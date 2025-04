Chi sono i Vaeb, il duo islandese che vuole far ballare il pubblico dell’Eurovision

Vaeb: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo di musica elettronica che viene dall’Islanda.

Con il loro elettrorap sono pronti a rigalare vibrazioni ai loro fan e al pubblico di tutto il mondo attravers il palco dell’Eurovision Song Contest. Un proposito non proprio banale per i Vaeb, duo di rapper e cantanti islandesi che si è conquistato un posto all’interno della kermesse musicale più seguita al mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Vaeb: membri e carriera

I Væb (la pronuncia corretta è vibe) sono un gruppo islandese piuttosto giovane. Si sono formati nel 2022 dall’unione dei fratelli Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson. Appassionati di musica fin da giovanissimi, fanno il loro debutto nel mondo discografico nel 2022 con l’album Væb tékk, anticipato dai singoli Aron Can (Borđar kál) e Þetta kallar á drykk.

I primi successi a livello commerciale arrivano però solo un anno dopo con il remix di Ofbođslega frægur in collaborazione con Ingi Bauer. Con questo brano per la prima volta entrano nella classifica islandese.

In grande ascesa, nel febbraio 2024 partecipano al Söngvakeppnin, il contest per scegliere il rappresentante dell’Islanda all’Eurovision. Non riescono però ad arrivare alla vittoria, e chiudono la loro avventura al quarto posto.

Nonostante questo, il loro brano, Bíómynd, è l’unico della manifestazione a raggiungere la top 10 islandese, a dimostrazione di un successo ormai consolidato e costante. Anche per questo motivo nel 2025 partecipano di nuovo al contest e questa volta, con la canzone Róa, riescono a conquistare la vittoria ottenendo sia il favore della giuria che quello del pubblico. Saranno loro quindi rappresentare l’isola a Basilea.

Sai che…

– Róa ha stabilito un record, conquistando la vetta della classifica islandese e mantenendola per sei settimane consecutive, mai successo a nessuna canzone islandese eurovisiva negli anni Venti.

– Non conosciamo dettagli biografici sui due fratelli, non sappiamo quindi la loro data di nascita e il loro segno zodiacale. Non abbiamo nemmeno informazioni riguardanti la loro vita privata.

– Dovrebbero vivere ancora in Islanda.

– Su Instagram i Vaeb hanno un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok sono molto famosi con il loro account.

