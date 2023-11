Peso Pluma: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante messicano famoso per singoli come Ella Baila Sola.

La musica latina regala spesso star in grado di conquistare nel giro di pochi anni la platea internazionale a suon di hit capaci di conquistare al primo ascolto. Tra i più importanti emergenti degli ultimi anni, un ruolo di prestigio è riuscito a ritagliarselo l’artista messicano Peso Pluma, oggi tra i cantanti più ascoltati al mondo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Peso Pluma: biografia e carriera

Hassan Emilio Kabande Laija, questo il vero nome di Peso Pluma, è nato a Zapopan, in Messico, il 15 giugno 1999 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, ha imparato molto presto a suonare la chitarra, esercitandosi in particolare su alcuni brani tipici della tradizione messicana.

La sua carriera inizia al fianco del cugino Roberto Laija Garcia, e nel 2020 dà alle stampe i suoi primi album con un’etichetta indipendente. Debutta nel mese di aprile con il suo primo vero album da solista, in cui può vantare immediatamente diverse collaborazioni di alto livello con artisti messicani.

Forte dei primi successi, nel 2021 pubblica il suo secondo album, e stavolta riesce a scalare i vertici delle classifiche messicane. La svolta arriva però nel 2022, quando dà alle stampe il brano El belicon, il cui video, girato da Barush, diventa virale su tutte le piattaforme, con milioni e milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram e non solo.

Grazie a questo exploit improvviso, nel 2022 diventa una delle star più importanti della musica messicane, grazie anche a brani come Sentosa, realizzato per un celebre videogioco. La fama internazionale arriva però con il brano Siempre pendientes, in grado di raggiungere la posizione numero 27 della Hot Latin Songs di Billboard e di entrare per la prima volta nella Billboard Global 200.

Diventato una delle stelle più brillanti della musica messicana nel 2022, l’anno successivo arriva definitivamente al successo a livello mondiale grazie al brano Amg, che entra nella Billboard Hot 100. Il successo si conferma anche con il singolo successivo, PRC, incentrato sulla vita quotidiana di un gangster.

Forte del successo anche di brani come Ella baila sola e La bebé, la sua notorietà fuori dai confini messicani diventa sempre più importante, fino a garantirgli una collaborazione con il dj argentino Bizarrap, lo stesso che ha fatto tornare virale Shakira dopo la rottura con Piqué. A giugno pubblica quindi Génesis, il suo terzo album, quello della definitiva consacrazione.

Peso Pluma: la discografia in studio

2020 – Ah y qué

2021 – Efectos secundarios

2023 – Génesis

La vita privata di Peso Pluma: chi è la fidanzata?

Non sappiamo chi sia la fidanzata di Peso Pluma, né se il rapper e cantante sia single o meno.

Sai che…

– Nel 2023 Peso Pluma è stato minacciato di morte da un cartello messicano e ha dovuto cancellare un concerto.

– Quali sono le origini di Peso Pluma? La madre è di origine messicana, il padre ha invece origini libanesi.

– Su Instagram Peso Pluma ha un account ufficiale da diverse milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Peso Pluma, ecco una playlist presente su Spotify:

