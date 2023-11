La carriera, la vita privata e le curiosità su Shakira: dalla passione per la musica rock a quella per la danza.

Shakira è l’artista colombiana più famosa di sempre. Vincitrice di moltissimi premi in tutta la sua carriera e amata in tutto il mondo anche per la sua filantropia, è ancora oggi una delle popstar più importanti del pianeta.

Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, dalle origini fino alla separazione rocambolesca con lo storico compagno Gerard Piqué.

Chi è Shakira: biografia e carriera

Shakira Isabel Mebarak Ripoll è nata a Barranquilla, in Colombia, il 2 febbraio 1977 sotto il segno dell’Aquario. Figlia di un gioielliere americano di origini libanesi e di una donna colombiana di origini catalane, spagnole e italiane, fin da piccola si è dimostrata predisposta per il ballo e la scrittura.

Shakira

A 11 anni ha imparato a suonare la chitarra, ma è solo dopo il trasferimento a Bogotà, a 13 anni, che inizia a sognare una carriera nel mondo della musica. Nel 1991 pubblica il disco Magia, il primo della sua carriera.

Non ottiene fin da subito successo, ma persevera e nel corso degli anni Novanta pubblica altri due album, raggiungendo ottimi risultati con Pies descalzos. Sul finire del decennio lancia un album prodotto dal marito di Gloria Estefan, ottenendo ancora un successo straordinario negli Stati Uniti. Decide quindi di iniziare a scrivere e cantare in inglese.

Il suo primo album dedicato al mondo anglofono esce nel 2001, con il titolo Laundry Service, un disco caratterizzato da brani con influenze rock ma molto melodico. Il successo è clamoroso, con oltre 20 milioni di copie vendute a livello mondiale, grazie anche alla hit Whenever, Wherever. Ecco il video di questo famoso brano:

Ormai una delle popstar più amate al mondo, la colombiana Shakira pubblica due ‘album gemelli’, Fijacion oral e Oral Fixation del 2005. Entrambi i dischi riscuotono un enorme successo, anche grazie al clamore di singoli come Hips Don’t Lie con Wycleaf Jean.

Nel 2009 dà alle stampe un altro album molto fortunato, She Wolf, riservando maggiore spazio all’elettronica e a suoni sintetizzati. Nel 2010, a ridosso dell’inizio dei Mondiali di calcio in Sudafrica, lancia il singolo Waka Waka (This Time for Africa), interpretata con il gruppo sudafricano Freshlyground.

Inno ufficiale della competizione, si basa su una canzone il lingua camerunese del 1986, Zangalewa e sul canto popolare Zamina, ed è suonata con strumenti afro-colombiani. L’esperimento riesce alla grande, e Waka Waka raggiunge il primo posto in quasi tutte le classifiche del mondo, collezionando numeri paurosi. Ecco il video ufficiale di questa hit straordinaria:

Da quel momento in poi, complice l’amore e l’arrivo qualche anno dopo della maternità, Shakira, pur pubblicando ancora diversi album, decide di dedicarsi anche ad altre attività, facendo televisione e godendo, di fatto, dei frutti della sua grande celebrità.

Cosa fa oggi Shakira?

Continua a esibirsi saltuariamente e a comporre musica. Nel 2021 ha ceduto i diritti delle proprie canzoni a Hipgnosis Songs Fund. Tra i suoi maggiori successi di questa fase della sua carriera ricordiamo la hit estiva Don’t You Worry con i Black Eyed Pead e David Guetta, e poi soprattutto Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap. Una canzone in cui attacca l’ex compagno Piqué e che infrange il record di Spotify per il brano latino più ascoltato al debutto sulla piattaforma. Di seguito il video:

Shakira: la discografia in studio

1991 – Magia

1993 – Peligro

1995 – Pies descalzos

1998 – ¿Dónde están los ladrones?

2001 – Laundry Service

2005 – Fijación oral vol. 1

2005 – Oral Fixation Vol. 2

2009 – She Wolf

2010 – Sale el sol

2014 – Shakira

2017 – El Dorado

La vita privata di Shakira: Pique e i figli

Shakira è stata fidanzata per 11 anni con Antonio De La Rua. La loro relazione è finita nel gennaio del 2011. Dopo poco tempo, l’artista ha iniziato a frequentare il calciatore catalano Gerard Piqué. Dalla loro unione sono nati i due figli di Shakira: Milan Piqué Mebarak il 22 gennaio 2013 e Sasha il 29 gennaio 2015.

Nonostante ci siano state nel recente passato voci di una crisi tra i due, il rapporto è proseguito in maniera importante. Nel 2022 però i due si sono effettivamente lasciati dopo che la cantante ha scoperto una relazione tra l’ex calciatore e una giovane ragazza, la spagnola Clara Chia. Una vicenda dolorosa che l’ha portata a ricrearsi una vita a Miami, non lesinando attacchi all’ex calciatore e alla sua famiglia.

Non sappiamo se oggi abbia un fidanzato, ma nel 2023 è stata protagonista sui rotocalchi rosa per un presunto flirt con il pilota Lewis Hamilton, dopo aver ‘rifiutato’ la corte di Tom Cruise.

Sai che…

– Shakira è finita nel settembre 2022 sotto indagine in Spagna per evasione fiscale. Per evitare il carcere, l’artista ha scelto nel 2023 di patteggiare, accettando una maxi multa milionaria ma ottenendo in cambio la possibilità di evitare il carcere.

– Shakira ha vinto nella sua carriera tre Grammy, dodici Latin Grammy e tantissimi altri premi, diventando un’apripista per il successo degli artisti sudamericani nel mondo.

– Non tutti sanno che Shakira ha origini italiane. In un’intervista del 2009 ha confessato di essere in particolare legata, da parte di madre, alla Sicilia.

– Ha scritto la sua prima canzone a otto anni, dedicandola al padre.

– Molti dei brani della sua infanzia sono autobiografici. Una di queste parla del dolore per la morte del fratello in un incidente stradale.

– Fin da bambina Shakira ha amato ballare. Pare che un giorno, mentre era in un ristorante mediorientale con il padre, si sia scatenata dopo aver sentito suonare la darabouka, salendo sul tavolo e danzando tra gli applausi dei proprietari.

– A 10 anni è stata esclusa dal coro scolastico perché la sua voce era considerata ‘come quella di una capra‘.

– Nel 2013 è stata giudice della quarta edizione americana di The Voice, insieme a Usher, Adam Levine e Blake Shelton.

– Parla correttamente spagnolo, inglese e portoghese, e ha competenze di base di italiano, francese e anche arabo.

– Fin da giovane ha amato la musica rock e folk internazionale. Ha più volte dichiarato di aver trovato grande ispirazione soprattutto in John Lennon, ma anche nei Rolling Stones, negli AC/DC, negli Who, nei Cure, nei Clash e in tante altre band.

– In un’intervista a Elenco, ha dichiarato che per lei le canzoni perfette sono Imagine di Lennon e No Woman, No cry di Bob Marley.

– Shakira è alta 1 metro e 57, 37 centimetri in meno rispetto all’ex Piqué.

– Su Instagram Shakira ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale tra i più seguito in assoluto.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Shakira, ecco una playlist di Spotify:

