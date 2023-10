Andiamo alla scoperta della vita privata di Riccardo Fogli: tutte le storie d’amore dello storico cantante dei Pooh, da Patty Pravo a…

Nato sotto il segno dello scorpione il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, Riccardo Fogli è stato il cantante dei Pooh dal 1966 al 1973. Ma che cosa lo spinse a lasciare la band in un momento così prolifico? Per rispondere dobbiamo rivivere la movimentata vita privata del bassista e cantautore italiano. Andiamo a scoprirne di più!

Chi è Riccardo Fogli: i Pooh e… Patty Pravo

Tutti sanno che Riccardo ha fatto la storia con una delle band più importanti del panorama musicale italiano, i Pooh, e celebre fu anche la sua relazione con Patty Pravo. Ma le cose per Riccardo si misero male, perché le due cose che amava di più in assoluto entrarono in conflitto. Il produttore della band, infatti, cominciò a fare pressione psicologica su Riccardo, dicendogli come la sua storia stesse danneggiando l’immagine della band.

Red Canzian e Riccardo Fogli

Ma Riccardo fu chiaro fin da subito: piuttosto che lasciare Patty, avrebbe lasciato i Pooh. E così infatti fu. Era il 1973 e lo stesso anno la band uscì con Parsifal, il primo disco dove subentrò al suo posto Red Canzian. Alla fine la storia con Patty non durò molto, se non più di due anni. Ma a volte l’amore acceca e colpisce dritto al cuore. Cosa fa oggi Riccardo Fogli? Continua a dedicarsi alla musica, con un nuovo album nel 2021.

Riccardo Fogli: la discografia da solista in studio

1973 – Ciao amore, come stai

1976 – Riccardo Fogli

1977 – Il sole, l’aria, la luce, il cielo

1979 – Che ne sai

1980 – Alla fine di un lavoro

1981 – Campione

1982 – Compagnia

1984 – Torna a sorridere

1985 – 1985

1987 – Le infinite vie del cuore

1988 – Amore di guerra

1990 – Sentirsi uniti

1992 – Teatrino meccanico

1994 – Nella fossa dei leoni

1996 – Romanzo

1999 – Matteo

2005 – Ci saranno giorni migliori

2017 – Insieme (con Roby Facchinetti)

2022 – Predestinato (metalmeccanico)

La vita privata di Riccardo Fogli: figli e moglie

Chi è la moglie di Riccardo Fogli? Prima di scoprirlo bisogna fare un salto nel passato e ripercorrere le varie storie amorose del cantante. Non ci fu nessun matrimonio fra Riccardo e Patty Pravo, la grande fiamma del musicista di cui fu innamorato perso tanto da lasciare la sua prima moglie, Viola Valentino. Ma alla fine della relazione fugace con la bella Nicoletta (il vero nome di Patty), Riccardo tornò tra le braccia della sua ex moglie. I due, tuttavia, rimasero insieme fino al 1992 senza avere figli.

Il motivo? Beh, a quanto pare Riccardo aspettava un bambino da un’altra donna di nome Stefania Brassi, attrice di professione conosciuta nel 1992 sul set di Dov’era lei a quell’ora?. La loro relazione, da cui è nato Alessandro Fogli, è terminata dopo qualche anno e alla fine nel 2010 Riccardo sembra aver trovato finalmente la donna giusta, Karin Trentini (di ben trent’anni più giovane di lui) dalla quale è nata la seconda figlia del cantante, Michelle. I due convoleranno a nozze il 12 giugno del 2010.

Insomma, una vita ricca di colpi di scena amorosi, e perché no, anche di sbagli, come quello di Patty che gli costò la prima moglie e la sua carriera con i Pooh. Ma come Riccardo ha sempre detto, è una scelta che farebbe ancora oggi…

Sai che…

– Riccardo Fogli è alto 1 metro e 80.

– Che lavoro faceva Fogli prima di diventare cantante? Ha iniziato lavorando in fabbrica alla Piaggio. Il suo ruolo? “Postino canticchiante“, ha dichiarato in un’intervista, aggiungendo di essere stato per un periodo un operaio da 25mila lire al mese.

– Riccardo ha un fratello, Luciano Fogli.

– Riccardo Fogli oggi vive a Campiglia Marina, in provincia di Livorno. Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Riccardo Fogli ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

