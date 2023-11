Thomas Raggi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’amatissimo chitarrista dei Maneskin, la band di Damiano David.

Uno dei segreti dei Måneskin, insieme alla voce e al carisma di Damiano e alla bellezza e personalità di Victoria, sta anche nel sound e nel groove del chitarrista Thomas Raggi. Artista giovane ma dalle idee chiarissime, dotato di una naturale propensione al funky, ma con un animo rock, musicalmente è uno dei segreti del successo avuto dalla band romana. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Thomas Raggi: biografia e carriera

Thomas Raggi è nato a Roma il 18 gennaio 2001 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da bambino, inizia subito a imbracciare una sei corde, partendo dalla classica per poi passare all’elettrica. A 12 anni è già in una band e proprio in quel periodo conosce Victoria De Angelis, una giovane bassista di grande talento.

Thomas Raggi

I due si legano indissolubilmente fino agli anni del liceo, al Kennedy di Trastevere, e qui fondano insieme al cantante Damiano David un nuovo gruppo, i Måneskin. A completare la formazione si aggiunge presto anche un batterista, Ethan, il quale si unisce a loro rispondendo a un annuncio su Facebook.

Dopo gli inizi difficoltosi, con tanto di esibizioni per strada a via del Corso, la band sceglie di partecipare a X Factor 11 e sotto la guida di Manuel Agnelli arriva fino alla finale, chiudendo al secondo posto dietro a Lorenzo Licitra.

Grazie al successo di brani come Chosen, e a quello dell’album di debutto Il ballo della vita (trascinato dalla hit Torna a casa), i Måneskin arrivano fino a Sanremo nel 2021. Con la loro Zitti e buoni a sorpresa arrivano alla vittoria, e si confermano incredibilmente anche all’Eurovision 2021.

Da quel momento in poi la loro vita non è più la stessa. La band, complice l’exploit della cover Beggin’, riesce a imporsi sui social e poi nel mercato americano, arrivando a conquistare onori mai ricevuti da artisti italiani, come l’apertura di un live dei Rolling Stones a Las Vegas e diversi prestigiosi premi, tra cui Mtv Europe Music Award, Mtv Video Music Award e anche una candidatura ai Grammy.

La vita privata di Thomas Raggi: chi è la fidanzata?

Rispetto ad alcuni dei suoi colleghi, come Damiano e Victoria, Thomas è riuscito a lungo a difendere la sua sfera privata.

Nel 2023 è stato però ‘pizzicato’ da alcuni paparazzi in compagnia della fidanzata tra le vie di Venezia. La ragazza si chiama Lavinia Albrizio, ragazza bolognese classe 1999, con cui farebbe coppia fissa da prima di Sanremo 2021.

Sai che…

– Non si conosce l’identità dei genitori di Thomas, né si sa molto sulle sue origini. Sappiamo però che la passione per la musica l’ha ereditata dal padre.

– Nel 2019 ha superato l’esame di maturità.

– Tra i suoi idoli ci sono i Led Zeppelin di Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix e anche John Frusciante.

– Dove vive Thomas? A Roma. Segue il calcio ed è un tifoso della Lazio, al contrario di Damiano, che invece è un grande tifoso della Roma.

– Gli altri membri del gruppo lo hanno soprannominato Er Cobra.

– Thomas ha un rapporto splendido con i genitori. A spingerlo verso il mondo della musica, in particolare, è stato proprio il padre.

– Cagnolini e gattini? No, il suo animale domestico è decisamente più esotico: un piranha.

– Suona diverse chitarre, ma quella con cui siamo più abituati a vederlo è una Gibson Sg, anche se non disdegna le classiche Fender Stratocaster. La sua sei corde preferita in assoluto è però una Fender Squire Japan del 1983.

– Rocker nel sangue, anche prima di diventare famoso ha lavorato in un contesto legato, almeno parzialmente, al mondo della musica: l’Hard Rock Cafè di Roma.

– Su Instagram Thomas ha un account ufficiale da oltre un milione di follower. Non sembrerebbe avere per il momento un profilo ufficiale su TikTok.

