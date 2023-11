Dolly Parton: la biografia, la carriera e le curiosità sulla regina della musica country americana.

Dolly Parton è stata la prima grande star americana del country ha raggiungere il successo anche nella musica pop. Un’icona dello spettacolo made in USA capace, con i suoi ricci biondi, di conquistare il mondo e diventare un simbolo e un’ispirazione per tante cantanti dopo di lei. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dolly Parton: biografia e carriera

Dolly Rebecca Parton è nata a Pittman Center, in Tennesse, il 19 gennaio 1946 sotto il segno del Capricorno. Cresciuta in una famiglia molto vicina alla musica gospel e spiritual, debutta nel 1965 con la Monument Records.

Dolly Parton

In un primo tempo l’etichetta cerca di farla diventare famosa come cantante pop del genere bubblegum. Il successo però stenta ad arrivare e allora la Monument decide d’indirizzarla verso la strada del country. Il suo primo grande successo è Dumb Blonde, e raggiunge il numero 22 della classifica americana nel 1967. Si tratta del singolo che apre le porte al suo primo album, Hello, I’m Dolly.

Grazie anche alla partecipazione ad alcuni show televisivi, la sua fama cresce a dismisura e nel 1968 Parton viene scritturata da un’altra etichetta, la RCA. In questo periodo escono alcuni dei suoi successi più importanti, tra cui l’album Coat of Many Colors, uno dei migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stone.

Di seguito Mule Skinner Blues, uno dei suoi brani più amati:

Raggiunge la prima posizione nella classifica americana dei singolo con Jolene, un vero cult nella sua produzione, e tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta diventa una vera superstar. Uno dei brani più famosi di questo periodo è la ballata romantica I Will Always Love You, più tardi coverizzata con successo da Whitney Houston. Grazie a questi grandi successi, Parton riesce a imporsi anche in televisione con uno show tutto suo, Dolly!, nella seconda metà degli anni Settanta.

Proprio in questo periodo svolta verso il pop, diventando la prima superstar a fondere sonorità country e melodie più commerciali (negli anni successivi faranno lo stesso artiste del calibro di Shania Twain e Miley Cyrus). L’album più importante di questa fase della sua carriera e Here You Come Again nel 1977. Di seguito la sua Heartbreaker:

Per tutti gli anni Ottanta rimane sulla cresta dell’onda come artista country pop e adult oriented pop, inanellando singoli di successo. Solo sul finire del decennio e negli anni Novanta torna al country puro, con risultati sempre di buon livello.

Cosa fa oggi Dolly Parton?

Continua nella sua carriera, tra album che riprendono i classici del passato e qualche nuovo lavoro ogni tanto. Ha tra l’altro fondato anche una sua etichetta, la Dolly Records. Nel 2020 ha pubblicato un album di Natale, A Holly Dolly Christmas, e l’anno successivo ha pubblicato un nuovo album, Run, Rose, Run.

Anche nel 2023 non ha fatto mancare la sua musica. Si è rituffata nel mondo della musica con l’album Rockstar, arrivato dopo aver rinunciato all’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, e ha rivisitato la sua classica Jolene insieme ai Måneskin, una delle più famose e amate rock band al mondo:

Dolly Parton: la discografia in studio

Hello, I’m Dolly (1967)

Just Because I’m a Woman (1968)

In the Good Old Days (When Times Were Bad) (1969)

My Blue Ridge Mountain Boy (1969)

The Fairest of Them All (1970)

The Golden Streets of Glory (1971)

Joshua (1971)

Coat of Many Colors (1971)

Touch Your Woman (1972)

My Favorite Songwriter: Porter Wagoner (1972)

My Tennessee Mountain Home (1973)

Bubbling Over (1973)

Jolene (1974)

Love Is Like a Butterfly (1974)

The Bargain Store (1975)

Dolly: The Seeker – We Used To (1975)

All I Can Do (1976)

New Harvest… First Gathering (1977)

Here You Come Again (1977)

Heartbreaker (1978)

Great Balls of Fire (1979)

Dolly, Dolly, Dolly (1980)

9 to 5 and Odd Jobs (1980)

Heartbreak Express (1982)

Burlap & Satin (1983)

The Great Pretender (1984)

Once Upon a Christmas (con Kenny Rogers) (1984)

Real Love (1985)

Trio (con Emmylou Harris e Linda Ronstadt) (1987)

Rainbow (1987)

White Limozeen (1989)

Home for Christmas (1990)

Eagle When She Flies (1991)

Slow Dancing with the Moon (1993)

Honky Tonk Angels (con Loretta Lynn e Tammy Wynette) (1993)

Something Special (1995)

Treasures (1996)

Hungry Again (1998)

Trio II (con Emmylou Harris e Linda Ronstadt) (1999)

Precious Memories (1999)

The Grass Is Blue (1999)

Little Sparrow (2001)

Halos & Horns (2002)

For God and Country (2003)

Those Were the Days (2005)

Backwoods Barbie (2008)

Better Day (2011)

Blue Smoke (2014)

Pure & Simple (2016)

I Believe in You (2017)

A Holly Dolly Christmas (2020)

Run, Rose, Run (2022)

Rockstar (2023)

La vita privata di Dolly Parton: moglie e figli

Dolly si è sposata per la prima volta con Carl Thomas Dean il 30 maggio 1966. I due sono rimasti sempre insieme fino a oggi, e nel 2011 la Parton ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi del nostro matrimonio. È stato il primo per entrambi e sarà l’ultimo“. Non hanno mai avuto figli, ma Dolly è la madrina di un’altra grande star del country pop, Miley Cyrus.

Sai che…

– Dolly Parton è alta 1 metro e 52.

– È soprannominata la regina della musica country, con ben 41 album piazzati nella top ten delle classifiche americane.

– È stata la quarta di ben dodici figli. Anche molti dei suoi fratelli hanno provato di sfondare nel mondo della musica.

– La sua era una famiglia molto religiosa di orientamento pentecostalista.

– Ha posato per Playboy da ragazza, e a 76 anni ha scelto di mostrarsi nuovamente con lo stesso sexy abbigliamento sui social.

– Dolly è famosa anche per la sua filantropia e la sua attenzione ai bisogni dei meno fortunati.

– Ha vinto, tra le altre cose, un Grammy alla carriera.

– Che cos’è la Dolly Parton Challange? L’ultima sfida social lanciata proprio dalla regina del country. Consiste nel pubblicare un collage sui social delle foto profilo che usate per i propri principali account, quelli di Facebook, Instagram, Linkedin e Tinder.

– A proposito di Instagram, Dolly Parton ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale tra i più seguiti in assoluto.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dolly Parton, ecco una playlist creata da Spotify:

