Tutto su Mahmood, il cantante due volte vincitore di Sanremo

La carriera, le canzoni e alcune curiosità su Mahmood, il cantautore italo-egiziano che ha vinto Sanremo.

Era uno degli artisti più attesi tra i 24 finalisti di Sanremo nel 2019, Mahmood. Il cantautore milanese, già autore di brani di successo per altri cantanti, come Nero Bali e Hola (I Say), dopo le esperienze non troppo positive a X Factor e a Sanremo due anni prima, aveva conquistato un posto tra i Big di Sanremo vincendo a dicembre la kermesse Sanremo Giovani 2018.

Attese mantenute, con una vittoria straordinaria che ha lanciato, da lì in avanti, una delle stelle più brillanti della nostra nuova musica pop. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera di questo gigante del panorama R&B italiano, diventato in pochi anni uno dei big italiani più amati a livello internazionale, dopo aver trionfato per ben due volte sul palco dell’Ariston.

Chi è Mahmood: biografia e carriera

Nato a Milano il 12 settembre 1992 sotto il segno della Vergine da madre italiana e padre egiziano, Alessandro Mahmoud mostra fin da giovanissimo il suo talento musicale, tanto da arrivare a esibirsi nella sesta edizione di X Factor del 2012, nella categoria Under Uomini di Simona Ventura.

Il cantante viene però eliminato nella terza puntata dei Live Show. Quattro anni più tardi partecipa per la prima volta a Sanremo nella categoria giovani con il brano Dimentica, senza però avere successo. Rispettato autore oltre che ottimo cantante, nel 2017 collabora con Fabri Fibra nel brano Luna e con Michele Bravi in Presi male.

Alessandro Mahmood

Dopo aver partecipato al Wind Summer Festival, arrivando in finale nella sezione giovani dopo la pubblicazione dei singoli Uramaki e Pesos, in questo 2018 Mahmood ritenta la strada per Sanremo. Con una performance molto convincente, è riuscito a conquistare pubblico e giuria, aggiudicandosi sia il premio della critica che la vittoria di Sanremo Giovani 2018.

A sorpresa ha conquistato subito dopo anche la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Soldi, superando artisti sulla carta molto più quotati e dimostrando che con la perseveranza si può arrivare in alto.

Dopo la vittoria di Sanremo si è presentato come rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, e ha conquistato il secondo posto, sfiorando una vittoria che avrebbe meritato. Ma il suo successo non è finito qui, e dopo essersi imposto anche in Europa è diventato nel 2020 uno degli artisti più importanti della scena mainstream italiana.

Mahmood – Soldi

Il brano che lo ha lanciato verso il grandissimo successo è Soldi, il pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2019. Una canzone scritta e prodotta con l’ausilio di Dardust e Charlie Charles, moderna e tribale, incentrata su un testo che racconta la storia di un padre poco attento alla vita del figlio, se non per questioni economiche.

Musicalmente all’avanguardia, anche nel suo minimalismo, la canzone premiata al Festival ha suscitato polemiche. D’altronde, non si tratta della solita canzone sanremese né per quanto riguarda il tema toccato né per le armonie musicali. E questo è solo un bene, come dimostrato dal fatto che, da lì in avanti, ha completamente cambiato la percezione stessa della kermesse sanremese.

Mahmood dopo Sanremo 2019

Dopo il successo sul palco dell’Ariston, il cantautore ha avuto grande fortuna con l’album Gioventù bruciata, prima di essere interrotto nelle sue attività promozionali dalla pandemia legata al Coronavirus. Nel 2021 è tornato con un nuovo album Ghettolimpo, un lavoro più maturo e pieno di brani in grado di mostrare appieno la sua versatilità, grazie anche a singoli come Klan, Inuyasha e T’amo.

Forte del successo di questo disco, nel 2022 Mahmood ha unito le forze con Blanco e si è ripresentato a Sanremo, trionfando ancora una volta con un brano splendido, Brividi, e conquistando il diritto di giocarsi l’Eurovision in casa.

Chiusa la parentesi con il cantautore bresciano con un buon sesto posto ottenuto nell’edizione di Torino dell’Eurovision Song Contest, Mahmood ha voltato pagina. Come autore ha lavorato con Giorgia nel brano Normale e con Elodie in ben quattro tracce di Ok. Respira.

Mahmood

Nel 2023 è quindi tornato sul palco dell’Eurovision Song Contest, a Liverpool, come ospite speciale. Nell’occasione reinterpreta con grande successo Imagine di John Lennon. A novembre ha quindi lanciato un nuovo singolo inedito, Cocktail d’amore, primo estratto del suo terzo album in studio. Il 3 dicembre è stato invece annunciato da Amadeus nuovamente tra i protagonisti di Sanremo nel 2024 con il brano Tuta gold.

Parlando di questo brano ai microfoni di Iodonna alla vigilia della kermesse, l’artista ha dichiarato: “Ci ho messo un po’ a scriverlo, la strofa l’ho scritta quasi subito, di ritornelli ne ho scritti cinque. All’inizio mi sarei aspettato una vita diversa per questo brano, poi il destino ha voluto che andasse a Sanremo, va bene così“. Con Sanremo l’artista anticipa l’uscita del suo nuovo album, Nei letti degli altri.

Cosa fa oggi Mahmood

Con Tuta Gold è arrivato solo sesto in classifica, ma è diventato rapidamente virale in radio e sui social. Il brano ha quindi aperto in maniera decisiva la strada al suo terzo album in studio, Nei letti degli altri, in grado di debuttare ancora una volta al primo posto della classifica FIMI.

Forte dell’ennesimo successo di una carriera straordinaria, si è cimentato anche nella sfida per il tormentone dell’estate 2024 con il singolo Ra ta ta.

Nel 2025 è stato coinvolto da Carlo Conti nel Festival di Sanremo 2025 in una veste inedita. Oltre a essere autore di un brano in gara (Se ti innamori muori di Noemi), è stato scelto dal direttore artistico anche come co-conduttore di una serata della kermesse, esperienza che in passato non ha mai vissuto.

Mahmood

La discografia in studio

2019 – Gioventù bruciata

2021 – Ghettolimpo

2024 – Nei letti degli altri

La vita privata di Mahmood: fidanzato e figli

Non sappiamo se Mahmood sia fidanzato. Pur essendo molto famoso, non ama parlare della sua vita privata, e non si hanno conferme nemmeno sul fatto che sia gay. Dopo il Festival 2019 è stato al centro di un gossip per un presunto flirt con un certo Lorenzo Tobia Marcucci, mentre negli anni successivi secondo i rotocalchi rosa, si sarebbe avvicinato all’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito.

Nel 2024 comunque Alessandro ha dichiarato di aver trovato la felicità in amore. Non abbiamo l’ufficialità su chi sia il suo partner, ma nel periodo di Sanremo si è vociferato di una presunta relazione con il modello Noah Oliviera.

Sai che…

– Nonostante le origini paterne, Mahmood non parla l’arabo.

– Parla invece fluentemente il sardo, grazie alle origini materne (la signora Anna Frau è originaria dell’isola dei quattro mori).

– Per quanto riguarda la religione, dichiara di essere un cattolico praticante.

– Nel 2023 ha doppiato il personaggio di Sebastian nel live action Disney La sirenetta.

– Nel 2022 ha raccontato la sua vita in un docufilm distribuito su Amazon Prime Video.

– Mahmood non ha fratelli e sorelle.

– Più volte ha cambiato look e si è presentato sulle scene con un nuovo taglio di capelli.

– Chi scrive le canzoni di Mahmood, si domandano molte persone sul web. Lo stesso Alessandro, con l’aiuto di alcuni dei più talentuosi autori della musica italiana.

– Chi è il manager di Mahmood, è un’altra domanda che molti si pongono. Il primo è stato Andrea Rodini, suo ex insegnante al Centro Professione Musica di Milano.

– Nel 2018 Mahmood ha lanciato Milano Good Vibes, un singolo che ha riscosso buon successo su YouTube.

– Ha scritto tre brani per l’album Atlantico di Marco Mengoni tra cui il singolo Hola (I Say) cantato dall’artista di Ronciglione e Tom Walker.

– Per tre anni ha lavorato come barista in zona San Babila a Milano.

– Che tipo di musica fa Mahmood, è una domanda che si fa spesso chi non lo conosce bene. La risposta non è semplice. Si tratta di un pop molto elaborato e pieno d’influenze rap, R&B, urban e anche di musica mediorientale.

– Nel 2023 è stato attaccato in maniera clamorosa da Cristiano Malgioglio, che lo ha accusato di aver rubato il titolo di una sua canzone (Cocktail d’amore).

– Mahmood vive nella città in cui è cresciuto, ovvero la sua Milano. La sua casa si trovava nella cosiddetta Torre dei mori, distrutta in un incendio tragico nell’agosto 2021.

– Non sappiamo quali siano i suoi guadagni, il suo stipendio e il suo patrimonio.

– Una sua esibizione del 2023 sulle note di I Will Follow Him vestito da suora durante il programma radiofonico di Fiorello gli è valso addirittura il plauso di Whoopi Goldberg.

– È un fan dei Pokemon.

– Ha partecipato alla scrittura del brano Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, presentato a Sanremo 2021.

– Il suo libro preferito è Principianti di Raymond Carver.

– Ha conquistato le hit parade d’Israele con il brano Soldi, diventato un vero tormentone dell’estate 2019.

– Su Instagram Mahmood ha un account ufficiale seguito da milioni di persone. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mahmood, ecco una playlist presente su Spotify: