Chi è Katia Follesa, la comica che condurrà una serata di Sanremo 2025

Katia Follesa: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva e comica.

Amatissima attrice comica e conduttrice televisiva, Katia Follesa è stata fortemente voluta da Carlo Conti in almeno una delle serate del Festival di Sanremo 2025, la sua prima edizione dopo il lungo quinquennio guidato da Amadeus. Una grande occasione per Katia, che potrà portare per la prima volta la sua simpatia anche sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Katia Follesa: biografia e carriera

Katiuscia Follesa, questo il vero nome di Katia, è nata a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, il 12 gennaio 1976 sotto il segno del Capricorno. Figlia di un’amministratrice d’albergo di origini siciliane e di uno chef sardo, Katia inizia a lavorare da giovane in una holding finanziaria. Capisce però molto presto che quello non può essere il suo percorso e decide di licenziarsi per diplomarsi alla Scuola di Quelli di Grock.

Katia Follesa

Forma quindi nel 2001, con l’amica Valeria Graci, il duo comico Katia & Valeria e, dopo un periodo di gavetta piuttosto lungo, approda in televisione in programmi comici come Colorado Cafè. Sempre in compagnia di Valeria nel 2004 fa il suo esordio nell’universo Zelig, sia all’interno del programma Zelig off che in Zelig Circus.

Successivamente Katia recita in Buona la prima! al fianco di Ale e Franz e continua la sua carriera con diversi ruoli da solista, anche da conduttrice accanto a personaggi come Enrico Papi.

La prima grande svolta della sua carriera arriva però nel 2012, quando decide di sciogliere il duo comico con Valeria. La sua carriera però non si interrompe, e anzi continua a spron battuto sia in televisione che al cinema. Nel 2014 conduce ad esempio il programma Quanto manca in seconda serata su Rai 2.

Sono anni di grande crescita per Katia, che passa da un progetto all’altro e vede aumentare a dismisura le sue possibilità lavorative, tra radio e televisione, sia su Real Time che sui canali Mediset. Tra le sue tante apparizioni televisive di un certo rilievo ricordiamo anche quella nel cast di LOL – Chi ride è fuori, il comedy show di Prime Video, nel 2021.

Cosa fa oggi Katia Follesa

Nel 2024 è stata giurata in LOL Talent Show, ma ha anche continuato la sua carriera televisiva e cinemtagrafica, partecipando tra l’altro al film Un oggi alla volta. Ha quindi riformato la coppia comica con Valeria Graci per un tour teatrale che le vedrà coinvolte fino all’aprile del 2025. Tour che potrà promuovere anche sul palco dell’Ariston nella sua prima esperienza da co-conduttrice di una serata di Sanremo.

La vita privata di Katia Follesa: marito e figli

Katia Follesa ha avuto a lungo una storia con un collega, attore comico e spesso anche collaboratore, Angelo Pisani. I due sono stati insieme dal 2006 al 2023 e hanno avuto una figlia, Agata, nata nel 2010.

Sai che…

– Nel 2021 ha vinto il premio come miglior personaggio femminile della televisione alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica.

– In molti si chiedono quale malattia abbia Katia Follesa. La comica soffre di cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del Progetto Cor, il cui obiettivo è migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari. Proprio per limitare il suo problema è dimagrita in anni recenti.

– Vive a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Katia Follesa ha un account ufficiale da milioni di follower.