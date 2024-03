Bambie Thug: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice irlandese protagonista all’Eurovision 2024.

Un’artista non binaria alla conquista del mondo, tramite la vetrina dell’Eurovision. Bambie Thug è sicuramente uno dei personaggi più attesi dell’edizione 2024 dell’Eurofestival, e non solo per le doti musicali indubbie, ma anche perché si tratta di una delle cantanti dalla storia più particolare tra quelle che saliranno sul palco eurovisivo in quel di Malmö. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bambie Thug: biografia e carriera

Bambie Ray Robinson, questo il vero nome di Bambie Thug, è nata a Marcoom, in Irlanda, il 6 marzo 1994 sotto il segno dei Pesci. Appassionata di danza e musica fin da bambina, si è trasferita molto presto a Londra per approfondire i suoi studi, avvalendosi di una borsa di studio. Purtroppo un infortunio la costringe però a interrompere il percorso nella danza. Senza abbattersi, decide di cambiare leggermente mire e si dedica al teatro musicale.

Eurovision Song Contest

La sua carriera nel mondo della musica prende il via nel 2021 con il singolo di debutto Birthday. Fanno seguito Psilocyber e P.M.P., due brani che le permettono di trasformarsi in una delle star più apprezzate nel suo paese.

Nel 2023 si è ripresentata sul mercato con il brano Egregore, primo estratto da un EP, Cathexis, apprezzatissimo dai fan. Si tratta però solo dell’antipasto del grande progetto che l’ha portata nel 2024 a guadagnarsi una chance importantissima.

Cosa fa oggi Bambie Thug?

Nel gennaio del 2024 Bambie è stata confermata tra i finalisti del contest Eurosong 2024, la kermesse per selezionare il rappresentante dell’Irlanda all’Eurovision. Nell’occasione ha presentato il brano Doomsday Blue e ha conquistato il pubblico, riuscendo a conquistare la vittoria finale. Un vero plebiscito per lei sia da parte della giuria che per quanto riguarda il televoto.

La vita privata di Bambie Thug: è fidanzata?

Si definisce una persona non binaria e preferisce essere indicata con i pronomi they/them di genere neutro. Non sappiamo se sia fidanzata o meno.

Sai che…

– Da bambina le è stato diagnosticato l’ADHD, il disturbo da deficit di attenzione.

– Dove vive Bambie Thug? Risiede ancora a Londra, ormai città d’adozione.

– Quali sono le origini di Bambie Thug? Svedesi da parte di padre, irlandesi da parte di madre.

– Ha tre sorelle.

– Può sembrare strano, ma Bambie Thug è una strega. Pratica le arti magiche, in particolare la magia dei sigilli e della manifestazione, e in passato ha dichiarato di aver praticato anche la magia del sangue. Incantesimi e maledizioni sono presenti anche nelle sue canzoni.

– Si è dichiarata apertamente contraria alla partecipazione di Israele all’Eurovision dopo lo scoppio della guerra in Palestina sul finire del 2023.

– Definisce la sua musica ouija-pop, senza alcun vero genere.

– I suoi idoli? Tra gli artisti di riferimento per la sua musica ci sono i Led Zeppelin, Joni Mitchell, Nina Simone, ma anche Dolly Parton e Britney Spears.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Bambie Thug ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Bambie Thug, ecco una playlist presente su Spotify:

