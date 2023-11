Dove Cameron: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice e cantante famose per il brano Boyfriend.

C’è una nuova donna nel cuore di Damiano David? A quanto pare sì, e non si tratta di una ragazza qualunque, bensì di una delle più amate stelle della Disney: Dove Comeron. Famosa per aver interpretato le protagoniste dello show Liv e Maddie, e per aver dato il volto a Mal nella serie di film Descendants, Dove non è solo un’attrice molto talentosa, ma anche un’apprezzata cantante.

In particolare si è fatta conoscere in tutto il mondo nel 2022 per il singolo Boyfriend, con cui ha scalato le classifiche soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, grazie anche alla spinta di social come TikTok. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dove Cameron: biografia e carriera

Dove Olivia Cameron è nata a Bainbridge Island, nello Stato di Washington, il 15 gennaio 1996 sotto il segno del Capricorno. Figlia di Philip Alan Hosterman e Bonnie Wallace, all’età di otto anni ha iniziato la recitare in teatro, e a 14 si è trasferita con la famiglia a Los Angeles. Un’autentica svolta per la sua vita.

Dove Cameron

Al di là della sua carriera importante come attrice, grazie anche alla spinta della Disney, fin dal 2013 la giovane Dove ha messo in piedi un percorso ambizioso anche nel mondo della musica. Nel 2013 ha rilasciato una cover di On Top of the World degli Imagine Dragons, mentre nel 2013 ha dato voce alla canzone Better in Stereo, sigla della serie tv Liv e Maddie, in cui ha recitato nei panni delle due protagoniste.

Un paio d’anni più tardi, nel 2015, ha formato un gruppo musicale, The Girl and the Dreamcatcher, insieme all’allora fidanzato e collega Ryan McCartan. In questi anni pubblica diversi brani collegati ai suoi progetti cinematografici e televisivi, mentre nel 2016 dà voce a una cover della celebre Genie in a Bottle di un’altra grande stella della Disney, Christina Aguilera.

Nel 2019 pubblica il suo primo EP da solista, contenente due sole tracce. Protagonista di un mini tour nel 2020, partecipa anche alla colonna sonora del film After 2, prima di raggiungere finalmente il successo a livello internazionale con Boyfriend, canzone diventata virale su TikTok. Si tratta del singolo che apre la strada al suo primo vero album, Alchemical: Volume 1.

La vita privata di Dove Cameron: chi è il fidanzato?

Dichiaratamente bisessuale, nel 2021 Dove ha affermato di ritenersi queer. Dopo aver avuto una storia abbastanza lunga con l’ex collega Ryan McCartan, dal 2016 al 2020 è stata fidanzata con Thomas Doherty. Non ha mai avuto un rapporto d’amore, ma solo d’amicizia, con Cameron Boyce, attore conosciuto sul set di Descendants e morto nel luglio 2019.

Nel 2023 è stata infine più volte vista al fianco di Damiano David dei Måneskin e nel mese di novembre il settimanale Chi ha pubblicato alcune loro foto in atteggiamenti intimi in Australia.

Sai che…

– Si dichiara una fervente femminista.

– Ha una sorella più grande di nome Claire.

– Il suo vero nome all’anagrafe era Chloe Celeste Hosterman, ma ha scelto il suo nuovo nome in memoria del padre, morto nel 2011. L’uomo era infatti solito chiamarla con il vezzeggiativo “dove“, “colomba“.

– Durante l’adolescenza è stata vittima di bullismo.

– Dove Cameron è alta 1 metro e 57.

– Su Instagram Dove Cameron ha un account ufficiale da decine di milioni di follower. Anche su TikTok con il suo profilo è una vera e propria star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dove Cameron, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM