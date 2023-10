Ayle: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di Allergica alle fragole ad Amici 2023.

Sostituzione ad Amici di Maria De Filippi. Il primo cantante eliminato nell’edizione 2023 del talent è stato Ezio Liberatore, rimandato a casa dalla sua professoressa, Anna Pettinelli. Al suo posto è entrato nella scuola subito un nuovo giovane artista. Si chiama Ayle e ha dimostrato di avere un grande talento, ancora da coltivare, tramite un inedito già amatissimo dai fan e tramite la cover di un grande cantautore italiano come Franco Califano. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ayle: biografia e carriera

Elia Flagella, questo il vero nome di Ayle, è nato a Livorno nel 2004. Cresciuto nella città marittima toscana, tra baretti e lidi, ha frequentato il Conservatorio, imparando a suonare tre strumenti: le percussioni, il violoncello e il pianoforte. Durante l’adolescenza la sua passione per la musica ha subito uno stop. Per qualche periodo ha scelto di dedicarsi ad altro, in particolare allo sport. Ma l’amore per le sette note lo ha presto riportato alle origini.

Microfono

Ha quindi ripreso il suo percorso nel mondo della musica e grazie anche ai social molto presto è riuscito a farsi conoscere da diversi appassionati. Nell’ultimo anno ha pubblicato tre singoli in grado di dimostrare cosa stia cercando nella sua musica: un mix tra rap e rock, con barre molto serrate ma su un tappeto di chitarre elettriche.

Nel 2023, ancor prima di entrare nella scuola, ha firmato per la Carosello Records, debuttando con il brano Attenzione, in grado di conquistare oltre 14mila stream. Meno successo ha avuto il suo tormentone estivo Chiamami:

All’interno della scuola ha però preferito presentarsi con un altro inedito, Allergica alle fragole. Un brano che gli ha permesso di conquistare un posto all’interno della scuola, insieme alla cover di Un tempo piccolo di Franco Califano, complice il ritiro di Ezio Liberatore, di fatto ‘scaricato’ da Anna Pettinelli.

La vita privata di Ayle: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molto sulla sua vita sentimentale, anche perché sui social lo stesso Ayle preferisce dedicarsi solo alla sua vita professionale.

Sai che…

– Ha lavorato come barman e bagnino.

– Qual è il significato del suo nome d’arte? In turco si tratta di un nome di persona, e significa ‘luce lunare’.

– Ama i gatti e ne ha ben due, uno rosso e uno nero.

– Su Instagram Ayle ha un account da diverse centinaia di follower.

– Anche su TikTok ha un account piuttosto apprezzato.

Riproduzione riservata © 2023 - NM