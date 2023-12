Maria Tomba: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantante protagonista a X Factor 2023.

Ci sono artisti che riescono a trovare il successo in ciabatte. Letteralmente, e non metaforicamente. Chiedere a Maria Tomba per saperne di più. Artista giovane ma di grande personalità, dotata anche di una grande voce, è sicuramente uno dei personaggi più apprezzati di X Factor 2023.

Entrata nel team di Fedez, ha saputo durante il suo percorso farsi apprezzare non solo per le qualità musicali, ma anche per una personalità sicuramente fuori dal comune. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Maria Tomba: biografia e carriera

Classe 2002, originaria di Verona, Maria si è appassionata alla musica fin da bambina, dimostrando presto ottime doti canori. Non a caso, ha provato a superare anche le selezioni de Lo Zecchino d’Oro, senza troppe fortune.

Destinata però a vivere con e per la musica, non si è certo arresa subito e all’età di 8 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto. Dopo poco tempo ha cominciato a partecipare a karaoke e a diversi concorsi canori, prima di arricchire il suo curriculum con alcuni corsi di musica e di teatro.

Maria Tomba

La vena artistica che la porta a cimentarsi con il cantautorato diventa evidente all’età di 14 anni, quando inizia ad appassionarsi alla poesia e a scrivere le sue prime canzoni. La vera svolta della sua carriera è però più tarda e coincide con la scelta di trasferirsi a Milano.

Una decisione necessaria per poter inseguire il suo sogno di diventare cantante. Anche perché il suo paesino veneto cominciava a starle stretta, come confessato dalla stessa concorrente di X Factor: “Provengo da un posto molto cattolico, avevo bisogno di andarmene“.

Entrata a contatto con Carlo Averello dell’Isola degli artisti, è quindi entrata nel suo roster e ha cominciato a muovere i primi veri passi nel mondo della musica da professionista. Attraverso questa esperienza fondamentale, è quindi arrivata sul palco di X Factor 2023.

E l’impatto è stato immediatamente sorprendente: si è presentata infatti in pantofole, stupendo tutti. Ma a lasciare a bocca aperta è stata la sua voce: interpretando Piece of My Heart di Janis Joplin ha conquistato infatti tre ‘sì’ ed è passata alla fase successiva. Solo Ambra è sembrata poco interessata al suo talento.

Durante la fase dei Bootcamp, per poter entrare nella squadra di Fedez, riesce a conquistare uno switch decisivo con la sua performance sulle note di America di Gianna Nannini. Arrivata all’ultimo step prima dei Live, i temuti Home Visit, sceglie quindi di giocarsi il tutto per tutto esibendosi con Numb dei Linkin Park. E riesce a fare centro nel cuore del giudice.

Il suo cammino dal vivo è stato formato da queste esibizioni:

– Diavolo in me, cover di Zucchero;

– You Shook Me All Night Long, cover degli AC/DC;

– Sono un ribelle mamma, cover degli Skiantos;

– September, cover degli Earth, Wind & Fire;

– Lady Marmalade, cover delle Labelle;

– Sei un mito, cover degli 883;

– Always, cover dei Bon Jovi.

Dopo un percorso nei Live di grandissimo rilievo, con pochi rischi e tante esibizioni indimenticabili, in semifinale ha presentato il suo inedito, Crush, ed è riuscita a guadagnarsi un posto in finale:

La vita privata di Maria Tomba: chi è il fidanzato?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli, non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single. Sappiamo però che non ha fratelli (ma ne avrebbe voluti) e che ha un gatto che ama moltissimo, ma che è rimasto in Veneto con i suoi.

Sai che…

– A Milano ha vissuto in un convitto di suore.

– Ama passeggiare per campi e vigneti per cercare ispirazione per le sue canzoni.

– Il suo primo fan è sempre stato il padre, che l’ha sostenuta fin da bambina e l’ha indirizzata verso la carriera musicale, convinto delle sue qualità.

– Si sente una performer e ha già in mente progetti particolari: sogna vivere un tour mondiale intitolato Maria Tomba è morta, per poter salire sul palco vestita da suora ma in giarrettiera.

– Su Instagram Maria Tomba ha un account da diverse migliaia di follower.

– Meno seguita su TikTok, ha aperto il proprio profilo solo dopo essere entrata nel cast di X Factor.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Maria Tomba, ecco una playlist presente su Spotify:

