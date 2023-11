Ripercorriamo la carriera e la vita privata di Clementino, uno dei rapper napoletani più famosi in Italia.

Clementino è un ex talento prodigio della scena rap napoletana, uno degli astri nascenti di un movimento, quello dell’hip hop partenopeo, da sempre florido e all’avanguardia nel nostro Paese. Ripercorriamo la sua carriera, la sua vita privata e scopriamo curiosità sul suo passato.

Chi è Clementino: biografia e carriera

Nato ad Avellino il 21 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario, Clemente Maccaro è cresciuto nell’hinterland napoletano, tra Cimitile e Nola. A 14 anni inizia a farsi conoscere nell’ambiente hip hop di Napoli.

Dopo aver affinato la sua tecnica nel freestyle, si aggiudica il premio Tecniche Perfette nel 2004, iniziando a collezionare una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Il suo primo album esce il 29 aprile 2006, con il titolo di Napolimanicomio: al suo interno brani sia in italiano che in napoletano.

Clementino

Sul finire del 2011 esce il suo secondo album solista, I.E.N.A. (Io e nessun altro). La sua carriera inizia però a decollare l’anno dopo, quando collabora con Fabri Fibra, lanciando il singolo Ci rimani male / Chimica Brother, canzone che precede Non è gratis, un progetto che vede i due rapper uniti nel sodalizio Rapstar.

Nel 2013 per la prima volta calca il palco di Sanremo, come accompagnatore degli Almamegretta, cantando Il ragazzo della via Gluck con Marcello Coleman e James Senese. Lo stesso anno esce il suo nuovo disco, Mea culpa, il primo di grande successo nazionale. Al suo interno collaborazioni con nomi di rilievo come Fibra, Marracash, Gigi Finizio e Jovanotti. Di quest’ultimo Clementino apre il tour negli stadi dello stesso anno.

Il 3 maggio esce ‘O vient, uno dei singoli di maggior successo della carriera del rapper napoletano. Dopo aver ottenuto un disco d’oro per il precedente album, nel 2015 Clementino lancia un nuovo disco, Miracolo!, un altro discreto successo per l’artista napoletano.

Al Festival di Sanremo 2015 partecipa con il brano Quando sono lontano, raggiungendo il settimo posto. Torna sul palco dell’Ariston nel 2017 con il brano Ragazzi fuori, stavolta ottenendo solo un sedicesimo posto. Nel frattempo dà alle stampe il suo quinto album, Vulcano.

Tra le canzoni di Clementino più importanti fino a oggi ricordiamo anche Giungla (con Rocco Hunt) e Cos Cos Cos.

Di seguito il video ufficiale di quest’ultimo pezzo:

Cosa fa oggi Clementino?

Diventato soprattutto un personaggio televisivo in anni più recenti, prima come giudice di The Voice Senior, poi all’interno dello show The Voice Kids, musicalmente è fermo all’album Black Pulcinella del 2022.

Clementino: le frasi più belle

Come ogni rapper che si rispetti, Clementino lavora molto sui testi, oltre che sul miglioramento costante del suo flow e della sua intonazione. Queste alcune delle frasi più belle scritte dalla penna del rapper campano:

– “Rimane solo il vento a noi artisti, sempre di più con la valigia in mano, varchiamo una nazione che non dà opportunità o valore a quello che inventiamo” (da ‘O vient);

– “Quante cose cambiate negli anni, un amico mi chiamava e diceva ‘frate”, perché se cadrai io ti rialzerò, o mi sdraio qui vicino a te” (da Quando sono lontano);

– “Te veco si guardo ‘o mare, si ‘nu ricordo ca rimmane pe’ semp’ (pecché si Napule!). Te penso si guardo ‘o cielo, si ‘nu ricordo ca rimmane pe’ semp’. E mo’ Pinu’ nun ce staje cchiù, te sento dinto ‘e testi d’e canzone, dinto ‘e versi ca facive tu” (da Dedicato a Pino Daniele);

– “Non bastano risate qua per stare più sereno, se questa vita ti ha servito pane col veleno” (da Ragazzi fuori).

La vita privata di Clementino: chi è la fidanzata?

Non si conoscono molti dettagli sulla vita sentimentale di Clementino. Nel 2016 è stato più volte visto in compagnia di Marianna Vertola, conduttrice televisiva e modella. L’anno dopo è stato sorpreso con l’avvocatessa Valeria Sammarco. Ma con chi sta Clementino oggi? Per il momento non sono venuti alla luce nuovi gossip al riguardo…

Sappiamo che fino al 2023 in effetti è stato fidanzato con Martina Difonte, ma a quanto pare nel mese di marzo l’amore è giunto al capolinea, e in un’intervista il rapper si è dichiarato single e in cerca del vero amore.

In passato ha avuto problemi con la droga, tanto da dover svolgere un percorso in una comunità per battere la sua dipendenza dalla cocaina. Al riguardo, il cantante ha rivelato a Storie Digitali: “Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità“.

Clementino: la discografia in studio

2006 – Napolimanicomio

2011 – I.E.N.A.

2013 – Armageddon (con Dope One e O’ Luwong)

2013 – Mea culpa

2015 – Miracolo!

2017 – Vulcano

2019 – Tarantelle

2022 – Black Pulcinella

Sai che…

– Clementino si è laureato in recitazione con il voto di 110 e lode.

– Nel 2023 ha inciso la sua versione di uno dei brani più famosi di Quevedo.

– Quanto si prende Clementino per una serata? Non lo sappiamo, ma pare che il suo cachet per una serata sia di 30mila euro.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni del rapper.

– Come si chiama la mamma di Clementino? Tina Spampanato.

– Come si chiama il fratello di Clementino? Paolo Maccaro, diventato famoso con il rapper in un’edizione di Pechino Express.

– Cosa è successo a Clementino? Nel 2023 si procurato un infortunio al ginocchio, dal quale è completamente guarito.

– Come attore nel 2023 ha recitato nel film Uomini da marciapiede insieme a Paolo Ruffini e Rocío Muñoz Morales

– Tra le sue grandi passioni, oltre alla musica, c’è il teatro. Ma il suo cuore batte anche per la squadra di calcio della sua città, il Napoli, di cui vorrebbe diventare un telecronista al termine della sua carriera da rapper. Chissà se ci riuscirà mai.

– Clementino è alto 1 metro e 79.

– Il suo alter ego si chiama Iena White.

– Ha fatto parte da giovanissimo della Trema Crew e dei TCK.

– Dove vive Clementino? Pur essendo legatissimo alla sua terra, abita a Milano per motivi di lavoro, ma scende spesso sia nella sua Avellino che a Napoli, città che ama follemente.

– Non si conoscono dettagli sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2005 ha partecipato alla raccolta Napolizm: a Fresh Collection of Neapolitan Rap, una compilation americana dedicata ai migliori rapper di Napoli.

– Ha recitato nel 2012 nell’opera teatrale di Pino Quartullo Che ora è?, tratta dall’omonimo film di Ettore Scola.

– Ha aperto un concerto in Italia di Snoop Dogg.

– Ha rappato sul palco del Mediolanum Forum di Assago con uno dei pionieri della scena rap mondiale, Kurtis Blow.

– Nel 2014 ha pubblicato una versione in italiano e napoletano del capolavoro Rap God di Eminem.

– Su Instagram Clementino è presente con un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Clementino, ecco una playlist disponibile su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM