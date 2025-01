Chi è Serena Brancale, la cantautrice jazz diventata star dei social

Serena Brancale: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice di hit come Baccalà e Galleggiare.

Tra le cantanti che sono riuscite a sfruttare i social per incanalare un successo già creato anche dal vivo c’è sicuramente Serena Brancale, artista pugliese diventata virale sulle piattaforme grazie a brani come Baccalà e La zia, in dialetto barese.

Un successo che l’ha portata anche a diventare protagonista di trasmissioni televisive, tra cui Propaganda Live e poi il Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Serena Brancale: la biografia e la carriera

Serena Brancale è nata a Bari il 4 maggio 1989 sotto il segno del Toro. Figlia d’arte, viene al mondo dall’unione tra un calciatore, Agostino Brancale, terzino che negli anni Ottanta militò in squadre come Marsala, Juve Stabia, Monopoli e Salernitana, e di una cantante e musicista, la piccola Serena studia fin da bambina musica, come la sorella (diventata poi una pianista). In particolare si dedica al violino, per poi passare al canto jazz, studiato presso il conservatorio dell’Aquila.

Violino

Dà quindi il via alla sua carriera nel 2011, fondando il Serena Branquartet. Quasi in contemporanea partecipa al Festival di Sanremo 2015 tra le Nuove Proposte con il brano Galleggiare, senza riuscire a ottenere la vittoria.

Da questo momento in poi la sua carriera prende però slancio e la porta a collaborare nel corso degli anni con alcuni big della musica italiana, tra cui Il Volo nel 2016, Mario Biondi nel 2017, Willie Peyote nel 2019, e poi ancora Enzo Gragnaniello nel 2020, Ghemon nel 2022 e Clementino nel 2023.

Cosa fa oggi Serena Brancale

Negli ultimi anni si è imposta come una delle voci più versatili in Italia, una cantante jazz in grado di farsi apprezzare in televisione, all’interno di programmi come Radio 2 Social Club e Propaganda Live, ma anche sui social con brani in barese come Baccalà e La zia.

Grazie anche al tam tam sui social network e al successo che le ha permetto di raggiungere una certa viralità anche tra i più giovani, Serena è riuscita a guadagnarsi un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2025, nella prima edizione guidata da Carlo Conti dopo il quinquennio di Amadeus.

La discografia in studio

2015 – Galleggiare

2019 – Vita da artista

2022 – Je sò accussì

La vita privata di Serena Brancale: fidanzato e figli

Sembra che in passato Serena abbia avuto una storia con il cantante napoletano Walter Ricci (in seguito accostato ad Arisa). Al momento sappiamo comunque che non ha avuto alcun figlio.

Sappiamo invece che il suo attuale fidanzato è un altro personaggio piuttosto famoso sui social network. Si tratta di Dario Morello, pugile di origine calabrese e campione WBC Mediterraneo. I due si raccontano sui social con leggerezza e senza alcuna morbosità, come dimostrato anche da alcune foto in cui si ‘allenano’ insieme, e anche per questo hanno presto conquistato il pubblico

Sai che…

– La madre di Serena Brancale, pur essendo nata a Bari, aveva origini venezuelane. Purtroppo è scomparsa nel 2020.

– La cantante si è diplomata in grafica pubblicitaria all’Accademia delle Belle Arti.

– Ha recitato nel film Mio cognato di Alessandro Piva nel 2003.

– Serena è anche un’insegnante. In particolare è stata docente di songwriting, arrangiamento e canto pop al Saint Louis College of Music di Roma.

– Cosa c’entra Serena Brancale con X Factor, si chiedono in molti. Semplicemente la cantante pugliese aveva partecipato nel 2009 al talent, venendo eliminata da Simona Ventura.

– Non sappiamo dove viva. Probabilmente è rimasta a Bari.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Serena Brancale ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale con un seguito importante.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Serena Brancale, ecco una playlist presente su Spotify: