Chi è Paul Russell, il rapper di Lil Boo Thang

Paul Russell: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper diventato virale come Lil Boo Thang.

Diventare virali grazie a TikTok permette di raggiungere il successo anche a livello internazionale. Ne è un’ennesima prova anche Paul Russell, rapper in grado di portare la sua hit Lil Boo Thang anche ai vertici della classifica dei passaggi radiofonici in Italia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paul Russell: biografia e carriera

Paul Jeffrey Russell, questo il suo nome completo, è nato nel 1997. Cresciuto nella periferia di Atlanta, si è diplomato ad Allen, in Texas, e durante l’adolescenza si è avvicinato al mondo della musica. Inizialmente appassionato di rock. Solo in un secondo momento ha scoperto l’hip hop, in particolare un sottogenere di rap cristiano, diventandone un grande fruitore. Dopo essersi laureato, si è trasferito a Los Angeles e qui ha cominciato a lavorare.

Rapper

Già durante gli anni del college comincia a scrivere e pubblicare musica, utilizzando uno pseudonimo, in particolare su SoundCloud. Dopo essere stato scoperto da Ruslan, co-fondatore e proprietario di un’etichetta di hip hop cristiano, comincia a collaborare con lui e pubblica debutta nel mondo della musica.

Il suo primo singolo, Meet Me Outside, esce nell’agosto del 2018. Debutta quindi con un album nel 2019, Once in a Dry Season, ottenendo un discreto successo in America. Poco dopo comincia a utilizzare TikTok anche per promuovere la sua musica. In poco tempo riesce ad acquisire consensi sulla piattaforma e nel giugno 2023 rende virale una delle sue nuove canzoni, Lil Boo Thang:

Grazie a questa canzone riesce a entrare per la prima volta nella Billboard Hot 100 e successivamente a raggiungere anche i vertici delle classifiche in altri paesi, compreso quello della classifica dei passaggi radiofonici in Italia.

Cosa fa oggi Paul Russell?

Dopo il successo di Lil Boo Thang, Russell ha pubblicato nel gennaio 2024 il suo secondo singolo dopo essere diventato un artista dell’etichetta Arista Records. Il titolo è Say Cheese.

La vita privata di Paul Russell: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia fidanzato, sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Il suo primo nome d’arte è stato Paulitics.

– Prima di diventare famoso come musicista ha lavorato come business analyst e corporate advertiser in un’azienda.

– Dove vive Paul Russell? Non sappiamo se sia rimasto o meno a Los Angeles.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Paul Russell ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare alcune delle migliori canzoni di Paul Russell, ecco una playlist presente su Spotify:

