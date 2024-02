Chi è Ty Dolla Sign, il rapper che ha collaborato con Kanye West

Ty Dolla Sign: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper che ha trasformato i featuring in arte.

Tra i rapper che sono cresciuti maggiormente negli ultimi dieci e passa anni nella scena americana, un posto di riguardo lo occupa Ty Dolla Sign. Per qualcuno un artista straordinario, per altri solo il “re dei featuring”.

A prescindere da quanto lo si stimi, non si può negare che abbia già raggiunto grandissimi successi, come Psycho, canzone da primo posto in classifica nella Billboard Hot 100. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata dell’artista americano.

Chi è Ty Dolla Sign: biografia e carriera

Tyrone William Griffin Jr., questo il vero nome di Ty Dolla Sign, è nato a Los Angeles il 13 aprile 1982 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto nel quartiere di South Central, ha frequentato fin da ragazzino la gang dei Bloods, una band criminale che imperversava nella città degli angeli, rivaleggiando con i Crips, altra gang di cui faceva parte invece suo fratello. Fin da subito si è appassionato al mondo della musica, in particolare al soul, grazie all’influenza del padre, musicista in una band locale.

Ty Dolla Sign

Già da adolescente impara a suonare il basso, per poi passare anche alla batteria, alla chitarra e alla tastiera. Firma presto un contratto discografico con alcune etichette di secondo piano, lanciando il suo primo mixtape.

Da solista debutta nel 2011 rilasciando la canzone All Star, con cui ottiene un discreto successo. Passa quindi alla Atlantic, e dà il via a una nuova fase, di maggior gloria, della sua carriera. In questo periodo inizia a collaborare con artisti come Wiz Khalifa, A$AP Rocky e molti altri. Il suo primo vero successo è il brano Paranoid, che raggiunge anche un disco di platino negli States:

Continua a mietere successi con brani come Or Nah, attraverso nuovi mixtape ed EP, per poi debuttare con un vero album nel 2014. Al di là del suo lavoro da solista, diventa ben presto davvero specializzato in featuring e collaborazioni. Lavora con tutti i più grandi nomi, ma anche con molti emergenti, del mondo del rap e della trap americana, dell’R&B ma anche del rock, con gruppi come gli Imagine Dragons, e non si fa sfuggire incursioni pop come quella con Nick Jonas o le Fifth Harmony.

Il suo primo numero uno in classifica in America arriva però grazie al singolo Psycho, pubblicato nel febbraio 2018 da Post Malone con la sua, ennesima, grande collaborazione:

Cosa fa oggi Ty Dolla Sign?

Continua nella sua carriera fatta di tantissimi progetti, collaborazioni anche per brani presenti in blockbuster di grandissimo successo e molto altro. Insomma, ormai è un vero big della musica R&B e hip hop, a suo modo, nonché l’uomo con cui è tornato alla musica Kanye West. I due hanno infatti pubblicato nel 2024 l’album Vultures 1, sorprendendo tutti i propri fan.

Ty Dolla Sign: la discografia in studio

2015 – Free TC

2017 – Beach House 3

2020 – Featuring Ty Dolla Sign

La vita privata di Ty Dolla Sign: fidanzata e figli

Pur non essendo sposato ha già avuto una figlia, Jailynn. Dal 2017 al 2019 ha avuto una relazione con una ex componente delle Fifth Harmony, Lauren Jauregui.

Sai che…

– Il suo nome è reso a volte graficamente anche come Ty Dolla $ign.

– Da bambino ha potuto incontrare leggende come gli Earth, Wind & Fire e Prince.

– Nel 2018 è stato arrestato per possesso di cocaina.

– Dove vive Ty Dolla Sign? Non sappiamo se abiti a Los Angeles o in altre metropoli americane.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Non si reputa un rapper a tutti gli effetti.

– Su Instagram Ty Dolla Sign ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ty Dolla Sign, ecco una playlist presente su Spotify:

