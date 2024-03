Chi è Mace, un producer multiplatino

Mace: la carriera, la vita privata e le curiosità sul beatmaker e producer milanese, uno degli artisti più importanti nella scena hip hop italiana.

Fino a pochi anni fa un producer in Italia era una figura esistente, ma sconosciuta al grande pubblico. Oggi, invece, molti produttori hanno non solo un nome, ma spesso un volto. Tra i più influenti nella scena hip hop italiana c’è sicuramente Mace, un artista che ha già conquistato molti dischi di platino, lavorando con pezzi da novanta come Salmo, Fabri Fibra, Gué Pequeno e tanti altri. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mace: biografia e carriera

Simone Benussi, questo il vero nome di Mace, è nato a Milano il 9 luglio 1982 sotto il segno del Cancro. Da adolescente entra in contatto con la cultura hip hop, appassionandosi però prima al writing e solo in una fase successiva alla musica. Inizia così a produrre le sue prime basi e, dopo la necessaria gavetta, dà vita al progetto La Crème con l’mc Jack the Smoker.

Consolle per dj

Il loro primo progetto discografico è L’alba, distribuito da Vibrarecords. Un lavoro che unisce il sound soul/funk, carico di groove, con le rime incisive di Jack, conquistando fin da subito gli appassionati di hip hop. Di seguito la title track:

Il suo nome inizia a circolare con insistenza nell’ambiente, e partono da questo momento anche le prime collaborazioni importanti della sua carriera, con rapper del calibro di Kaos, Mondo Marcio, Bassi Maestro, Clementino, DJ Enzo, Vacca, Ghemon e tanti altri ancora.

Si avvicina quindi a un altro mondo, quello dell’elettronica, e nel 2007 fonda il collettivo Reset!, con cui pubblica alcuni singoli ed EP su etichette internazionali, realizzando remix ufficiali per artisti come Fatboy Slim, Cassius e Robyn. Dopo essersi esibito in tutto il mondo, Mace torna in Italia e nel 2013 pubblica un album per Sony Music, Future Madness, con la collaborazione di artisti come Gué Pequeno, Emis Killa, Noyz Narcos, Clementino, Ensi, Ghemon, Francesco Sarcina e altri ancora. Di seguito il brano Il tesoro:

Nel frattempo si avvicina all’universo nascente della trap e dal 2013 inizia a pubblicare anche i primi singoli ed EP da solista. Contemporaneamente torna a produrre i maggiori rapper italiani e anche alcuni astri nascenti della trap. Lavora ad esempio con Shablo su Chic di Izi, un brano certificato con il disco di platino.

Nel 2017 pubblica il singolo di Fabri Fibra e Tommaso Paradiso, Pamplona, guadagnandosi altri tre dischi di platino, e due anni dopo lavora anche con Mondo Marcio e Mina nel brano Angeli e demoni. Nel 2020 prosegue il suo momento d’oro, con collaborazioni importanti con Irama e gli FSK Satellite, mentre nel 2021 apre l’anno con La canzone nostra, insieme a Salmo e Blanco, primo estratto dall’album OBE.

Cosa fa oggi Mace?

Dopo aver quasi bissati il successo di OBE grazie al secondo album Oltre, composto quasi esclusivamente da brani strumentali, nel 2024 è tornato alla musica con il singolo Non mi riconosco con Centimilacarie, primo estratto dal suo terzo album in studio da solista, Maya:

Mace: la discografia da solista in studio

2007 – Tilt (con Blodi B)

2021 – OBE

2022 – Oltre

2024 – Maya

La vita privata di Mace: moglie e figli

Nonostante sia un personaggio ormai molto famoso, grazie alla sua lunga attività nel mondo della musica, non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Con Jack the Smoker ha aperto un live di Ghostface Killah del Wu-Tang Clan al Rolling Stone di Milano.

– Sugli artisti della nostra scena pop ha lavorato anche con Elodie, Annalisa e Lorenzo Fragola.

– Dove vive Mace? Non sappiamo se abiti o meno a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram ha un account ufficiale in cui si presenta come “multiplatinum hippy“.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mace, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM