Chi è Ava, il producer di Capo Plaza

Ava: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer che lavora al fianco del rapper Capo Plaza.

Forse senza Ava non ci sarebbe stato Capo Plaza. O meglio, Plaza non sarebbe diventato il rapper che tutti oggi amano in Italia. Alla base del successo straordinario dell’artista campano ci sono infatti i beat e le produzioni firmate proprio dall’artista partenopeo, un beatmaker di talento pronto a farsi strada anche come rapper in prima persona. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ava: biografia e carriera

Francesco Avallone, questo il vero nome di Ava, è nato a Napoli nel 1996. Appassionato di musica fin da ragazzo, inizia suonando la batteria. Molto presto scopre però i sequencer e impara a produrre musica con il computer, mostrando fin da subito un talento fuori dal comune, e innamorandosi della composizione e della produzione.

Producer

Forte di questa straordinaria passione, nel 2011, nonostante la giovanissima età, si trasferisce a Salerno. Ed è proprio nella città campana che la sua vita si incrocia con quella di Luca D’Orso, in arte Capo Plaza.

I due stringono subito una grande amicizia che diventa, ben presto, una collaborazione di carattere professionale. La coppia mette insieme uno dei producer di maggior talento del panorama campano e un freestyler dal grandissimo potenziale. Un mix micidiale di cui in molti si accorgono, considerando che già nel 2016 i due firmano il loro primo contratto con la Sto Records di Ghali.

Lanciati diversi singoli di grande successo, compresa la serie degli Allenamento, Ava raggiunge i vertici delle classifiche italiane con l’album 20, da lui prodotto interamente. Inizia così a collezionare dischi d’oro e di platino, certificazioni a non finire, e proietta il suo nome nell’Olimpo dei producer italiani.

La sua collaborazione con Plaza non si ferma più, i due suonano insieme anche in tour sia in Italia che in Europa, e nel 2019 arriva per Ava una grandissima soddisfazione: la firma del primo contratto come artista con la Warner.

Cosa fa oggi Ava

Nel 2022 ha firmato un grande successo, Tête con Medy e Villabanks, mentre l’anno dopo ha lanciato la hit estiva Vetri neri con Anna e l’immancabile Plaza.

La vita privata di Ava: fidanzata e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Ava e non sappiamo se abbia una fidanzata o meno.

Sai che…

– Su Instagram Ava ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

– Anche su TikTok ha un account da decine di migliaia di follower.

– Non sappiamo dove abiti, se si sia trasferito a Milano per lavoro o sia rimasto in Campania.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ava, ecco una playlist presente su Spotify: