Chi è Nino Frassica, il comico con un passato da cantante

Nino Frassica: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul comico con un passato da cantante.

Comico amatissimo dagli italiani, portatore di un umorismo che prima di lui pochi avevano avuto il coraggio di proporre al pubblico. Ma anche attore, conduttore radiofonico, personaggio televisivo e molto altro. Nino Frassica è un uomo dai mille talenti, pronto a far divertire gli spettatori in ogni sua apparizione. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, e in particolare sulla sua parentesi da cantante.

Chi è Nino Frassica: biografia e carriera

Antonino Frassica è nato a Messina l’11 dicembre 1950 sotto il segno del Sagittario. Dotato di un talento e di una verve comica naturale, fa il suo esordio il 2 marzo 1970 in un gruppo chiamato I cantatori pelosi figli della cantatrice calva, omaggio a una commedia simbolo del teatro dell’assurdo. Nel giro di pochi anni entra nelle grazie di Renzo Arbore, che nel 1982 lo coinvolte nel programma Radio Anghe noi, permettendogli di farsi conoscere dal grande pubblico.

Renzo Arbore

Gli anni Ottanta sono quelli della consacrazione, una gavetta importante che gli permette di entrare in Rai come conduttore e personaggio televisivo di trasmissioni come Fantastico, Domenica in e molte altre.

Sul piccolo schermo come attore ottiene grandissimo successo grazie al ruolo del maresciallo Nino Cecchini nella serie televisiva Don Matteo. Nel corso degli anni si fa però apprezzare più volte anche come conduttore del tg satirico Striscia la notizia.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, oltre ad aver inciso due album, Discao meravigliao con Renzo Arbore nel 1988 e Nino Frassica e il Monofestival – Le più belle canzoni anni ’50, ’60, ’70, ’90, 100, 110 e lode del 1992, ha avviato nel corso degli anni diverse collaborazioni.

Ad esempio, nel 2002 ha fondato il gruppo Le carogne, con cui si è esibito nel programma Canzonissime. Successivamente ha formato i Los Plaggers, band composta da sei musicisti di talento. Con questa formazione si è esibito in diverse trasmissioni televisive, anche con il nome “I cugini dei Cugini di campagna”.

Nino Frassica

Cosa fa oggi Nino Frassica

Ancora attivissimo in televisione e anche come attore, nel 2024 è tornato a condurre Striscia la notizia dopo 19 anni ed è stato annunciato nel 2025 da Carlo Conti come uno dei conduttori di una serata del Festival di Sanremo, kermesse che in precedenza lo aveva visto protagonista come ospite.

La vita privata di Nino Frassica: moglie e figli

Frassica si è sposato nel 1985 con l’attrice Daniele Conti. I due si sono separati nel 1993. Successivamente si è unito con rito civile con Barbara Exignotis. Non ha avuto figli.

Chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica

Pur essendo di venticinque anni più giovane del comico, Barbara è da tempo innamoratissima di lui. Non a caso, convivono dal 2008 a Roma. Di lei conosciamo pochi dettagli. Sappiamo che in passato ha lavorato come attrice di film per adulti, con il nome d’arte di Blondie. La sua ultima apparizione in una pellicola di questo tipo risale a Bella di notte del 2007. Da quel momento in poi si è dedicata ad altro, comparendo in particolare in alcuni suoi spettacoli teatrali.

Barbara è madre di Valentina, figlia nata da una precedente relazione. Sappiamo anche che non ha la patente, come lo stesso Nino. I due amano spostarsi in città in taxi o con i mezzi pubblici.

Sai che…

– Si è fatto notare da Renzo Arbore lasciandogli un messaggio sulla segreteria telefonica a quanto pare eccentrico.

– La sua è una comicità particolare, in grado di influenzare anche tanti artisti successivi: si basa soprattutto sul nonsense, giochi di parole improbabili, frasi lapalissiane e altri strumenti retorici simili.

– In pochi lo ricordano, ma ha recitato con Johnny Depp, in particolare con un piccolo ruolo nel film The Tourist di Florian Henckel von Donnersmack.

– Vive da tanti anni a Roma.

– Ha partecipato come concorrente alla terza edizione di LOL.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nino Frassica ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.