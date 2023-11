Andrea Settembre: la carriera, la vita privata e le curiosità sul giovane cantante napoletano, già molto conosciuto su YouTube.

Uno degli artisti che più ha sorpreso durante le Audition dell’edizione 2023 di X Factor è stato il giovanissimo Andrea Settembre, napoletano doc in grado di conquistare le simpatie dell’intero tavolo dei giudici. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di un talento che sogna di ripercorrere le orme di altre giovani star degli anni passati.

Chi è Andrea Settembre: biografia e carriera

Andrea è nato il 9 ottobre 2001 sotto il segno della Bilancia. Napoletano ricco di fantasia e appassionato di musica, si è fatto conoscere con la sua voce su YouTube. Lavora nella redazione di web tv, ma il suo sogno è fare il cantante.

Andrea Settembre

Ha scelto così di tentare la grande avventura di The Voice of Italy 2019. Qui ha presentato un brano di Khalid, Location, e ha fatto impazzire quasi tutti i coach. Il primo a girarsi per lui, attratto dal suo talento pop, è stato Gigi D’Alessio, seguito da Gué che ha bloccato Morgan. Un chiaro segno di quanto abbia apprezzato la performance di Andrea.

Tuttavia, la scelta di cuore del giovanissimo artista lo ha portato verso il Team di Gigi D’Alessio, che lo ha poi confermato nei Best Six per le Battle. Di seguito il video dell’esibizione di Andrea Settembre:

Se nel corso del talent di Rai 2 le cose non sono andate per il meglio dopo la Blind Audition, il giovane cantante non si è certo arreso, e anzi ha continuato la sua carriera pubblicando diversi singoli e facendosi conoscere anche su TikTok.

Quindi, nel 2023 ha tentato il salto in un altro talent, peraltro di nuovo con Morgan come giudice: X Factor. E alle Audition, con una cover di Me staje appennenn’ amò di Liberato, è riuscito ancora una volta a conquistare tutti i giudici.

Forte di questo primo successo, è arrivato ai Bootcamp. Per conquistare Dargen D’Amico, ha proposto la sua versione di End of the Road di Noga Erez. Ancora una volta ha fatto breccia nel cuore del giudice, e si è presentato agli Home Visit per conquistare un posto nei Live. Pronto a tutto pur di riuscirci, ha rischiato presentando un classico come Amandoti dei CCCP. Ed è riuscito a entrare nella squadra di Dargen.

La vita privata di Settembre: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del giovane cantautore partenopeo e non sappiamo se sia single o abbia una fidanzata.

Sai che…

– Una delle sue grandi passioni è… Ariana Grande!

– Ha ammesso che, se si fosse girata a The Voice, non avrebbe avuto dubbi a scegliere Elettra Lamborghini. Per ringraziarlo, l’ereditiera gli ha concesso un selfie finito subito sul profilo Instagram del giovane Andrea.

– Ammira moltissimo anche Michele Bravi.

– Su Instagram Andrea Settembre ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Ma è su TikTok che è una vera star, con quasi un milione di seguaci.

