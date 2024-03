The Pretty Reckless: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo capitanato da Taylor Momsen.

Aprire un concerto agli AC/DC, una delle band più importanti della storia del rock, è un onore che pochi gruppi possono vantare. Adesso anche i The Pretty Reckless, una formazione americana capitanata da una cantante dalla grande voce e dal grande carisma: Taylor Momsen.

Un nome che può suonare familiare. E in effetti è un’artista che tutti conosciamo, e che tutti ammiriamo ogni anno, durante il periodo di Natale, come co-protagonista di uno dei film più amati delle festività natalizie… Scopriamo insieme questa e altre curiosità sulla band e sulla loro carriera.

Chi sono i The Pretty Reckless: membri e carriera

I The Pretty Reckless sono, nella formazione attuale, la cantante Taylor Momsen, il chitarrista Ben Phillips, il bassista Mark Damon e il batterista Jamie Perkins. La vita di questo gruppo molto amato negli States è nata quando Taylor, già famosa come attrice per aver partecipato da bambina a Il Grinch e aver più recitato anche nella serie televisiva Gossip Girl, entra in contatto con Phillips. Insieme a lui e a Kato Khandwala inizia a scrivere le sue prime canzoni, e dà vita a un nuovo gruppo: i The Reckless.

Taylor Momsen dei Pretty Reckless

Per motivi di copyright la band è costretta immediatamente a cambiare nome. Questo non frena però la loro esuberanza e la loro voglia di emergere. Debuttano dal vivo nel maggio 2009 a New York, ma prima di arrivare a una stabilità Momsen è costretta a fronteggiare l’addio di diversi membri del gruppo originale.

Solo nel 2010 i The Pretty Reckless trovano una line up solida e credibile, dopo aver firmato con la Interscope Records, etichetta che pubblica il loro primo singolo promozionale, Make Me Wanna Die:

Il successo non è fin da subito dirompente, ma in questi anni fondamentali per la loro carriera i Pretty Reckless riescono a trovare una certa solidità e un sound riconoscibile, grazie anche ai tour che li vedono protagonisti e al loro primo eponimo EP, seguito anche da un primo album ufficiale.

Grazie anche alla parallela carriera di Momsen come attrice, la band riesce a diffondere la propria musica anche in film celebri e in popolari serie televisive, guadagnando sempre più consensi. Dà quindi alle stampe l’album Going to Hell. Sempre più apprezzati in America, dal 2016 in poi Taylor e il resto della band cominciano a esibirsi anche in Europa, guadagnando consensi anche in Italia.

Sono anni di grande formazione grazie anche a esperienze di prestigio. Nel 2017 hanno ad esempio l’occasione di aprire un concerto a una delle loro band d’ispirazione, i Soundgarden. Un evento davvero storico. Si tratta infatti dell’ultimo concerto del gruppo americano con Chris Cornell alla voce, prima del suo suicidio, avvenuto proprio in quella sera, il 17 maggio.

Ormai diventati un nome di un certo prestigio sulla scena rock internazionale, nel 2021 i The Prett Reckless pubblicano Death by Rock and Roll, uno dei dischi più significativi della loro carriera, con la partecipazione di grandi star del rock come Matt Cameron, Kim Thayil e Tom Morello.

Cosa fanno oggi i The Pretty Reckless?

Nonostante abbiano dovuto affrontare un periodo tragico dal punto di vista personale, i The Pretty Reckless non si sono sciolti, e nel 2024 hanno conquistato l’onore di poter accompagnare gli AC/DC nel loro tour mondiale, con tappa anche in Italia.

The Pretty Reckless: la discografia in studio

2010 – Light Me Up

2014 – Going to Hell

2016 – Who You Selling For

2021 – Death by Rock and Roll

2022 – Other Worlds (cover album)

Sai che…

– Il video del brano The Words – Under the Water ha fatto scalpore per alcune scene di nudo di Taylor Momsen.

– La canzone Only You è stata utilizzata per la colonna sonora del film Frankenweenie, mentre il brano Kill Me è presente nell’ultimo episodio di Gossip Girl.

– Scossi dalla morte di Cornell, hanno dedicato al cantante degli Audioslave durante un concerto del 2017 una loro versione di Like a Stone.

– Nel 2018 hanno perso il loro produttore, Kato Khandwala, morto a 47 anni a causa di lesioni riportate in seguito di un incidente in moto.

– Su Instagram i The Pretty Reckless hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok sono presenti con un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei The Pretty Reckless, ecco una playlist presente su Spotify:

