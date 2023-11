Chi è Alexandra Stan, la cantante rumena che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo

Alexandra Stan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante rumena famosa per la hit Mr. Saxobeat.

Una popstar alla conquista del mondo intero. Alexandra Stan è una delle grandi stelle della musica rumena, un’artista di grande talento che è riuscita a scalare le classifiche di tutto il mondo soprattutto grazie alla hit Mr. Saxobeat.

Diventata un idolo soprattutto tra i millenial, è riuscita a diventare famosa anche in Italia, apparendo in programmi televisivi popolari come Boomerissima. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alexandra Stan: biografia e carriera

Alexandra Ioana Stan è nata a Costanza, in Romania, il 10 giugno 1989 sotto il segno dei Gemelli. Diplomatasi al liceo Traian, si è iscritta alla facoltà di Economia e Management, non mettendo però da parte il sogno di diventare una cantante famosa. Fin da piccola Alexandra ha infatti dimostrato una certa propensione per il mondo delle sette note.

Cantante sul palco

Dopo aver vissuto alcune esperienze di discreto livello durante l’adolescenza, riesce a strappare nel 2009 il suo primo contratto discografico con un’etichetta locale, e lancia nel giro di pochi mesi un singolo ufficiale che scala immediatamente le classifiche rumene, Lollipop (Param Pam Pam).

Forte di questo successo folgorante e rapidissimo, nel 2011 dà alle stampe una nuova canzone destinata a fare la storia del suo paese: s’intitola Mr. Saxobeat e non solo raggiunge la prima posizione nella Romanian Top 100, ma le permette anche di conquistare posti di prestigio nelle chart più importanti al mondo, compresa la Billboard Hot 100:

Nel giro di pochi mesi, dopo aver lanciato un nuovo singolo, Get Back (ASAP), dà quindi alle stampe il suo album d’esordio, Saxobeats. Costretta a cambiare etichetta discografica a causa di seri problemi personali, firma nel 2014 con la Global Records, e riparte nel mese di aprile dal suo secondo album Thanks for Leaving.

Il suo secondo grande successo arriva però pochi mesi dopo quando, con il brano Cherry Pop, ispirato al K-pop che in quegli anni inizia ad affacciarsi sulla scena internazionale, riesce a raggiungere la vetta della classifica giapponese:

Tra alti e bassi, negli anni successivi ottiene l’opportunità di collaborare con star della musica mondiale come Daddy Yankee. Riesce quindi a confermarsi sulla scena internazionale, ma non dimentica il suo paese d’origine e continua a pubblicare canzoni anche in rumeno, esclusivamente per la propria patria.

Cosa fa oggi Alexandra Stan?

Nel 2022 è tornata a far sentire la sua voce con singoli come Bad at Hating You e ha dato alle stampe il suo quinto album, Rainbows. Nel 2023 è quindi tornata in televisione in Italia come ospite musicale all’interno del programma Boomerissima di Alessia Marcuzzi.

Alexandra Stan: la discografia in studio

2011 – Saxobeats

2014 – Unlocked

2016 – Alesta

2018 – Mami

2022 – Rainbows

La vita privata di Alexandra Stan: chi è il fidanzato?

La vita sentimentale di Alexandra Stan è stata piuttosto movimentata. La cantante si è fidanzata con il suo primo produttore discografico e manager, Marcel Prodan. Nel 2013 l’uomo l’ha però aggredita fisicamente, costringendola a un ricovero in ospedale. Dopo quell’episodio tremendo, Prodan è stato arrestato, mentre la cantante ha scelto di cambiare etichetta discografica. Non sappiamo oggi chi sia il suo fidanzato.

Sai che…

– Nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi, tra cui un Mtv Europe Music Award.

– Ha inciso canzoni in cinque lingue: inglese, rumeno, francese, spagnolo e italiano.

– Alexandra Stan è stata picchiata nell’estate del 2013 dall’allora fidanzato Marcel Prodan. Venne ricoverata in ospedale con diverse ferite e lividi su tutto il corpo.

– Ha partecipato all’Isola dei famosi nella seconda edizione rumena, andata in onda nel 2021.

– Su Instagram Alexandra Stan ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su Instagram Alexandra ha un profilo ufficiale molto popolare.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alexandra Stan, ecco una sua playlist su Spotify:

