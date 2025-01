Tutte le curiosità su Alessia Marcuzzi, conduttrice della finale di Sanremo 2025

Alessia Marcuzzi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva protagonista a Sanremo 2025.

Personaggio televisivo tra i più amati dagli italiani, Alessia Marcuzzi non è solo una conduttrice televisiva, un’ex attrice e un’ex modella, ma anche una delle protagoniste più attese del Festival di Sanremo 2025. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessia Marcuzzi: biografia e carriera

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre 1972 sotto il segno dello Scorpione. Estroversa e pronta a mettersi in gioco fin da giovanissima, fa il suo esordio televisivo a Telemontecarlo, nel programma Attenti al dettaglio. Successivamente si fa apprezzare come valletta in vari programmi televisivi, mentre nel 1994 partecipa il Rai al programma Il grande gioco dell’oca con Gigi Sabani.

Alessia Marcuzzi

Debutta al cinema nello stesso periodo con un breve cameo nel film Chicken Park di Jerry Calà, mentre nel 1995 approda a Mediaset per condurre il programma Colpo di fulmine su Italia 1. Apprezzata soprattutto dal pubblico più giovane, nel 1996 approda al Festivalbar, kemesse musicale che la vede nel ruolo di conduttrice fino al 2002, con vari compagni di viaggio: da Amadeus e Corona a Daniele Bossari e Natasha Stefanenko.

Al cinema riappare nel film Il mio West di Giovanni Veronesi e ancora in Tutti gli uomini del deficiente della Gialappa’s Band. Negli stessi anni recita anche nella fiction Tequila & Bonetti, per poi arrivare al timone de Le Iene Show.

Recita anche nella fiction Carabinieri per tre stagioni, mentre dal 2006 raccoglie l’eredità di Barbara D’Urso come conduttrice del Grande Fratello. Diventata una sorta di regina dei reality, tra il 2015 e il 2019 presenta anche L’isola dei famosi e Temptation Island, prima di chiudere dopo ventisei anni la sua esperienza in Mediaset nel 2021.

Cosa fa oggi Alessia Marcuzzi

Nel 2022 dopo ventotto anni è tornata in Rai per condurre il programma Boomerissima, mentre nel 2023 e nel 2024 ha affiancato Fiorello nel programma Viva Rai2! Viva Sanremo! su Rai 1. Nel 2025 è stata scelta da Carlo Conti, invece, come presentatrice della finale del Festival di Sanremo 2025.

Alessia Marcuzzi

La vita privata di Alessia Marcuzzi: marito e figli

Dalla storica relazione con Simone Inzaghi è nato il suo primo figlio, Tommaso, nell’aprile 2001. Dieci anni dopo è venuta al mondo Mia da una successiva relazione con Francesco Facchinetti.

Per cinque anni è stata legata a un altro calciatore, Carlo Cudicini, prima di sposarsi con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Il matrimonio è terminato nel 2022.

Sai che…

– Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila è stata protagonista di diversi calendari.

– Come imprenditrice si è imposta con il marchio Marks&Angels, producendo borse e accessori in pelle realizzati a mano in Italia.

– Alessia Marcuzzi vive a Roma, in particolare nel quartiere Flaminio, insieme alla figlia.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Alessia Marcuzzi.

– Su Instagram Alessia Marcuzzi ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.