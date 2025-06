Chi sono i Finley, il gruppo simbolo del pop punk italiano

Finley: la carriera, i membri e tutte le curiosità sulla band di Legnano famosa per brani come Diventerai una star.

C’è stato un periodo in cui qualcuno ha pensato che potessero diventare una sorta di risposta italiana ai Green Day o ai blink-182. La realtà si è rivelata diversa, ma i Finley restano ancora oggi uno dei gruppi di punta di un movimento pop punk che nei primi anni Duemila è stato determinante per più di una generazione. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Finley: membri e carriera

Formati a Legnano nel 2002, i Finley sono composti oggi dal cantante Pedro, il chitarrista Ka, il batterista Dani e il bassista Ivan (che ha sostituito uno dei membri originali, Ste).

Attivi fin da subito con una serie di demo di discreto successo, hanno cominciato a farsi conoscere nei locali della provincia, fino ad arrivare alle orecchie di un grande talent scout italiano: Claudio Cecchetto. Quest’ultimo sceglie di dargli fiducia e di farli esibire in apertura ad alcuni concerti di Max Pezzali.

Grazie alla spinta di Cecchetto arrivano a lanciare nel 2005 il loro primo vero singolo, Tutto è possibile, versione italiana della loro prima canzone in assoluto, Make Up Your Own Mind. Presentato sugli schermi di MTV Italia, nel giro di pochi giorni diventa un brano amatissimo dalle radio e permette alla band di Legnano di farsi conoscere a livello nazionale, e di arrivare a firmare il primo contratto con la EMI/Capitol Records.

Lavorano quindi sul primo album, intitolato proprio Tutto è possibile, e lanciano un secondo singolo, Diventerai una star, destinato a diventare un vero e proprio tormentone.

Grazie a questo successo conquistano i palcoscenici più importanti, dal Festivalbar all’Heineken Jammin’ Festival, e arrivano a collaborare anche con uno dei rapper più famosi di quel momento, Mondo Marcio, registrando con lui una versione rap punk della sua hit Dentro alla scatola.

Nel 2006 raggiungono quindi il culmine della propria carriera, aggiundicandosi il Best Italian Act agli MTV Europe Music Award di Copenaghen, superando Lacuna Coil, Jovanotti, Tiziano Ferro e lo stesso Mondo Marcio.

Forti di questo straordinario inizio di carriera, lavorano alla scrittura del loro secondo album Adrenalina, realizzato insieme a un grande produttore come Michele Canova. Per promuovere questo lavoro partecipano ad alcuni dei più importanti festival europei, dal Rock am Ring al Rock im Park, fino ad arrivare a esibirsi a Hyde Park.

Per cercare di rimanere sulla cresta dell’onda, nel 2008 prendono parte anche al Festival di Sanremo, con il brano Ricordi, e nello stesso anno conquistano nuovamente il Best Italian Act, diventando l’unico gruppo italiano, con i Subsonica, a fare il bis.

Da questo momento in poi, complice un cambio di sonorità non particolarmente apprezzato, la loro carriera comincia però a subire una certa involuzione. Un cambiamento di rotta che li porta a chiudere il rapporto con Cecchetto e con la EMI, e ad affidarsi al nuovo manager Omar Pedretti, con cui fondano la propria etichetta discografica indipendente. Una scelta che permette loro di cominciare una nuova fase della carriera, meno attiva nel mainstream ma ricca di grandi soddisfazioni.

Cosa fanno oggi i Finley

Dopo qualche anno di pausa, sono tornati nel 2023 sulle scene con il singolo Porno, in collaborazione con il rapper Naska. Hanno quindi collaborato con Benji e nel maggio del 2024 hanno pubblicato per la Warner Music Italy il settimo album, Pogo Mixtape Vol. 1.

Nel 2025 si sono invece rimessi in gioco anche con sonorità leggermente diverse. Hanno lanciato il singolo Bomber, il singolo Finirà malissimo con Shade e, durante l’estate il tormentone Quello sbagliato con Nina Zilli.

La discografia in studio

2006 – Tutto è possibile

2007 – Adrenalina

2008 – Adrenalina 2

2010 – Fuori!

2012 – Fuoco e fiamme

2017 – Armstrong

2024 – Pogo Mixtape Vol. 1

Sai che…

– I membri dei Finley si sono conosciuti nel liceo Galileo Galilei di Legnano.

– Il loro primo nome è stato Junkies. Hanno poi cambiato nome in Finley in onore di Michael Finley, all’epoca una delle stelle della franchigia NBA dei Dallas Mavericks.

– Hanno partecipato alla colonna sonora di Camp Rock 2: The Final Jam, produzione Disney.

– Nel 2010 hanno collaborato con uno dei più grandi cantautori italiani, Edoardo Bennato.

– Hanno registrato il brano Olympia (The Sound of My Nation) dedicato alle Olimpiadi del 2012 e scelto dalla Federazione Pugilistica Italiana come colonna sonora dell’avventura della squadra pugilistica.

– Non solo band, ma anche squadra radiofonica. Nel 2013 il gruppo ha iniziato il proprio lavoro su Radio Kiss Kiss con il programma Kiss Kiss My Ass, scritto, condotto e suonato dai quattro musicisti. Nel corso di quest’avventura hanno avuto modo di intervistare artisti del calibro di Ligabue, Muse, Kasabian, Mika, Slash, One Direction e molti altri.

– Hanno collaborato anche con Sky in alcune trasmissioni calcistiche.

– Su Instagram sono presenti con un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono presenti anche su TikTok con un account ufficiale.

