Chi è Paolo Antonacci, figlio e nipote d’arte autore di molti brani di Sanremo

Paolo Antonacci: la carriera e la vita privata del cantautore figlio del grande Biagio e nipote di Gianni Morandi.

Tra i protagonisti ‘silenziosi’ della musica italiana c’è anche Paolo Antonacci. Un artista di grande talento, dal cognome pesante, che si è fatto strada negli ultimi anni come uno dei parolieri più apprezzati del nostro pop, grande protagonista anche a Sanremo.

Nel 2023, ad esempio, ha partecipato come coautore di due brani tra loro molto diversi, come la commovente Tango di Tananai e la divertente Made in Italy di Rosa Chemical. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paolo Antonacci: biografia e carriera

Paolo Antonacci è nato nel 1995, primo figlio del grande cantautore Biagio e della sua ex compagna, Marianna Morandi, a sua volta figlia di un grandissimo nome della musica italiana, Gianni Morandi. Laureato in Scienze della Comunicazione allo IULM di Milano, si fa apprezzare fin da giovanissimo come autore di alcune delle canzoni più amate della musica italiana.

Debutta in gara a Sanremo come autore nel 2019, come co-autore del brano Mi farò trovare pronto di Nek, diventando poi nel corso degli anni uno dei parolieri più richiesti. Ad esempio da Tananai, con cui ha scritto non solo la canzone per il Festival 2023, ma anche per quello precedente, Sesso occasionale.

Tra i suoi brani di maggior successo degli ultimi anni, però, ricordiamo anche Bellissima di Annalisa, La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, o anche Viola di Salmo e Fedez.

La grande svolta della sua carriera è arrivata grazie all’incontro con Davide Simonetti, autore con cui ha creato un vero e proprio team in grado di scrivere brani dal potenziale pop straordinario.

Cosa fa oggi Paolo Antonacci

Ancora grande protagonista della musica italiana come paroliere, anche nel Festival di Sanremo 2025 si è confermato come uno degli autori in gara. C’è anche la sua firma, infatti, sul brano Mille vote ancora presentato in gara dal rapper Rocco Hunt.

Negli ultimi ha però fatto anche il suo debutto come cantautore, con il nome di Paolo Santo. Tra i suoi brani ricordiamo Rey Mysterio e Lei.

La vita privata di Paolo Antonacci: chi è la fidanzata

Sulla sua vita sentimentale conosciamo pochi dettagli. Anche se qualche scatto sui social con una presunta fidanzata in passato è apparso, al momento non abbiamo altre informazioni sulle sue possibili love story.

Sai che…

– Che disturbo ha Paolo Antonacci? L’autore ha ammesso di aver sofferto di una malattia in passato, o meglio di un disturbo ossessivo compulsivo frutto anche del suo essere figlio e nipote d’arte.

– Tra i testi da lui firmati vale la pena ricordare anche Bellissima di Annalisa, Viola di Salmo e Fedez e La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

– Ha due fratelli: Carlo, nato nel 2021 dalla relazione tra Biagio e la sua nuova compagna, e Giovanni, altro figlio di Marianna Morandi. Quest’ultimo è tra l’altro un apprezzato cantautore.

– Su Instagram Paolo Antonacci ha un account da decine di migliaia di follower. Per il momento non è invece presente su TikTok.

