Chi è Miriam Leone, attrice e conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2025

Miriam Leone: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice protagonista di diversi video.

Amatissima in Italia e nel mondo, Miriam Leone non è solo un’ex Miss Italia (eletta nel 2008), ma anche una conduttrice televisiva e da diversi anni un’attrice talentuosa, come dimostrato dalla vittoria di premi quali due Nastri d’argento, un Premio Flaiano, due Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Miriam Leone: biografia e carriera

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile 1985 sotto il segno dell’Ariete. Figlia di Ignazio, un insegnante di lettere, e di Gabriella Leotta, impiegata presso il comune di Aci Catena, cresce insieme al fratello Sergio nella provincia etnea, frequentando il liceo classico e iscrivendosi all’Università di Catania alla facoltà di Lettere e filosofia, senza terminare il percorso accademico.

Miriam Leone

Dopo la vittoria del concorso di bellezza nazionale, comincia dal 2009 la carriera di conduttrice televisiva, in particolare prendendo il timone di Unomattina estate con Arnaldo Colasanti. Come attrice debutta con il film Genitori & figli di Giovanni Veronesi nel 2010.

Apprezzata anche per la sua simpatia, lavora in televisione con Ale e Franz, oltre che con altri comici come Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Protagonista in moltissime pellicole italiane, ma anche in serie televisive importanti come 1992 (e relativi sequel), Miriam dimostra di avere, anno dopo anno, un talento sempre più brillante, al punto da conquistare ruoli sempre più prestigiosi.

Nel 2021 interpreta Eva Kant nel film Diabolik dei Manetti Bros. e nello stesso ruolo recita anche nel sequel, Diabolik – Ginko all’attacco!. Nel 2023 è invece la protagonista femminile della serie televisiva I Leoni di Sicilia.

Cosa fa oggi Miriam Leone

Attrice acclamata e pluripremiata, è stata annunciata ancora come protagonista di un film di Diabolik prossimamente, e nel 2025 è stata chiamata da Carlo Conti a condurre una puntata del suo Festival di Sanremo.

La vita privata di Miriam Leone: marito e figli

Miriam si è sposata il 18 settembre 2021 con Paolo Carullo, non solo manager ma anche musicista. I due si sono scambiati il fatidico ‘sì’ con una cerimonia religiosa a Scicli. Il 29 dicembre è nato il loro primo figlio, Orlando.

Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Nato il 31 agosto 1980 a Caltagirone, in provincia di Catania, Paolo è laureato dal 2006 e lavora nel mondo degli affari come acclamato manager. Sappiamo però che è anche un musicista, fondatore di Apple Jack.

Sai che…

– Ha recitato in una puntata della sit-com Camera Café.

– L’abbiamo ammirata anche in tre video musicali importanti: quello di Nei tuoi occhi di Francesca Michielin, quello di La profondità degli abissi di Manuel Agnelli (diretto dai Manetti Bros) e Se mi vuoi di Diodato (anche questo diretto dai Manetti Bros).

– Su Instagram Miriam Leone ha un account ufficiale da milioni di follower.