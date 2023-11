Mariah Carey: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante soul/R&B americana più amata degli anni Novanta.

Mariah Carey è una delle cantanti più talentuose della storia della black music. Dotata di una voce fuori dal comune e di un’espressività straordinaria, ha colto il successo da giovanissima, rimanendo sulla cresta dell’onda per almeno quindici anni se non oltre. Ancora oggi è di certo una delle voci più importanti d’America. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera fortunatissima e la sua vita privata.

Chi è Mariah Carey: biografia e carriera

Mariah Carey è nata a Huntington, New York, il 27 marzo 1969 sotto il segno dell’Ariete. Figlia di una cantante lirica e di un ingegnere aerospaziale di origini venezuelane e afroamericane, dopo il divorzio dei genitori cresce con la madre, che le insegna i fondamenti del canto.

Già alle medie inizia a scrivere canzoni, e dopo il diploma muove i primi passi nel mondo della musica. Firma sul finire degli anni Ottanta con la Columbia, e nel 1990 lancia già il suo primo album, capace di raggiungere in poche settimane il primo posto in classifica. Con il disco d’esordio la cantante vince due Grammy e s’impone come una delle più grandi dive della musica americana.

Il successo prosegue nel 1991 con Emotions e poi ancora con Music Box del 1993, disco che la consacra a livello internazionale. Ad oggi è l’album più venduto della sua carriera, con oltre 32 milioni di copie, ed è al top della classifica degli album femminili di maggior successo nella storia. Da questo storico album viene estratto uno dei singoli più importanti nella carriera di Mariah Carey, Hero:

Nel 1994 dà alle stampe il suo primo disco natalizio, Merry Christmas, nel quale figura quello che è diventato oggi un classico della musica per le feste, All I Want for Christmas is You. L’anno dopo esce Daydream, il suo quarto album, il primo in cui sono presenti forti incursioni di hip hop. Anche con questo disco continua a godere di un successo straordinario, così come con il successivo Butterfly.

Sul finire degli anni Novanta vince un Oscar per la miglior canzone originale con When You Believe (in featuring con Whitney Houston), per il film Il principe d’Egitto.

La svolta hip hop prosegue con Rainbow, il suo ultimo disco del Ventesimo secolo. Il primo album del nuovo secolo, pubblicato dalla Virgin, è Glitter, uscito l’11 settembre 2001, ma non ottiene il successo sperato. Dato l’insuccesso del disco, l’etichetta decide di rescindere il contratto.

Mariah passa alla Island, con cui produce il suo nono disco, Charmbracelet, in anni in cui è peraltro la protagonista di una clamorosa faida con Jennifer Lopez. Il ritorno al successo arriva però solo con il decimo album, The Emancipation of Mimi, del 2005, seguito nel 2008 da E=MC2, trascinato dal singolo Touch My Body. La cantante da allora ha rallentato la propria attività artistica. Il suo ultimo album, Caution, è uscito nel 2018.

Nel 2019 ha conquistato il premio Icon Award durante i Billboard Music Award, un riconoscimento straordinario per la sua carriera. Nello stesso anno raggiune per la prima volta la vetta della classifica Billboard Hot 100 con il brano natalizio All I Want for Christmas is You. Con questo risultato, prolungatosi fino alla prima settimana del 2020, Mariah è diventata la prima artista con almeno una numero 1 in questa classifica in quattro decenni differenti.

Protagonsita di tante performance registrate a casa, per intrattenere i fan, durante il periodo della pandemia da Covid-19, Mariah ha pubblicato a settembre anche un’autobiografia, The Meaning of Mariah Carey. Nonostante sia ferma discograficamente, resta comunque sempre più una delle cantanti più amate al mondo, oltre che l’indiscussa regina del Natale da diversi anni a questa parte.

Mariah Carey: la discografia in studio

1990 – Mariah Carey

1991 – Emotions§

1993 – Music Box

1994 – Merry Christmas

1995 – Daydream

1997 – Butterfly

1999 – Rainbow

2001 – Glitter

2002 – Charmbracelet

2005 – The Emancipation of Mimi

2008 – E=MC²

2009 – Memoirs of an Imperfect Angel

2010 – Merry Christmas II You

2014 – Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse

2018 – Caution

La vita privata di Mariah Carey: marito e figli

Maria è stata legata sentimentalmente per molti anni con il produttore discografico Tommy Mottola. I due si sposarono nel 1993, per separarsi nel 1997 senza avere figli.

Dopo una breve relazione con il giocatore di baseball Derek Jeter e altri flirt, veri o presunti, si è sposata nel 2008 con il rapper Nick Cannon. Dalla loro unione sono nati il 30 aprile 2011 due gemelli, Moroccan Scott e Monroe. Mariah e Nick si sono separati nel 2014. Oggi è fidanzata con il ballerino Bryan Tanaka.

Sai che…

– Ha venduto in carriera oltre 200 milioni di dischi.

– Ha vinto cinque Grammy, diciotto World Music Award, ha ottenuto 89 candidature ai Billboard Music Award e ne ha vinti 31.

– Quanto è ricca Mariah Carey? Sembra che il suo patrimonio sia ormai da diversi anni superiore a 500 milioni di dollari.

– Mariah Carey è alta 1 metro e 73.

– Detiene il primato di 18 singoli al numero 1, uno in più rispetto al Re del rock and roll, Elvis Presley.

– Mariah è indicata come una delle artiste che ha cambiato la musica pop, per essere stata una delle prime a unire la melodia con intermezzi hip hop.

– È la cantante che ha venduto più dischi in assoluto durante gli anni Novanta.

– Il suo soprannome è Queen of Melisma e SongBird Supreme.

– Nel 2014 è stata eletta dal Time come la più popolare cantante di tutti i tempi.

– Nel 2015 ha una ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

– Il cognome Carey è stato adottato dal nonno, il venezuelano Francisco Núñez, dopo il suo arrivo a New York.

– Cos’è il Mariah Carey defrost? Da diversi anni un evento molto atteso dal popolo del web, grazie anche all’autoironia della cantante. Il giorno dopo Halloween, il 1° novembre, l’artista è infatti solita ‘scongelarsi’, per dare il via al periodo natalizio, quello in cui con le sue hit, soprattutto All I Want for Christmas is You, torna in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

– La madre l’ha istruita al canto iniziandola da bambina con l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi.

– Ha vinto il World Music Award sul finire degli anni Novanta come artista femminile del millennio.

– Ha dichiarato di aver fatto l’amore solo con cinque persone.

Di seguito il video di una delle canzoni di Mariah Carey più recenti, A No No:

