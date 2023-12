Sarafine: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su Sara Sorrenti, cantante del team Fedez a X Factor 2023.

Cos’hanno in comune la Calabria e il Belgio? Sono state, e sono tuttora, le case di Sara Sorrenti, più famosa come Sarafine. Si tratta di una delle concorrenti che maggiormente hanno sorpreso nell’edizione 2023 di X Factor, una delle stelle del team Fedez.

Appassionata di musica fin da ragazza, Sarafine ha le idee chiare e un gusto musicale ben definito. Ingredienti che le hanno fatto conquistare facilmente la fiducia di tanti spettatori del programma. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Sarafine: biografia e carriera

Sara Sorrenti è nata a Vibo Valentia, in Calabria, nel 1989, anche se non conosciamo ancora la sua data di nascita. Appassionata di musica, si è trasferita lontano da casa, a Bruxelles. Laureata in Economia aziendale, a lungo si è divisa tra due mondi tra loro quasi opposti: quello del lavoro in una multinazionale molto importante, nel ruolo di assistente amministrativa e contabile, e quello della musicista con grande creatività e voglia di emergere.

Sarafine

Chiaramente due opposti del genere non potevano convivere a lungo. Così, Sara ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro per dedicarsi completamente alla musica. Una scelta molto coraggiosa, ma di cui non si è mai pentita, perché “stare bene è più importante del dovere“.

Interessata a diversi generi musicali, nelle sue canzoni mescola elementi provenienti da vari mondi, dalla musica elettronica alla trap, dal drill al pop, fino al dubstep. Il risultato è un elettropop eclettico e molto personale, in grado di rispecchiare pienamente la sua essenza. D’altronde, Sara non si limita a cantare, ma scrive i suoi brani, li suona e li produce anche.

Pur non avendo mai preso lezioni di canto, è riuscita presto a emergere, dimostrando da autodidatta un talento naturale. Talento che è diventato evidente fin dalla prima puntata di X Factor. Alle Audition si è presentata con un suo inedito, Malati di gioia, un brano che parla di lei, della sua generazione, di quei ragazzi che hanno seguito un percorso lavorativo più per senso del dovere che per vocazione, e che quindi si sente spesso fuori luogo. Un brano che ha conquistato tutti i giudici, permettendole di avere quattro ‘sì’.

Passata alla fase dei Bootcamp, ha quindi cambiato completamente mondo, cantando una cover di The House of the Rising Sun dei The Animals, in versione ovviamente riarrangiata. Standing ovation da parte di Morgan. Fedez non può che concedergli una sedia.

Nell’ultima fase prima dei Live, gli Home Visit, si è giocata il tutto per tutto con Desert Rose di Sting. Ed è stato un successone, una performance che le ha permesso di conquistare un posto nella squadra del rapper milanese nella fase dal vivo.

Durante i Live ha vissuto una grande esperienza con queste esibizioni:

– L’amour est un oiseau rebelle (Habanera), cover di Georges Bizet;

– Eleanor Rigby, cover dei Beatles;

– Get Up, Stand Up, cover di Bob Marley;

– Tutto il resto è noia, cover di Franco Califano;

– Riturnella, canzone tradizionale calabrese;

– Hanno ucciso l’uomo ragno, cover degli 883;

– No Diggity, cover dei Blackstreet.

Dopo un lungo percorso nei Live quasi privo di intoppi, è riuscita a presentare durante la semifinale il suo inedito, Malati di gioia, e ha conquistato meritatamente un posto in finale:

La vita privata di Sarafine: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale dell’artista di origini calabrese e non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single.

Sai che…

– Su Instagram Sarafine ha un account da diverse migliaia di follower. Su TikTok ha un profilo meno seguito.

– Il suo nome d’arte è l’unione del suo nome di battesimo e la parola fine. Lei stessa ha spiegato il significato: “Pensavo a un serpente che si morde la coda, un po’ come la mia vita: mi sentivo condannata a questo finire in me stessa“.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sarafine, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM