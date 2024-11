Chi è David Garrett, il violinista rock

David Garrett: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul violinista famoso per la sua reinterpretazione di alcuni classici del rock.

La chiave del successo nella musica è spesso la fusione di generi, anche quando apparentemente inconciliabili tra loro. Il crossover funziona molto spesso, specie se chi lo fa è un artista di grande livello. Ne sa qualcosa David Garrett, autentica rockstar del violino.

Un musicista capace di far dialogare perfettamente la musica rock con la classica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è David Garrett: la biografia

David Christian Bongartz è nato ad Aquisgrana, Germania, il 4 settembre 1980 sotto il segno della Vergine. Figlio di un avvocato tedesco e di una ballerina statunitense, ha scelto di farsi conoscere al mondo con il cognome della madre, in quanto più facilmente pronunciabile.

David Garrett © Christoph Köstlin



Talento prodigioso, già a nove anni debutta al festival Kissinger Sommer, e due anni dopo collabora con la Filarmonica di Amburgo. Diventa famoso al grande pubblico nel 2010, quando pubblica l’album Rock Symphonies, in cui unisce la musica classica al rock, mescolando brani di compositori celebri come Vivaldi e Beethoven con altri di band di fama internazionale come i Metallica, i Nirvana, gli Aerosmith o gli U2.

Secondo la critica il suo capolavoro è però Garrett vs Paganini del 2013, l’omaggio definitivo del violinista tedesco al compositore genovese. Successivamente ha pubblicato un album più vicono al pop, Explosive, composto da cover e composizioni originali.

Ha quindi dato alle stampe Rock Revolution, altro album di sole cover anticipato dal singolo Bittersweet Symphony.

Cosa fa oggi David Garrett

Continua ad andare avanti nella sua carriera, pubblicando di tanto in tanto nuovi album e partendo, spesso e volentieri, in lunghi tour in giro per il mondo. Tour che toccano quasi sempre anche l’Italia, paese con cui ha instaurato un legame molto profondo.

La discografia in studio

1995 – Mozart: Concerto per violino K 218 e 271

1995 – Beethoven Spring sonata

1997 – Paganini Caprices

2001 – Tchaikovsky, Conus: Violin Concertos

2002 – Pure Classics

2006 – Free

2007 – Virtuoso

2008 – Encore

2009 – David Garrett

2009 – Classic Romance

2010 – Rock Symphonies

2011 – Legacy

2012 – Music

2013 – 14

2013 – Garrett vs. Paganini

2014 – Timeless

2015 – Explosive

2017 – Rock Revolution

2017 – The Early Years

2018 – Unlimited

2020 – Alive – My Soundtrack

2020 – Alle Tage Ist Kein Sonntag

2022 – Iconic

2024 – Millennium Symphony

La vita privata di David Garrett: moglie e figli

La fidanzata di David Garrett più famosa è stata Ashley Youdan, un’attrice a luci rosse. La loro relazione è finita, male, nel 2016, addirittura con una denuncia da parte della ragazza, che avrebbe accusato l’artista di averla costretta a perversioni di vario genere (addirittura a bere la propria urina).

Per diversi anni David è stato comunque legato anche alla modella Tatjana Gellert. Oggi non sappiamo chi sia la sua nuova fiamma, ma le pretendenti non mancano. La sua fama da rubacuori è infatti celebre in tutto il mondo.

Sai che…

– Il violino di David Garrett è uno Stradivari, ma in diverse occasioni ha suonato un Guadagnini.

– Si è diplomato alla scuola d’arte Juillard di New York.

– Nel 2008 è stato inserito nel Guinness dei primati per aver eseguito Il volo del calabrone di Rimskij-Korsakov in un minuto e sei secondi.

– Nel 2022 ha pubblicato la sua prima autobiografia, Se solo sapeste.

– Ha recitato nel film Il violinista del diavolo vestendo i panni di Niccolò Paganini.

– Su Instagram David Garrett ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di David Garrett, ecco una playlist presente su Spotify: