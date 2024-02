La carriera e la vita privata di Ghemon, rapper campano che unisce il funk e il soul alla musica hip hop.

Tra i tanti rapper che si sono affacciati sulla scena musicale italiana negli ultimi anni, Ghemon è certo uno dei più apprezzati da pubblico e colleghi. Nato ad Avellino il 1° aprile 1982 sotto il segno dell’Ariete, Giovanni Luca Picariello si è fatto strada negli anni più recenti grazie al suo hip hop impegnato e impegnativo, lontano dai modelli canonici del gangsta rap o quelli della trap. Scopriamo insieme quello che c’è da sapere sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ghemon: la biografia dell’artista

Fin da piccolo appassionato di scrittura, il giovanissimo Ghemon si avvicina al mondo dell’hip hop nel 1995, cominciando dal mondo dei graffiti, dapprima col nome Kal, poi con la tag Esi. Per quanto riguarda l’aspetto musicale della cultura hip hop, il suo primo contatto avviene ascoltando gli Articolo 31, di cui ama il brano Tocca qui.

Grazie al programma radiofonico ‘Venerdì rappa’, ideato e condotto da Albertino, scopre gli anni successivi artisti come Neffa e i Sottotono. Nel 1996 entra nel gruppo 15 barrato, crew che canta in dialetto irpino: è la sua prima e importante esperienza nel mondo della musica.

Nel 2002 il rapper si trasferisce a Roma e si laurea in Giurisprudenza presso l’università Luiss. Nel 2005 entra a far parte dei Soulville, avvicinandosi al mondo del conscious rap. Nel 2007, dopo due anni che molto hanno influito sul suo stile, decide di tentare la carriera solista.

Da lì ha inizio la sua scalata verso un successo che non è mai arrivato, almeno non verso il grande pubblico, ma che gli ha permesso di imporsi nella scena rap italiana, con un seguito numeroso di fan che lo seguono assiduamente.

Negli ultimi anni Ghemon è stato protagonista anche di numerose collaborazioni con influenti artisti italiani, tra i quali il suo idolo dell’adolescenza, Neffa, ed Elodie nel singolo Rambla del 2018. Nel 2019 si è fatto conoscere dal grandissimo pubblico cantando l’elegante brano soul/urban Rose viola al Festival di Sanremo. Forte di questa prima grande esperienza mainstream, viene annunciato come protagonista di Sanremo anche per l’edizione 2021.

Durante questa nuova edizione della kermesse, l’artista presenta un brano molto più leggero e dall’impronta visibilmente soul/R&B, Momento perfetto, una canzone che mette in mostra tutte le sue qualità vocali e la sua versatilità:

Cosa fa oggi Ghemon?

Stanco di un’industria musicale basata esclusivamente sui numeri e sui sold out, presto frutto di strategie di marketing costruite a tavolino, in un lungo post su Instagram, dopo l’annuncio di Sangiovanni di volersi prendere una pausa, ha spiegato di aver scelto di essere indipendente di tutti i tempi per difendere un lavoro che per lui è arte e vita, e non qualcosa di sacrificabile. Uno sfogo che ha trovato d’accordo moltissime persone, e non solo tra gli appassionati di musica, ma anche tra gli stessi protagonisti.

Ghemon: la discografia da solista in studio

2007 – La rivincita dei buoni

2012 – Qualcosa è cambiato – Qualcosa cambierà Vol. 2

2014 – Orchidee

2017 – Mezzanotte

2020 – Scritto nelle stelle

2021 – E vissero feriti e contenti

La vita privata di Ghemon: fidanzata e figli

La fidanzata di Ghemon è Giulia, una ragazza che è stata per molti anni la sua migliore amica. Oggi Ghemon è sereno e soddisfatto della propria vita, ma in passato ha ammesso di aver sofferto di depressione, e di essersi rivolto a uno psicologo, padre di una sua ex ragazza.

Sui suoi canali social il rapper non dà molto spazio alla vita privata, ma condivide invece con i numerosi fan tutte le informazioni sulla propria carriera.

Sai che…

– Picariello ha un tatuaggio sulla spalla destra: si tratta di una parola giapponese che vuol dire ‘conoscere’.

– Tra le altre curiosità relative alla sua vita privata, sappiamo che è un grande appassionato di scarpe: ne possiede addirittura più di 500 paia.

– Dove vive Ghemon? Per motivi lavorativi sembra essersi trasferito stabilmente a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Ghemon ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account, ma non ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ghemon, ecco una playlist presente su Spotify:

