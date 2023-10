Mew: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Tra le protagoniste dell’edizione numero 23 di Amici di Maria De Filippi che hanno maggiormente colpito il pubblico fin dalla primissima puntata c’è sicuramente Mew. Una giovane cantautrice di sicuro talento, dal look stravagante e dalla grande passione per il cartone animato Pokémon, come si può comprendere anche dal nome d’arte che ha scelto. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mew: biografia e carriera

Valentina Turchetto, questo il vero nome di Mew, è nata a San Donà di Piave, comune italiano della provincia di Venezia, ma vive a Jesolo con la sua famiglia. Di origini tedesche da parte di madre, ha sviluppato fin da giovanissima una grandissima passione per la musica, e proprio per questo, dopo aver scritto le sue prime canzoni, ha tentato di raggiungere il grande pubblico tramite il trampolino dei talent.

Microfono

La sua prima avventura risale al 2019, quando si presenta a X Factor con una sua canzone, La birra calda. Pur non avendo successo, quella prima esperienza le ha dato il coraggio di continuare a inseguire il suo sogno. Si è così presentata nel 2023 ad Amici dopo aver pubblicato nel mese di febbraio il singolo Sangue, lo stesso utilizzato come biglietto da visita davanti ai professori:

Grazie a questa esibizione ha fatto subito colpo non solo nel pubblico del talent di Canale 5, ma anche nei giudici, scatenando una vera battaglia tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per averla come allieva. Alla fine riesce quindi a conquistare una maglia, che le viene consegnata da Angelina Mango, quasi fosse un passaggio di consegne tra la vincitrice nella categoria canto della scorsa edizione e la stella della nuova edizione.

La vita privata di Mew: ha un fidanzato?

Non sappiamo molto della vita sentimentale di Mew. Al momento sembrerebbe single, ma sul web c’è chi assicura che sia invece impegnata. Probabilmente scopriremo ulteriori dettagli nel corso dei mesi all’interno della casetta.

Sai che…

– Fino al suo ingresso ad Amici ha lavorato in un negozio in cui vendeva Pokémon. Ha fatto però anche la gelataia nell’attività di famiglia.

– Ha dichiarato di piangere spesso per molte cose.

– Il suo nome d’arte deriva proprio da uno dei pokémon protagonisti del cartone ideato da Satoshi Tajiri. In particolare Mew è un pokémon rarissimo e potentissimo che appare solo a chi ha un cuore puro.

– Su Instagram Mew ha un account seguito da diverse decine di migliaia di follower.

– Anche su TikTok il suo profilo è già seguito da diverse migliaia di persone.

Riproduzione riservata © 2023 - NM