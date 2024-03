Tutto su Ultimo, il Peter Pan della musica italiana

Alla scoperta di Ultimo, il vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 che ha dato un nuovo volto alla musica pop italiana.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è uno dei cantautori italiani più talentuosi della sua generazione. Nato e cresciuto in uno dei quartieri difficili di Roma il 27 gennaio 1996 sotto il segno dell’Aquario, si è costruito per emergere un mondo ‘parallelo’, quello della musica. Inutile sottolineare come un ragazzo della borgata iscritto al Conservatorio possa essere preso di mira ed emarginato. Ed eccovi servito il nome d’arte.

Oggi Ultimo, vincitore tra i Giovani nel 2018 e secondo classificato tra i Big nel 2019, è uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano. Basti pensare a pochi numeri: ha avuto per tanto tempo tre album su tre nella top ten italiana; ha effettuato un tour sold out nei palasport; successivamente anche un tour negli stadi, con tanto di data al Circo Massimo. L’ennesima conferma di un talento che sembra non avere confini. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ultimo: la biografia e la carriera

Iniziamo dalla domanda più diffusa sui social e sulla rete. Perché si chiama Ultimo? La risposta arriva dal diretto interessato: “È una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora”, ha dichiarato il cantante in un’intervista riportata da Gossipetv.com di alcuni anni fa. Eppure quella di Niccolò è una storia incredibilmente comune. O quasi.

La cosa originale è la passione per la musica che coltiva con dedizione e fatica dall’età di otto anni, quando ha iniziato a studiare pianoforte al Conservatorio, lasciato dopo ben dieci anni di applicazione costante e diversi corsi di composizione.

La sua formazione dunque è classica, eppure il primo brano, composto a quattordici anni, è pop. Un pop diverso da quello dilagante nei nostri anni; un pop che risente degli studi e soprattutto della sua passione per il cantautorato italiano. Se per la musica Ultimo dimostra un grande talento e un grande impegno, lo stesso non si può dire per la scuola visto che la madre in diverse occasioni avrebbe provato a convincerlo a lasciare tutto per concentrarsi sugli studi.

E in effetti Niccolò, nonostante la giovane età, ha già segnato una piccola svolta nel mondo della musica leggera italiana. Con Il ballo delle incertezze Ultimo porta sul palco del Festival di Sanremo una canzone innovativa.

L’inizio ricorda De Gregori, poi dalla seconda strofa l’accompagnamento diventa profondamente pop. Il finale accarezza un rap che lascia poi spazio a un mini assolo di chitarra. E il testo? Uno dei più profondi tra quelli presentati all’ultima edizione di Sanremo. E non è un caso che critica e pubblico lo abbiano incoronato come vincitore nella categoria Nuove Proposte.

“È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società; chi ha più domande che risposte; chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato“, ha raccontato Ultimo come riportato da Focus Junior. E così anche Peter Pan. Il secondo album di Ultimo racconta una storia che conserva la magia della fantasia e quella dei sogni dei bambini ma che parla anche di un’inconsueta “isola che non c’è”, quella dove si rifugiano gli emarginati per assaporare anche solo un attimo di pace.

Dopo i grandi successi a Sanremo e dopo aver conquistato la vetta della classifica con tutti i suoi album, nel 2021 è tornato alla musica con il quarto disco della sua carriera, Solo, un lavoro che è stato presentato, salvo Covid, con il suo primo tour negli stadi e una data al Circo Massimo. Forte di questo straordinario traguardo, nel 2023 ha accettato di tornare a Sanremo per prendersi la sua rivincita e arrivare alla tanto attesa vittoria tra i Big.

Cosa fa oggi Ultimo?

Tornato sul palco dell’Ariston con il brano Alba riesce ad arrivare al quarto posto, boicottato ancora una volta dalla sala stampa, con cui il rapporto non è mai stato straordinario. Anche per questo motivo, dopo la kermesse, ha dichiarato di non voler più tornare in gara a Sanremo.

Al di là di questo, nel 2023 riesce a ottenere grandi successi sia con il suo album che con il relativo tour. Nel mese di maggio su Prime Video viene distribuito il primo documentario dedicato alla sua carriera, Ultimo – Vivo coi sogni appesi.

Dopo un periodo di relativo silenzio, è tornato a far sentire la sua voce nel 2024 con il brano L’ultima poesia, in collaborazione con Geolier (altro artista boicottato dalla sala stampa di Sanremo). Una canzone in cui per la prima volta il cantautore romano si presta a cantare in napoletano.

Ultimo: la discografia in studio

2017 – Pianeti

2018 – Peter Pan

2019 – Colpa delle favole

2021 – Solo

2023 – Alba

La vita privata di Ultimo: fidanzata e figli

Il cantante è stato fidanzato per anni con Federica, anche lei romana. La ragazza è stata una presenza costante sui profili social di Ultimo. Tante le foto che li hanno ritratti insieme, sorridenti e felici, in passato. Poche le informazioni invece su di lei. Si sa solo che è estranea al mondo dello spettacolo e che è restia a rilasciare interviste. A lei il cantante aveva dedicato la canzone La stella più fragile dell’universo.

Dopo aver momentaneamente rotto in seguito alla partecipazione del cantante a Sanremo, i due sono tornati insieme prima dell’estate, ricominciando un’intensa e romantica storia d’amore. Storia che però è finita nel 2020. A inizio 2021, infatti, Niccolò ha pubblicato alcune storie su Instagram in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. I due hanno effettivamente iniziato un’importante storia d’amore, testimoniata con gesti importanti anche sui social.

Sai che…

– Un piccolo giallo è invece legato a uno dei due fratelli di Ultimo, Alessandro. Il cantante ha dedicato a lui la vittoria al Festival di Sanremo facendo sapere che sta combattendo “una battaglia importante“. Non è chiaro di cosa si tratti e Niccolò non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma il suo è stato un messaggio di speranza (certo, pubblico) ma mantenendo la privacy di Alessandro. Un modo per dire a tutti coloro che stanno combattendo la propria battaglia personale che, prima o poi, ce la faranno.

– Che lavoro fa il padre di Ultimo? Sandro è un ingegnere civile, mentre la madre Anna è un’impiegata dell’Enel.

– Dove vive Ultimo? Il cantante è legatissimo al suo quartiere, San Basilio, e abita ancora a Roma.

– Niccolò è alto 1 metro e 70.

– Ha un ottimo rapporto con alcuni colleghi, come Fabrizio Moro, altro artista di San Basilio, e Antonello Venditti, con cui condivide anche la fede calcistica per la Roma.

– Non conosciamo dettagli sul patrimonio e sui guadagni del cantautore romano.

– Su Instagram Ultimo ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

– Nel 2020 ha fondato una casa discografica, la Ultimo Records.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ultimo, ecco una playlist presente su Spotify:

