Chi è Bianca Balti, la supermodella conduttrice di una serata di Sanremo 2025

Bianca Balti: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla supermodella conduttrice di una serata di Sanremo 2025.

Una supermodella è pronta a rubare la scena sul palco dell’Ariston. E non si tratta di una supermodella qualunque. Carlo Conti ha infatti chiaato al suo fianco, almeno per una serata del Festival di Sanremo 2025, quello del suo grande ritorno, una donna amatissima dal pubblico come Bianca Balti. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bianca Balti: biografia e carriera

Bianca Balti è nata a Lodi il 19 marzo 1984 sotto il segno dei Pesci. Dotata di un fascino ammaliante fin da giovanissima, dopo aver conseguito la maturità classica si trasferisce a Milano per studiare comunicazione al Politecnico. Ribelle per natura, nonostante provenga da una famiglia benestante da adolescente diventa una squatter nel quartiere milanese della Bovisa.

Bianca Balti

In questi anni comincia a lavorare come modella a tempo pieno e nel 2005 ottiene un contratto in esclusiva per una campagna internazionale per Dolce & Gabbana. La svolta che le permette di dare il via a una carriera fata di collaborazioni di altissimo livello.

Protagonista sulle copertine di riviste di moda in tutto il mondo, posa nel 2005 anche per un catalogo di Victoria’s Secret, sfilando durante il prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show, prima e unica modella a ottenere la possibilità di parteciparvi.

Sono anni di grandissimo successo per Bianca, capace di formare con Eva Riccobono e Mariacarla Boscono un terzetto di supermodelle italiane ricercate in tutto il mondo. Un successo che viene confermato anche dalla partecipazione a numerose campagne pubblicitarie accanto anche a grandi star della musica come Jennifer Lopez, Beyoncé o Gwen Stefani.

Oltre che per un’importante carriera nel mondo della moda, è però riuscita a farsi apprezzare anche per il suo percorso da attrice. Debutta al cinema nel 2007 come interprete del film Go Go Tales di Abel Ferrara.

In ambito televisivo, vanno segnalate l’ospitata alla finale del Festival di Sanremo 2013, a guida Fabio Fazio, oltre alla conduzione del programma Ultimate Beastmaster per Netflix con Francesco Facchinetti nel 2017.

Cosa fa oggi Bianca Balti

Modella ancora amata in tutto il mondo, Bianca è pronta a tornare sul palco dell’Ariston dodici anni dopo la prima volta, fortemente voluta dal direttore artistico Carlo Conti nel Festival di Sanremo 2025.

La vita privata di Bianca Balti: marito e figli

Bianca Baldi si è sposata nel 2006 con il fotografo Christian Lucidi, padre della sua prima figlia, nata nel 2007. I due si sono separati nel 2010. Successivamente ha avuto una figlia da un nuovo compagno, Matthew, con cui si sposa nel 2017. Anche questo matrimonio termina repentinamente, solo cinque mesi dopo le nozze. Attualmente ha un nuovo fidanzato, ma non conosciamo il suo nome.

Sai che…

– Inizialmente per pagarsi gli studi a Milano lavorava come rappresentanti di prodotti per la cosmesi all’interno dei supermercati.

– A 18 anni ha subito una violenza sessuale mentre era a un rave party.

– Ha avuto problemi di tossicodipendenza dopo la fine della storia con Lucidi.

– Da anni è impegnata a sostenere il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

– Qual è la malattia di Biana Balti, si chiedono in molti. La supermodella ha subito nel 2022 una masectomia preventiva, dopo aver scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1. Nel settembre 2024 ha rivelato di avere un cancro ovarico al terzo stadio.

– Da diversi anni vive negli Stati Uniti, anche per motivi professionali.

– Il suo patrimonio dovrebbe attestarsi sui 2 milioni di dollari.

– È una tifosa del Milan.

– Su Instagram Bianca Balti ha un account da milioni di follower. Ha un account anche su TikTok.