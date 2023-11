Cheope: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul noto paroliere Alfredo Rapetti, figlio del grande Mogol.

Essere un paroliere, nel mondo della musica italiana, non è semplice. Essere un paroliere figlio d’arte è ancora più complicato. Lo sa bene Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope, ‘erede’ dello straordinario paroliere che ha scritto pagine di storia con Lucio Battisti (e non solo).

Nonostante le difficoltà, Cheope è riuscito comunque a ritagliarsi il suo posto nel mondo della musica italiana, scrivendo tra l’altro alcune canzoni molto importanti. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Cheope: biografia e carriera di Alfredo Rapetti Mogol

Alfredo Rapetti Mogol, questo il vero nome di Cheope, è nato a Milano l’8 ottobre 1961 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto nel mondo della musica, come figlio d’arte ma anche come nipote d’arte, essendo suo nonno Mariano, in arte Calibi, autore di canzoni come Vecchio scarpone e Le colline sono in fiore, Cheope non poteva che cercare di percorrere almeno in parte le orme dei suoi illustri predecessori.

Giulio Rapetti Mogol

Il suo esordio come paroliere avviene quindi nel 1983, al fianco di Ivan Graziani, per cui scrive i testi di alcune canzoni del suo eponimo album. Ha quindi iniziato negli anni seguenti una fruttuosa collaborazione con i fratelli Bella, Gianni e Marcella, e ha lavorato negli anni Ottanta anche con il giovane Raf, firmando per lui grandi successi come Il battito animale:

Se Mogol ha legato per sempre il suo nome a Lucio Battisti, Cheope ha però legato il suo nome a lungo a quello di una delle più grandi popstar della musica italiana: Laura Pausini. A partire da Strani amori, Rapetti junior ha infatti scritto i testi di più di cinquanta canzoni della nota cantautrice di Solarolo.

Cosa fa oggi Cheope? Continua a essere un proficuo paroliere e in anni recenti ha scritto successi come Il diario degli errori e La vita breve dei coriandoli di Michele Bravi, Karaoke di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash e L’amore eternit di Fedez e Noemi.

La vita privata di Cheope: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Alfredo Rapetti e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Chi è la madre di Cheope? Serenella De Pedrini, famosa disegnatrice di moda.

– Da cosa deriva il suo nome d’arte? Cheope ha scelto di chiamarsi così in onore del noto faraone cui è dedicata la piramide di Giza (e anche per non essere associato al padre Mogol).

– Si è dedicato spesso anche alla musica per l’infanzia, scrivendo tante canzoni per lo Zecchino d’Oro.

– Ha firmato anche molte sigle televisive.

– Tra gli artisti con cui ha collaborato si ricordano anche Adriano Celentano, Mina, Mango, Nek, Elisa, Arisa, ma anche star della musica internazionale come Carlos Santana e Gilberto Gil.

– Oltre che paroliere, è anche insegnante e soprattutto pittore, autore anche di mostre personali e collettive, con opere esposte anche alla Biennale di Venezia.

– Su Instagram Cheope non sembra avere alcun tipo di account,

Riproduzione riservata © 2023 - NM