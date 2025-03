Sam Fender: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore britannico che ha aperto i live di Bruce Springsteen.

Per chi segue la musica indie rock internazionale è già da tempo una star. Per altri, lo è diventato grazie a Bruce Springsteen, visto che ha aperto alcuni suoi concerti. Stiamo parlando di Sam Fender, tra i principali protagonisti del rock britannico degli ultimi anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata per conoscerlo meglio.

Chi è Sam Fender: biografia e carriera

Samuel Thomas Fender, questo il suo nome completo, è nato a North Shields, in Inghilterra, il 25 aprile 1994 sotto il segno del Toro. Figlio e fratello d’arte, inizia presto ad appassionarsi al mondo della musica. Già a 10 anni comincia a suonare la chitarra, e a 14 compone le sue prime canzoni, salendo poco dopo sul palco di alcuni pub della sua zona.

Proprio qui nel 2013 viene notato dal manager Owain Davies, che lo invita a partecipare ad alcuni eventi in giro per il Regno Unito. Dopo aver dovuto forzatamente fermare la sua carriera per un paio d’anni a causa di problemi di salute, l’artista ha debuttato nel 2017 con il singolo Play God, entrando subito nella classifica scozzese e in quella inglese.

Apprezzato fin da subito come uno dei talenti più promettenti del panorama britannico, nel 2019 si aggiudica il Critics’ Choice Award ai Brit Awards. Dopo aver raggiunto il successo con alcuni singoli, esordisce poi con il suo primo album Hypersonic Missiles, che debutta in vetta alla classifica inglese e guadagna anche un disco d’oro.

Dopo aver ottenuto altri importanti premi, conferma il suo successo con l’album Seventeen Going Under, altro numero uno nella classifica britannica. Un disco che gli vale tre nomination e una vittoria ai Brit Awards 2022.

Cosa fa oggi Sam Fender

Grande protagonista della musica rock a livello internazionale, nel 2024 ha pubblicato alcuni nuovi singoli, tra cui People Watching e Nostalgia’s Lie, primi estratti dal suo terzo album in studio. Tra 2024 e 2025 si è quindi concesso un nuovo tour in Europa, con date anche in Italia.

La discografia in studio

2019 – Hypersonic Missiles

2021 – Seventeen Going Under

2025 – People Watching

La vita privata di Sam Fender: moglie e figli

Sam è stato fidanzato con una ragazza quando aveva solo 15 anni, ma quando ha iniziato la sua carriera ha rotto la relazione. Da quel momento sembrerebbe non aver più trovato l’amore.

Sai che…

– Il padre Alan e il fratello Liam sono entrambi musicisti di discreta fama.

– Sam Fender ha sofferto di una brutta malattia, diagnosticatagli quando aveva vent’anni. Avrebbe potuto anche perdere la vita, ma fortunatamente è riuscito nel momento peggiore a curarsi, mettendo in pausa la sua carriera.

– Soffre di deficit dell’attenzione e iperattività.

– Ha dichiarato di essere a favore dell’uso della marijuana a scopo terapeutico, in quanto ha aiutato un suo amico ad alleviare i sintomi di un cancro.

– Non sappiamo a quanto ammonti il patrimonio di Fender, ma nel 2022 è stato inserito nella lita dei musicisti giovani più ricchi stilata dal Sunday Times, con una stima di 12 milioni di dollari.

– Segue il calcio ed è un tifoso del Newcastle United.

– Su Instagram Sam Fender ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

