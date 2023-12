La carriera, la vita privata e le curiosità su Elettra Lamborghini: dai reality trash alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini è l’ereditiera italiana che ha deciso di inseguire il successo nel mondo della musica. Famosa più per il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni piuttosto provocatorie, la star del mondo dei social e della televisione nel 2018 ha trovato il successo con una hit estiva come Pem Pem, che le ha aperto le porte per una carriera fino a poco tempo prima inimmaginabile. Scopriamo tutte le curiosità sull’ex coach di The Voice of Italy più discussa e chiacchierata di sempre.

Chi è Elettra Lamborghini: biografia e carriera

Elettra Miura Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna sotto il segno del Toro. Primogenita di Tonino e Luisa Lamborghini, e quindi nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre casa automobilistica, è cresciuta nel lusso fin da bambina.

Il suo sogno è stato fin dall’inizio quello di sfondare nel mondo del cinema ma, pur avendo preso lezioni di recitazione da giovane, non è mai riuscita a ritagliarsi un suo spazio (almeno finora) in produzioni di buon livello. Divenuta maggiorenne, l’ereditiera ha iniziato a far parlare di sé per alcuni scatti molto sexy pubblicati sui social. Le sue foto hanno fatto talmente scalpore, da permetterle di essere invitata nel 2015 al Chiambretti Night.

L’anno dopo prende parte al reality Super Shore, trasmesso in Spagna e in America Latina, mentre in Italia si fa conoscere per la partecipazione al programma di Mtv Riccanza, con protagonisti diversi ereditieri del nostro Paese. Nel 2017 è ancora in televisione, protagonista del Grande Fratello in Spagna e del Geordie Shore in Inghilterra. Ormai alquanto famosa, arriva a pubblicare un calendario sexy su Playboy.

Il 2018 è l’anno della svolta. Forse stanca della fama derivante da programmi trash, decide di darsi alla musica e pubblica Raggaeton, lanciando anche una hit estiva di grande successo: Pem Pem.

Minore impatto hanno i suoi singoli successivi. Nel 2019 è stata tra i giudici di The Voice of Italy, ruolo in cui ha riscosso un grandissimo successo a livello mediatico. E dopo questo nuovo exploit, è stata scelta per il cast di concorrenti della 70esima edizione del Festival di Sanremo dal direttore artistico Amadeus.

Durante la kermesse ha presentato una canzone in italiano, Musica (e il resto scompare). Ha concluso l’avventura agli ultimi posti, ma ha di certo conquistato il cuore di nuovi fan. Nell’estate 2020 si è poi rilanciata con il tormentone La Isla insieme a Giusy Ferreri.

Nel 2021 è stata quindi selta da Ilary Blasi come opinionista per il programma L’isola dei famosi. La sua carriera nel mondo della musica non si è fermata e ha raggiunto ancora un altro successo prima con Pistolero, poi con il singolo natalizio A mezzanotte (Christmas Song).

Cosa fa oggi Elettra Lamborghini?

Nel 2022 è stata una delle regine dell’estate con il brano Caramello in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. L’anno dopo ha pubblicato un nuovo album, Elettraton, trascinato al successo dal brano Mani in alto.

Elettra Lamborghini: la discografia in studio

2019 – Twerking Queen

2023 – Elettraton

La vita privata di Elettra Lamborghini: marito e figli

Da fine 2018 l’ereditiera si accompagna con il dj olandese Afrojack. Ma in amore si è data parecchio da fare nella sua vita. Durante il programma Super Shore ha intrattenuto un rapporto con Abraham Garcia Arevalo. L’anno successivo si dedicata a dei flirt con Chloe Ferry e Marnie Simpson, altre due protagoniste di Super Shore.

Ma allora Elettra Lamborghini è gay? Pare di no. Semplicemente, è una ragazza che non si pone limiti nemmeno per quanto riguarda la sfera sessuale. Anzi, ha dichiarato di essere apertamente bisessuale.

Nonostante questo, ha affermato più volte di sognare un grande amore, un uomo capace di tenerle testa e farla sentire speciale. Che possa essere proprio Afrojack quest’uomo? A quanto pare sì, visto che il deejay le ha chiesto di sposarlo sul finire del 2019. I due sono convolati a nozze il 26 settembre 2020 a Villa del Balbiano a Ossuccio, sullo scenario meraviglioso del lago di Como. Nonostante il loro amore, non hanno ancora avuto figli.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini

Classe 1987, Afrojack (all’anagrafe Nick van de Wall) è un dj olandese di origini surinamesi. Conosciuto in tutto il mondo, è da anni ormai regolarmente presente nella classifica dei migliori dj al mondo pubblicata annualmente da DJ Mag.

Sai che…

– Perché Elettra Lamborghini ha il cognome Lamborghini? Semplicemente perché è il cognome del padre Tonino.

– Che lingua parla Elettra Lamborghini? Italiano, inglese, spagnolo.

– Che lavoro fa il padre di Elettra Lamborghini? È un imprenditore figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica.

– Anche se in molti sono convinti del contrario, non è stata adottata.

– Dove vive Elettra Lamborghini? Si divide tra Italia, Olanda e Stati Uniti, ma sembra che lei e il marito passino gran parte del tempo nella loro splendida villa di Miami, in Florida.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Elettra, ma si stima che sia superiore ai 10 milioni di euro.

– Da bambina ha partecipato ad alcune gare di equitazione, sport che l’appassiona particolarmente.

– Ha diversi tatuaggi (uno a macchia di leopardo sulla spalla e sul gluteo sinistro) e ha tantissimi piercing: ben 42. Dove ha questi piercing? Sparsi per tutto il corpo, e a quanto pare alcuni sono anche di diamanti.

– Elettra Lamborghini è alta 1 metro e 65.

– Quanti fratelli ha Elettra Lamborghini? Ben quattro: Ferruccio Jr., Ginevra e le gemelle Lucrezia e Flaminia.

– L’ereditiera è stata la prima italiana a essere omaggiata con una statua di cera al Madame Tussauds Museum di Amsterdam.

– Su Wikipedia Elettra Lamborghini è arrivata piuttosto tardi, diversi mesi dopo il suo successo a livello mediatico.

– Su Instagram Elettra Lamborghini è invece una star da tanti anni: il suo account ufficiale da milioni di far. Anche su TikTok è una vera star grazie a video sexy e simpatici.

