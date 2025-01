Chi è Alex Wyse, il cantante ex Amici finalista di Sanremo Giovani 2024

Alex Wyse: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante di Amici 21, autore di Un po’ di te.

Tra i talenti di Amici 21, potenzialmente delle star, si è ritagliato un posto speciale nel cuore dei fan Alex Wyse, conosciuto anche come Alex W. o Alex. Un artista che, pur non riuscendo a vincere il programma, è riuscito a costruirsi una carriera credibile anche al di fuori del talent. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo giovane cantante.

Chi è Alex Wyse: biografia e carriera

Alessandro Rina, questo il vero nome di Alex, è nato a Como il 16 giugno 2000 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha studiato a Londra, diplomandosi al Bimm dopo aver frequentato il Chesterton Community College a Cambdridge.

La sua prima grande occasione in carriera arriva nel 2021, quando riesce a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, per inseguire il suo sogno: diventare un cantante professionista. Già dalle audizioni mostra il suo talento, grazie anche a un inedito molto apprezzato: Sogni al cielo.

Entrato nella squadra di Lorella Cuccarini ha l’occasione di collaborare con produttori importantissimi come Katoo, conquistando il plauso di artisti di primissimo piano come Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi. Nel corso della sua avventura lancia anche altri inediti importanti, come Tra silenzi (Roma).

Arrivato fino alla finale del talent, presenta in questa occasione il brano Non siamo soli, title track del suo primo EP, in grado di arrivare fino al primo posto della classifica Fimi. Dopo questo grande successo parte in tour in giro per l’Italia e nel 2022 lancia il suo primo vero album, Ciò che abbiamo dentro.

Nel 2023 Alex Wyse si fa apprezzare con il brano Dire fare curare, in collaborazione con il gruppo inglese Sophie and The Giants. Nel mese di novembre torna quindi ad Amici per presentare il suo nuovo singolo: Un po’ di te.

Cosa fa oggi Alex Wyse

Sempre pronto a rincorrere la definitiva consacrazione nel mainstream musicale italiano, nel 2024 ha preso parte alla bagarre dei tormentoni estivi con il brano Gocce di limone e in autunno è riuscito a entrare tra i ventiquattro finalisti di Sanremo Giovani con il brano Rockstar.

Grazie al suo talento e alla sua caparbietà, riesce a conquistare la vittoria del talent, terminando tra i quattro giovani in grado di guadagnarsi un posto sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Un grande traguardo raggiunto con una canzone, Rockstar, che rispecchia il suo pensiero, come rivelato dallo stesso artista: “Dipinge la libertà come una fantasia, una condizione fragile e irraggiungibile, legata alla ricerca di se stessi e alla fuga dai vincoli emotivi”.

La vita privata di Alex Wyse: chi è la fidanzata

Chi è la fidanzata di Alex, si chiedono in molti. Evidentemente la sua vita privata nei primi mesi di Amici è stata al centro delle attenzioni mediatiche forse anche più del suo talento. Questo perché durante l’avventura nella scuola, quando ha visto la ballerina Cosmary, è sembrato subito rimanerne innamorato. Una reazione, la sua, che ha portato alla rottura con la sua fidanzata, ormai ex, una ragazza di nome Chiara.

Successivamente è stato quindi accostato a Michelle Cavallaro, protagonista del reality Il Collegio 2. Non sappiamo però se i due stiano insieme e chi sia adesso la sua fidanzata.

Sai che…

– Per potersi mantenere a Londra ha lavorato come fattorino per una nota azienda di delivery e ha fatto il cassiere in alcuni pub.

– Suona il pianoforte.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Vive a Milano.

– Su Instagram Alex ha un account da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è una vera star e vanta un profilo ufficiale.

