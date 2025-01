Che fine ha fatto Nathalie, ex vincitrice di X Factor?

Nathalie: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante vincitrice della quarta edizione di X Factor.

Ci sono talenti che, pur vincendo programmi importanti come X Factor, finiscono per perdersi nel corso degli anni. Come ad esempio Nathalie, che pure per qualche anno è parsa poter diventare una delle concorrenti più famose mai lanciate dal celebre talent televisivo.

Oggi invece nel mondo della musica viene ricordata soprattutto per le sue scelte vita, come quella di vivere in un camper. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nathalie: biografia e carriera

Natalia Beatrice Giannitrapani, questo il vero nome di Nathalie, è nata a Roma il 16 dicembre 1979 sotto il segno del Sagittario. Appassionata di musica fin da bambina, inizia molto presto a studiare canto e musica e a scrivere le sue prime canzoni, tra l’altro non solo in italiano, ma anche in inglese e in francese. Già da ragazzina comincia a esibirsi nei locali della sua città.

Microfono

Tra la fine degli anni Novanta e Duemila apre tantissimi concerti anche importanti, come quelli di artisti come Max Gazzè, La Crus e Andrea Mirò, mentre nel 2003 fonda un gruppo nu metal dalle influenze gotiche, i Damage Done, diventandone la principale cantante. Complice quest’avventura può aprire anche un concerto di una band internazionale come i Vision Divine.

Dopo aver vinto diversi concorsi a livello locale e anche Nazionale, sceglie nel 2010 di partecipare a X Factor, ed entra nel talent nella squadra degli Over, capitanata da Elio. All’interno del talent si fa apprezzare per la sua voce e la sua personalità, che la porta addirittura a rifiutare una canzone inedita scritta da Pacifico per gareggiare in semifinale con un brano scritto di suo pugno, In punta di piedi.

Una scelta che la premia, come dimostrato dalla vittoria finale, che le vale un contratto discografico con la Sony da 300mila euro.

Forte della vittoria a X Factor, Nathalie arriva a cimentarsi anche con la più grande kermesse canora italiana, il Festival di Sanremo nel 2011. Con il brano Vivo sospesa riesce ad arrivare fino al settimo posto finale, un ottimo risultato per lanciare il suo primo album di inediti, intitolato proprio come la canzone sanremese.

Il suo periodo d’oro termina però nel giro di qualche anno, e dopo un silenzio discografico lungo circa cinque anni torna sulle scene solo nel 2018 con il suo terzo album, Into the Flow, un concept album incentrato sull’acqua.

Cosa fa oggi Nathalie

Vive in un camper e gira il mondo a bordo della sua casa-mobile. In questo modo ha trovato la sua felicità. Nel 2022 pubblica la canzone Respirando, con cui prova anche a partecipare al Festival di Sanremo 2023, senza fortuna.

Nel 2024 pubblica un nuovo album, Freemotion, autoprodotto e inciso completamente in digitale. In questo progetto sperimenta l’indie pop, ma anche la musica country. Nel 2025 torna in televisione come ospite di una puntata di Splendida cornice.

La discografia in studio

2011 – Vivo sospesa

2013 – Anima di vento

2018 – Into the Flow

2024 – Freemotion

La vita privata di Nathalie: marito e figli

Non sappiamo se Nathalie abbia un fidanzato o meno, essendo molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo però che per la sua scelta ecosostenibile ha fatto parlare molto di sé, anche anni dopo il successo a X Factor.

Sai che…

– I suoi genitori sono entrambi nati in Africa. Il padre, pur essendo italiano, è infatti venuto al mondo in Tunisia, mentre la madre, belga, è nata nella Repubblica Democratica del Congo.

– Ha collaborato con Raf nel brano Numeri.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2012 ha preso parte a un episodio de I Cesaroni.

– Su Instagram Nathalie ha un account da diverse migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nathalie, ecco una playlist presente su Spotify: