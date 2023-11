Vale LP: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantante protagonista ad X Factor 2021.

Ogni edizione di X Factor ha il proprio personaggio più rappresentativo, più particolare, più accattivante. Per l’edizione 2021 forse questo ruolo è stato per qualche puntata ricoperto da Vale LP, una giovane cantautrice che ha conquistato un posto nella squadra di Emma Marrone.

Un’artista molto originale, di grande personalità e con le idee, apparentemente, molto chiare. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Vale LP: biografia e carriera

Classe 1999, Valentina Sanseverino, questo il vero nome di Vale LP, è una delle cantautrici più irriverenti mai presentatesi al talent di Sky. Proveniente da un piccolo paese del casertano, rispetto ad altri colleghi vantava già una carriera avviata al momento della partecipazione allo show.

Quasi per gioco, la giovane Vale ha iniziato nel 2018, pubblicando una demo su SoundCloud. Ha quindi unito le forze con l’amica e collega Lil Jolie (diventata famosa poi ad Amici), lanciando il brano Fumo freestyle, uno degli esempi più apprezzati in Italia di trap al femminile. Nel maggio 2020 ha pubblicato il suo primo Ep, e ha collaborato con il rapper CoCo, tra i più importanti della scena napoletana, nel singolo Non mi capirai mai.

Anche nel 2021 la sua carriera è continuata, sempre in ascesa. Il suo ultimo singolo, Amerika, un brano elettropop che le ha permesso di mostrare un altro volto del suo talento. Da lì a poco la scelta di tuffarsi in una nuova avventura, quella del talent più amato d’Italia.

Si è presentata a X Factor nel 2021 superando agevolmente le Audizioni con l’inedito Cheri e poi diventando virale ai Bootcamp con il brano Porcella. Una canzone a dir poco esplicita. Basti pensare al testo, in cui sono presenti versi come questo: “Vado con una donna e dico, cuore a me, sono senza ombrello, coprirsi se fa freddo, vieni a casa dai facciamo presto, apri il rubinetto delle gambe tue“.

Nella sua presentazione, la cantante ha affermato di aver scelto di partecipare al talent perché sente di avere qualcosa dentro da dover dare al proprio pubblico. “Spero che le persone capiscano che io non posso fare altro rispetto a quello che corrisponde al mio vero io“, ha aggiunto la giovanissima artista, che ha le idee chiarissime.

Dopo essersi fatta conoscere nel programma, Vale LP ha proseguito la sua carriera con alcune esperienze di alto livello. La sua grande occasione è però arrivata nel 2023, quando ha raggiunto la finale di Sanremo Giovani con il brano Stronza.

La vita privata di Vale LP: è fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Vale LP, e non sappiamo nemmeno se abbia una fidanzata, un fidanzato o sia single.

Sai che…

– Cosa significa il suo soprannome? A quanto pare, Vale La Pena.

– Su Instagram Vale LP ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito dai fan.

