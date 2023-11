Dalla maturità classica al gossip sulla sua sessualità: alla scoperta di Michele Bravi, il cantante vincitore della settima edizione di X Factor.

Talento della musica italiana, lanciato da X Factor e poi consacratosi a Sanremo nel 2017, Michele Bravi è uno dei cantanti più apprezzati per le sue doti vocali. Nel corso della sua carriera ha sempre cercato nuovi stimoli ed è riuscito a rinascere venendo fuori da un periodo tragico in seguito a un incidente che gli ha davvero cambiato la vita. Scopriamo insieme qualche curiosità su di lui.

Chi è Michele Bravi: biografia e carriera

Nato il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello (Umbria), sotto il segno del Sagittario, è alto 190 centimetri. Coltiva sin da piccolissimo la passione per la musica: canta nel coro dei bambini della sua parrocchia, studia chitarra e pianoforte e dopo il liceo classico si iscrive ai provini di X Factor 2013.

Entrato nella squadra di Morgan, Michele Bravi è stato il grande protagonista della settima edizione di X Factor. Nella grande finale del programma Michele ha battuto gli Ape Escape, il gruppo della scuderia di Simona Ventura, e Violetta, posizionatasi sul gradino più basso del podio.

La vita e la felicità, canzone con la quale Michele si è aggiudicato il primo posto, è stata scritta per lui da Tiziano Ferro. La collaborazione tra i due è poi proseguita nel corso degli anni e ha evidenziato una sintonia artistica davvero interessante.

Salito alle luci della ribalta grazie al talent, Michele nel 2014 viene scelto per interpretare la colonna sonora di Sotto una buona stella, film successo di Verdone. Il brano è stato scritto e composto per Michele Bravi da Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Nello stesso anno esce A piccoli passi, primo album del cantante. Non ottiene però il successo sperato. Passa un lungo periodo nell’anonimato durante il quale decide di aprire e dedicarsi esclusivamente al suo canale YouTube.

La consacrazione arriva nel 2017, quando partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Il Diario degli errori.

Cosa fa oggi Michele Bravi?

Dopo un lungo periodo lontano dalle scene a causa dei noti problemi legati all’incidente che lo ha coinvolto, nel 2020 è tornato nel mondo della musica annunciando l’uscita dell’album La geografia del buio, poi slittato all’anno successivo e anticipato da singoli come La vita breve dei coriandoli e Mantieni il bacio.

Ospite di Sanremo nel 2021, si è esibito nell’occasione al fianco di Arisa, cantando il brano Quando di Pino Daniele. Tornato in rotazione radiofonica con il singolo Falene nell’estate dello stesso anno, nel 2022 è tornato a Sanremo, stavolta in gara, con il brano Inverno dei fiori:

Giudice di Amici nella fase serale dell’edizione 2023, il cantautore ha quindi lanciato un nuovo singolo nell’autunno dello stesso anno, Odio, primo estratto dal suo nuovo progetto discografico.

Michele Bravi: la discografia in studio

2014 – A passi piccoli

2017 – Anime di carta

2021 – La geografia del buio

La vita privata di Michele Bravi: chi è il fidanzato?

Inizialmente i fan di Michele Bravi erano convinti che il cantante avesse una relazione con Alice Venturi, una youtuber diventata presto sua amica. In realtà sembra che i due non abbiano mai avuto una storia d’amore. A scuotere gli appassionati di gossip è stato il coming out di Michele Bravi, il quale ha reso noto al grande pubblico la sua relazione con un regista del quale però non ha fatto il nome. La storia è durata due anni, poi sarebbe finita a causa dei continui litigi e delle incomprensioni.

“Nel disco parlo di una storia finita con un ragazzo. Volevo raccontare quello che è l’amore per la mia generazione. Ho capito che per me e quelli della mia generazione è importante avere davanti prima di tutto una persona. La sessualità viene dopo, anche se fortunatamente a 20 anni c’è anche quella“, ha raccontato Michele Bravi ai microfoni di Verissimo.

Ovviamente parte del mondo social ha subito etichettato Michele Bravi gay, spesso anche come presa in giro. Il cantante non si è mai lasciato schiacciare dalla pressione mediatica, ha dimostrato un coraggio al di fuori della norma e non ha comunque escluso il fatto di potersi in futuro innamorare di una ragazza.

Ma oggi Bravi è fidanzato oppure no? In una recente intervista a Radio Deejay ha dichiarato: “Adesso sto con una persona che non avrei mai pensato potesse interessarmi, perché ho riconosciuto l’amore ed è stupendo“.

Michele Bravi: l’incidente stradale

Il 24 novembre 2018, Michele Bravi è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Milano. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il cantante si trovava nel quartiere San Siro. A bordo di una BMW di un servizio di car sharing avrebbe tentato un’inversione di marcia non avvedendosi dell’arrivo sull’altra corsia di una motocicletta, colpita in pieno dall’autovettura. La donna alla guida del veicolo a due ruote è morta sul colpo.

A seguito dell’evento, il cantante ha annullato tutti i suoi appuntamenti per far lavorare gli inquirenti in maniera serena, alle prese anche con una malattia insidiosa e invisibile che lo ha portato ad allontanarsi da tutto e tutti.

Accusato di omicidio stradale, è stato rinviato a giudizio nel luglio 2019. Nel corso dell’udienza preliminare del gennaio 2020, ha fatto richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi con sospensione della pena. La richiesta è stata accettata dal GUP di Milano.

Sai che…

– Che studi ha fatto Michele Bravi? Ha studiato al liceo statale Plinio il Giovane di Città di Castello.

– Un ragazzo modello! Michele si è diplomato con il massimo dei voti nonostante fosse impegnato in quel momento con i provini di X Factor.

– Grande amante dei cani, Michele ha chiamato il suo amico a quattro zampe Rita Levi Montalcini.

– Se non avesse avuto successo nel mondo della musica avrebbe intrapreso la carriera da attore, altra grande passione nel cassetto.

– Dopo l’incidente Michele è apparso molto dimagrito.

– Il nonno di Michele, Luigi, è diventato una star del suo paese in Umbria dopo il successo del nipote.

– Il più grande sogno di Bravi? Essere invisibile. Come dargli torto…

– Sembra che la canzone della sua infanzia sia Chapa la galeina, non proprio alta musica, ma simpatica…

– Su Instagram Michele Bravi ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

