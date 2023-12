Alla scoperta di Marco Masini, il cantante che ha dovuto fare i conti con la censura e l’emarginazione.

Nato il 18 settembre del 1964 a Firenze sotto il segno della Vergine, Marco Masini è uno dei cantautori italiani più apprezzati nel panorama musicale nazionale. Nonostante il suo valore, la carriera per lui è stata tutta in salita, complicata prima dalla censura e poi dall’etichetta di iettatore. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sul suo percorso artistico e sulla sua vita privata.

Chi è Marco Masini: biografia e carriera

Marco Masini si appassiona alla musica sin da giovanissimo e inizia a prendere lezioni di canto che lo spingeranno a intraprendere la sua prima avventura con gli Errata Corrige, band formata proprio dal cantante. Il potenziale c’è ma nessuna casa discografica è disposta a scommettere sul gruppo. Sarà Bob Rosati a dargli fiducia concedendogli il suo studio musicale. Qui incontrerà Beppe Dati, noto compositore con cui avvierà una proficua collaborazione.

Masini si dedica alla produzione di colonne sonore, poi inizia a girare l’Italia in tour, prima da solo e poi al fianco di Raf. Il successo arriverà con Vaffanculo, uno dei cavalli di battaglia del cantautore che avrebbe però presto fatto i conti con la censura. Il suo brano, considerato volgare, viene tagliato dalle televisioni e dalle radio italiane. Questo non accade nel resto d’Europa, dove l’artista riscuote un grande successo.

Altro successo, stesso discorso. Anche nel caso di Bella Stronza Marco Masini viene bersagliato dalle polemiche dei critici al punto che nel 2001 decide di abbandonare la sua carriera di cantante.

Marco Masini e la sfortuna

Nel momento del suo ritorno sulle scene della musica, Masini è stato etichettato come iettatore, una fama che non è mai riuscito a scrollarsi di dosso e che ha impedito alla sua carriera di spiccare definitivamente il volo.

“Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini – ha dichiarato Masini nel corso di un’intervista a Visto. “È accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne: nell’ambiente continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna, e ora ci sono altre vittime“.

La fama di iettatore sarebbe legata ai testi delle canzoni di Marco Masini, che canta spesso della fine delle relazioni amorose e dei sentimenti meno felici nella vita di un uomo. Nonostante le accuse e le dicerie, Masini ha composto dei brani destinati a rimanere nella storia della musica italiana.

Non è un caso che abbia vinto a Sanremo (Categoria Giovani) e che nel 1991, sempre sul palco dell’Ariston, abbia ottenuto il terzo posto alle spalle di due mostri sacri come Cocciante e Renato Zero. Nel 2004 è invece riuscito a vincere Sanremo tra i Big con il brano L’uomo volante. Una bella rivincita per lui.

Cosa fa oggi Marco Masini?

Grande protagonista ancora nel mondo della musica, ha ripreso parte a Sanremo nel 2020, classificandosi al quindicesimo posto con l’album Il confronto. Ha quindi lanciato una raccolta per celebrare i suoi trenta e più anni di carriera.

Nel 2021 ha vinto lo Zecchino d’Oro come autore del brano Superbabbo. Nel 2023 ha invece dato vita con l’amico Giorgio Panariello a uno spettacolo teatrale intitolato Panariello vs Masini – Lo strano incontro.

Marco Masini: la discografia in studio

1990 – Marco Masini

1991 – Malinconoia

1993 – T’innamorerai

1995 – Il cielo della vergine

1998 – Scimmie

2000 – Raccontami di te

2001 – Uscita di sicurezza

2005 – Il giardino delle api

2009 – L’Italia… e altre storie

2011 – Niente d’importante

2017 – Spostato di un secondo

La vita privata di Marco Masini: figli e moglie

Nel 2001 Masini rivela al grande pubblico la sua relazione con Aurora Nardozzi. La relazione, iniziata sulle ali dell’entusiasmo, sarebbe finita appena due anni dopo. I due, nonostante la notevole differenza di età, hanno deciso di convivere dopo che la ragazza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aggredita a Firenze. Sembra che proprio la differenza anagrafica sia stata alla base della separazione della coppia.

Anche alla luce delle tante cattiverie che hanno accompagnato la sua carriera e la sua vita, Masini ha preferito custodire gelosamente la sua sfera privata. Sappiamo che non ha figli e che avrebbe tanto voluto averne uno. Ma mai dire mai.

Sai che…

– Dove vive Marco Masini? In provincia di Firenze, ma non si sa esattamente dove.

Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Marco Masini ha scelto di festeggiare i 30 anni di carriera il 30 settembre 2021 con un grande concerto all’Arena di Verona.

– Su Instagram Marco Masini ha un account ufficiale molto seguito dai fan. Anche su TikTok è presente con un profilo molto apprezzato dai fan.

