel 2010 conquista la vittoria tra le Nuove Proposte con il brano Mani, e il 1° settembre riceve una borsa di studio da Mogol per il CET – Centro Europeo di Toscolano.

Nel dicembre 2014 vince per la quinta volta Area Sanremo e viene scelta da Carlo Conti per partecipare tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Credo. Una canzone apprezzata da pubblico e critica che le permette di arrivare fino al quarto posto.

Conquista un altro importante riconoscimento nel 2015, il Premio Lunezia per l’album Donna Libera. Due anni dopo torna al Festival di Sanremo cantando nella serata finale il brano Pace, insieme a Paolo Vallesi. Nello stesso anno vince il premio per il Miglior testo grazie al brano Che sia benedetta portato in gara da Fiorella Mannoia.

Cosa fa oggi Amara

Nonostante sia lontana dal mainstream ormai da diverso tempo, negli ultimi anni ha cominciato una collaborazione musical-teatrale con Simone Cristicchi. Nel 2025 è stata scelta proprio dal cantautore romano come partner per la serata dei duetti per interpretare uno dei brani più belli della musica italiana, La cura di Franco Battiato.

La discografia in studio

2015 – Donna libera

2017 – Pace

La vita privata di Amara: marito e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Da sempre riservata sul suo privato, Amara da diversi anni non è solo la partner artistica, ma anche di vita, di Simone Cristicchi.

A confermarlo è stato lo stesso cantautore con un post su Instagram in occasione del 40esimo compleanno della cantante: “Oggi compi 40 anni. Ed io ho avuto il grande privilegio di starti accanto negli ultimi cinque. (…) Insieme ci siamo scoperti dopo esserci tanto cercati. Abbiamo viaggiato tanto, tornando sempre a casa, la nostra casa di pietre e candele, di alberi e silenzio. Abbiamo abitato tra gli ulivi e sulle tavole dei palcoscenici, unendo le nostre anime nel canto. Ho trovato in te una donna dalla forza incredibile, capace di starmi vicino sempre, soprattutto nei momenti difficili. E non posso dimenticare che hai salvato la mia vita, semplicemente con la tua presenza. Vorrei saper raccontare al mondo il mistero straordinario che sei, cosa significhi respirarti accanto, ma le parole non basterebbero. Io so solo che ogni giorno insieme a te è un dono inestimabile, irripetibile. Come il nostro amore“.

Sai che…

– Nel 2012 è stata scelta da MTV Italia come artista della settimana per la New Generation.

– Come autrice ha scritto canzoni anche per interpreti mainstream come Emma Marrone.

– Per un periodo si è avvicinata al buddismo ma si professa cattolica.

– Il suo pseudonimo lo ha scelto perché ha imparato nel corso del tempo a convivere con l’amarezza e la tristezza, emozioni che fanno parte della nostra vita.

– È cresciuta in un palazzo popolare a Roma.

– Vive da qualche anno a Velletri con Cristicchi.

– Su Instagram Amara ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

