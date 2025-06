Chi è Venerus, il cantautore di Ti penso

Venerus: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di Magica Musica.

Tra gli artisti che hanno saputo portare la musica urban italiana a un livello superiore, mettendo d’accordo un po’ tutti, Venerus occupa un posto d’onore. Un musicista di grandissimo talento, dotato di una voce riconoscibile ed emozionante. Una sorta di personaggio proveniente dal passato ma trasportato nel presente per creare la musica del futuro. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Venerus: biografia e carriera

Andrea Venerus è nato a Milano il 4 dicembre 1992 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto nel quartiere di San Siro con una grande passione per il mondo della musica, sceglie presto di fare delle sette note il proprio lavoro e la propria ragione di vita. Così, a 18 anni si trasferisce a Londra per studiare musica e per cinque anni ed entra in contatto con tutte le diverse anime della musica inglese. Torna quindi in Italia per dar vita al suo percorso solista.

Discograficamente debutta con l’EP A che punto è la notte e pian piano riesce a far conoscere il suo nome al grande pubblico della musica urban italiana grazie anche a importanti collaborazioni. Il suo primo grande successo è ad esempio Senza di me, con Gemitaiz e Franco126.

Nel 2019 unisce per la prima volta la sua carriera con Mace, uno dei più talentuosi producer italiani. Insieme realizzano il singolo Love Anthem No. 1, tratto dal suo secondo EP, Love Anthem. Forte di questo nuovo successo, continua il suo percorso all’insegna delle collaborazioni, lavorando con Ghali in qualità di co-produttore, con Mace, dell’album DNA del 2020.

Quindi, nel febbraio 2021 prende parte alla realizzazione di molti brani di OBE, l’album di maggior successo nella carriera di Mace, almeno fino a questo punto.

Il 2021 è però anche l’anno del suo debutto discografico per le etichette Asian Fake e Sony Music. Il suo percorso musicale lo porta infatti a realizzare Magica Musica, uno dei migliori album italiani dell’anno, in grado di unire il pop con sonorità pop, rock e anche elettroniche. A trascinarlo al successo sono stati singoli come Canzone per un amico e Ogni pensiero vola.

Cosa fa oggi Venerus

Nel 2023 ha dato alle stampe il suo secondo album, Il segreto, registrato in presa diretta presso la sua casa-studio di Milano, senza metronomo e sovraincisioni. Nel 2024 è stato quindi annunciato tra gli ospiti della serata dei duetti a Sanremo. Canterà in particolare Ragazzo mio di Tenco, con arrangiamento di Fossati, insieme a Loredana Bertè.

Dopo essersi fatto conoscere anche da un pubblico più ampio, nel 2025 è tornato attivo nel mondo della musica e ha lanciato un nuovo singolo, Ti penso, brano in rotazione radiofonica durante l’estate.

La discografia di Venerus

2021 – Magica Musica

2023 – Il segreto

La vita privata di Venerus: chi è la fidanzata

Sulla vita sentimentale di Venerus non si hanno grandi informazioni e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.

Sai che…

– Dove vive Venerus? Dopo la sua parentesi londinese si è trasferito a Roma, ma negli ultimi anni ha preferito spostarsi nuovamente a Milano.

– Tra gli artisti che lo hanno maggiormente influenzato nella sua carriera ci sono i Pink Floyd e David Bowie.

– Si definisce un ‘cat parent’, visto che ama i gatti e ne possiede diversi.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Venerus ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Venerus, ecco una playlist di Spotify: