Remember Monday: membri, carriera e curiosità sul trio femminile inglese protagonista all’Eurovision 2025.

Anche nell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest il Regno Unito non ha scelto di affidarsi ad artisti già affermati a livello internazionale. A rappresentare la Union Jack nel contest musical-televisivo più seguito al mondo saranno infatti le Remember Monday, un trio musicale country pop molto apprezzato in patria e pronto finalmente a trovare la propria consacrazione. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono le Remember Monday: membri e carriera

Le Remember Monday sono Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele. Originarie del Surrey, si sono conosciute nel 2013 durante gli anni degli studi presso il Farnborough College of Technology. Appassionate di musica fin da giovanissime, cominciano la loro carriera con delle esperienze soliste, prima di decidere di creare un vero e proprio gruppo.

Microfono – notiziemusica.it

Il progetto parte nel 2018, ma i primi successi arrivano nel 2019, quando le tre ragazze prendono parte all’ottava edizione di un talent televisivo, The Voice UK. Durante le audizioni riescono a fare colpo sui guidici grazie alla loro cover di Kiss from a Rose di Seal e scelgono di entrare nel team di Jennifer Hudson.

Nonostante il talento innegabile, vengono eliminate alla fase dei Knockouts. Il progetto avrebbe potuto arrestarsi con questa parziale delusione. Nel 2023 Lauren, Holly-Anne e Charlotte decidono però di mettere da parte le rispettive carriere professionali per riprovarci e concentrarsi solo sulla musica.

Debuttano così con l’EP Hysterical Women, seguito da Crazy Anyway, e finalmente cominciano a ottenere apprezzamenti dal pubblico. Grazie anche a questi primi successi, sono state selezionate il 7 marzo 2025 dall’emittente BBC per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest di Basilea con il brano What the Hell Just Happened?.

Sai che…

– Sono state protagoniste nel 2024 del loro primo tour.

– Si definiscono come “ragazze pop con un pizzico di yeehaw“.

– La loro musica è un mix di country, sia moderno che classico, con un tocco di pop e rock.

– Sono la prima girl band a rappresentare il Regno Unito all’Eurovision dal 1999. Sono inoltre tra le poche artiste ad arrivare nel contest da indipendenti.

– Su Instagram hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono però ancora più famose su TikTok con il loro account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni delle Remember Monday, ecco una playlist presente su Spotify: