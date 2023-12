La carriera, la vita privata e le curiosità su Rocco Hunt, un giovane rapper che ha già fatto la storia di Sanremo.

Rocco Hunt è un rapper di indubbio talento. Figlio di Salerno ma molto influenzato dalla scena hip hop napoletana, ha saputo mescolare elementi pop al suo flow naturale e piuttosto violento, riuscendo a piacere a un pubblico molto ampio, anche grazie alle sue canzoni sull’amore e i buoni sentimenti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua vita artistica e privata.

Chi è Rocco Hunt: biografia e carriera

Rocco Pagliarulo è nato a Salerno il 21 novembre 1994 sotto il segno dello Scorpione. Ragazzino prodigio, a 11 anni muove già i primi passi nel mondo dell’hip hop. Fattosi notare nella scena underground, nel 2011 viene pubblicato sotto la Honiro Label il mixtape Spiraglio di periferia, al cui interno si trovano collaborazioni con rapper come Clementino.

Ormai nome di spicco nel panorama underground nazionale, passa nel 2013 a una major, la Sony, e pubblica il suo primo album: Poeta urbano. Ma è solo a Sanremo Rocco Hunt trova la sua definitiva consacrazione.

Partecipa nel 2014 alla kermesse, nella categoria Nuove proposte, arrivando alla vittoria con Nu juorno buono. Il successo del singolo porta in alto anche il suo secondo album, ‘A verità, al cui interno si trovano collaborazioni ancora con Clementino ma anche con Gemitaiz, Federico Zampaglione, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile. Di seguito il video ufficiale di Nu juorno buono di Rocco Hunt:

Nel 2015 arriva il suo terzo album, SignorHunt, che però riscuote meno successo rispetto al precedente, nonostante la prima partecipazione al Festival di Sanremo tra i Big con il brano Wake Up (nono alla fine della competizione).

Dopo un periodo di attività meno intensa, torna nel 2019 a Sanremo come ospite nella serata dei duetti dei salentini Boomdabash. A sorpresa nell’estate dello stesso anno ha però annunciato il ritiro per le troppe pressioni e la mancanza di libertà. Un ritiro durato tre giorni.

Dopo l’annuncio, infatti, Rocco ha fatto sapere di aver ‘sbloccato’ l’uscita del suo nuovo album e di essersi convinto a rimanere in pista. Esce così nel 2019 Libertà, un disco che gli regala nuovi grandissimi successi, grazie a singoli come Ti volevo dedicare.

Nel 2020 ha pubblicato il successo estivo A un passo dalla luna in collaborazione con Ana Mena. Il brano, nella sua versione spagnola, ha conquistato anche le classifiche iberiche, permettendo a Rocco d’imporsi anche fuori dai nostri confini. Anche nel 2021 i due hanno confermato la loro partnership e nel 2022 Rocco ha scritto la canzone presentata dalla cantante spagnola a Sanremo, oltre ad averla raggiunta sul palco per la serata delle cover.

Cosa fa oggi Rocco Hunt?

Dopo il successo di Rivoluzione e del seguente tour, Rocco si è dedicato ad alcune collaborazioni di prestigio, per poi mettersi al lavoro sul suo prossimo progetto.

Rocco Hunt: la discografia in studio

2013 – Poeta urbano

2014 – ‘A verità

2015 – SignorHunt

2019 – Libertà

2021 – Rivoluzione

Rocco Hunt: le frasi più belle

Di seguito alcune delle frasi più belle delle canzoni di Rocco Hunt:

-“Pecché quando nun ce staje se ferm’ semp’ ‘o core, e scus’ si nun ce prov’, oppure si ce mor’“, (da ‘Ngopp a luna);

-“Vedi i lucchetti chiusi in questo ponte, chissà se stanno ancora bene insieme. Il tempo li sta arrugginendo, ma un amore non vuole catene” (da Fammi scendere);

-“Dite a quel treno che passa solo una volta alla vita che c’ho i biglietti prenotati di un volo“, (da Niente da bere);

-“Le persone sono come il vento e tu forse sei l’esempio” (da Replay);

-“E non pensare a ciò che vuoi, pensa sempre a ciò che hai“, (da Credi).

La vita privata di Rocco Hunt: moglie e figlio

Sulla moglie (o fidanzata) di Rocco non si sa molto. Sappiamo che i due sono molto uniti, come si evince dal profilo Instagram del cantante, e che a quanto pare anche lei è originaria di Salerno. Di certo, comunque, dalla loro unione è nato il 19 marzo 2017 il primo figlio di Rocco Hunt, Giovanni. Un lieto evento che ha reso straordinariamente felice l’artista campano.

Di seguito l’ultimo singolo di Rocco Hunt, Tutt’ ‘e parole:

Chi è la fidanzata di Rocco Hunt?

Non conosciamo molti dettagli sulla donna che ha rubato il cuore di Rocco. Sappiamo che si chiama Ada e che lo accompagna in tutti i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Nonostante il loro fortissimo amore, non si sono ancora sposati.

Sai che…

– Rocco Hunt non è il fratello di Clementino, se non ‘in musica’.

– Rocco Hunt è il primo rapper ad aver vinto la categoria Nuove proposte di Sanremo e, più in generale, è il primo rapper puro punto ad aver mai vinto all’interno del Festival. L’unica eccezione è infatti Simone Cristicchi con la sua Ti regalerò una rosa che però, pur avendo alcune caratteristiche del pop rap più tradizionale, si avvicina più a un cantato/spoken che a un rap vero e proprio. Si tratta comunque di questioni di sfumature.

– Nel brano Invece no del 2017 Rocco si è lasciato andare a un dissing piuttosto violento contro Francesco Gabbani: “La mia scimmia sulla spalla fa spavento a Gabbani, il mio karma non è occidentale, muori domani. Déjà vu, penso più alle case che alle views, vedo il futuro e tu non ci sei più“.

– Rocco ha un fratello di nome Gabriele.

– Rocco ha raccontato in un’intervista a Fanpage.it di essere cresciuto in una stanza piena di muffa, e di aver lavorato anche in pescheria. Con i primi soldi guadagnati ha ristrutturato la casa dei genitori.

– Sua madre è stata un’orfana, mentre il padre è stato a lungo disoccupato.

– Dove vive Rocco Hunt? Per motivi professionali Rocco vive a Milano. Non si conoscono i suoi guadagni.

– Rocco Hunt è alto 1 metro e 74.

– Su Instagram Rocco Hunt ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguito da milioni di persone.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rocco Hunt, ecco una playlist presente su Spotify:

