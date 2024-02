Chi è Matt Laug, il batterista di Vasco scelto dagli AC/DC per il tour 2024

Matt Laug: la carriera, la vita privata e le curiosità sul batterista di Vasco Rossi, un artista che ha già suonato con nomi del calibro di Alanis Morissette e Alice Cooper.

Il re del groove di Vasco nei live più recenti, più o meno dal 2007 a oggi, con qualche pausa, ha un solo nome: Matt Laug. Batterista americano con una grande passione per l’Italia, ha avuto l’onore e l’onere di accompagnare negli anni Duemila il Blasco nelle sue lunghissime tournée, nonostante all’inizio non amasse nemmeno partire in tour. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del batterista.

Chi è Matt Laug: biografia e carriera

Matt Laug è nato il 17 marzo 1968 sotto il segno dei Pesci. Fin da subito appassionato di musica, inizia a suonare la batteria al liceo debuttando dietro le pelli per Michael Michael.

batteria

Dopo il trasferimento a Los Angeles e il diploma alla South Florence High School nel 1986, Matt comincia una carriera semi-professionale, prima di arrivare a suonare per artisti del calibro di Alanis Morrissette. Con la straordinaria cantante canadese registra uno degli album più apprezzati della storia dell’alternative rock moderno, Jagged Little Pill del 1995. Di seguito uno dei brani che lo vedono protagonista, You Oughta Know:

Negli anni successivi ha suonato per varie altre formazioni, prima d’iniziare a collaborare, nel 2007, con la rockstar più importante d’Italia: Vasco Rossi.

Cosa fa oggi Matt Laug?

Protagonista di tantissimi concerti con il Blasco, nel 2024 ha colto al balzo l’occasione di poter accompagnare in tour gli AC/DC, a causa dello stop forzato dello storico batterista Phil Rudd. Non sappiamo se l’addio al Kom sia definitivo o temporaneo.

La vita privata di Matt Laug: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale, ma dovrebbe essere ancora single. Anche sui social preferisce dedicarsi solo alla sua carriera.

Sai che…

– Ha dichiarato in un’intervista che non ha mai visto una connessione forte come quella che unisce Vasco e i suoi fan.

– Si rivede in un brano in particolare del Blasco: L’uomo più semplice.

– Secondo Matt una delle differenze principali tra il rock americano e quello italiano, almeno quello di Vasco, è che le composizioni dei nostri sono generalmente più complesse, e anche per questo quando suona con il Komandante deve cercare di mantenere altissima la concentrazione.

– Un altro dei suoi artisti italiani preferiti è Eros Ramazzotti.

– Ma non solo rock italiano. Matt ha suonato con artisti del calibro di Alice Cooper e di Slash dei Guns N’ Roses nei suoi Slash’s Snakepit.

– Dove abita Matt Laug? Non sappiamo dove viva il batterista.

– Su Instagram Matt Laug ha un account ufficiale da migliaia di follower.

