Tutte le curiosità su Geppi Cucciari, conduttrice televisiva protagonista a Sanremo 2025

Geppi Cucciari: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva.

Comica dotata di un talento naturale, Geppi Cucciari si è imposta nel corso degli anni come una conduttrice televisiva irriverente e piena di spirito, sicuramente diversa da molte sue colleghe. Non a caso, nel 2025 si è guadagnata un posto al timone di una serata del Festival di Sanremo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Geppi Cucciari: biografia e carriera

Maria Giuseppina Cucciari, da tutti conosciuta come Geppi, è nata a Cagliari il 18 agosto 1973 sotto il segno del Leone. Cresciuta a Macomer, in provincia di Nuoro, si trasferisce a Milano durante gli anni dell’università e nel 2000 entra nel laboratorio teatrale Scaldasole.

Geppi Cucciari

Nel 2001 entra nel laboratorio di Zelig e nel 2022 prende parte al programma Pinocchio su Radio Deejay. Da questo momento comincia una proficua carriera sia come conduttrice e speaker radiofonica sia come comica in televisione e su molti palchi prestigiosi.

Il 2003 è l’anno del suo esordio su Italia 1 nel programma Zelig Off, mentre l’anno dopo entra nel cast di Attacco allo Stato, film televisivo con Raoul Bova. Si impone al grande pubblico dal 2005 al 2009 come una protagonista del cast di Zelig Circus, in prima serata su Canale 5, e da questo momento non si ferma più.

Nel 2007 su Sky conduce un primo programma tutto suo, Geppy Hour. Dopo aver messo insieme altre importanti avventure tra televisione e cinema, fa il suo debutto al Festival di Sanremo nel 2012 come ospite dell’ultima serata, in un’edizione condotta da Gianni Morandi e Rocco Papaleo. Nello stesso anno viene premiata come miglior personaggio televisivo dell’anno al Premio regia televisiva.

In radio si consacra come conduttrice del programma radiofonico Un giorno da pecora tra il 2015 e il 2016, mentre negli anni successivi la ritroviamo coinvolta in vari programmi sia televisivi che radiofonici, senza negarsi altre apparizioni cinematografiche, tra le altre cose in film importanti come Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Geppi Cucciari

Cosa fa oggi Geppi Cucciari

Dal 2023 conduttrice del programma Splendida cornice, oltre che da tempo conduttrice anche della finale del Premio Strega, nel 2025 Geppi Cucciari è stata scelta da Carlo Conti come una delle conduttrici del Festival di Sanremo, per una serata.

La vita privata di Geppi Cucciari: marito e figli

Geppi Cucciari non ha figli. Il 15 dicembre 2012 si è sposata con il giornalista Luca Bonaccorsi. La loro relazione è terminata nel novembre 2016. Il suo nuovo compagno è Marco Micheletti.

Sai che…

– Grande appassionata di basket, fino a 26 anni ha giocato tra la C e la B nel San Salvatore di Selargius e nell’Elmas, due squadre del cagliaritano, per poi toccare la serie A2 con la Virtus Cagliari.

– Si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi in Diritto internazionale.

– Ha scritto diversi romanzi, il primo nel 2006, Meglio donna che male accompagnata.

– Nel 2008 ha recitato con Carlo Verdone in Grande, grosso e… Verdone.

– Vive a Milano.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha fatto parte del cast del musical La famiglia Addams nel 2014 nel ruolo di Morticia Addams.

– Su Instagram Geppi Cucciari ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.