Tutte le curiosità su Levante, dalla storia con Diodato al successo

Alla scoperta di Levante, il talento irriverente della musica italiana con la passione per il cucito e la ‘paura’… delle multe.

Levante è un’artista a tutto tondo. Cantautrice, attrice, scrittrice e anche protagonista, suo malgrado, di storie di gossip. Ha esordito nella sua carriera in maniera decisamente irriverente ma che anche in un modo che rispecchia un personaggio… tutto da conoscere. Dal controverso rapporto con Fedez alla passione per il cucito, andiamo alla scoperta di alcune curiosità sull’ex giudice di X Factor e grande protagonista al Festival di Sanremo.

Chi è Levante: biografia e carriera

Nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 23 maggio del 1987 sotto il segno dei Gemelli, vive da giovanissima la tragica morte del padre. La madre decide di trasferirsi a Torino, poi le due approdano in Inghilterra, a Leeds. Sembra che proprio nei ritmi frenetici della cittadina inglese la cantante abbia trovato l’ispirazione che l’avrebbe portata a incidere Alfonso, il suo primo grande successo, quello che le ha permesso di conquistare il pubblico italiano grazie alla frase-motto “che vita di merda!“, cantata a squarciagola da centinaia di persone. Un esordio decisamente coraggioso.

Uno tra i primi a scommettere sul talento di Levante è stato Max Gazzè, il quale ha scelto l’ancora semi-sconosciuta cantante per aprire i concerti del suo Sotto Casa Tour. Nel giro di pochi anni diventa così famosa da conquistare addirittura un posto al tavolo di un talent.

Dopo aver pubblicamente bocciato questo tipo di programmi, affermando di preferire il pub sotto casa sua, Levante è stata giudice di X Factor 11. Proprio dal banco dei giudici la cantante è stata protagonista di una furibonda litigata con Fedez dopo appena quattro puntate.

“Io dico: perché recitare la parte della buonista che fa fatica a esprimere delle critiche al tavolo dei giudici, quando poi fuori dalla gara uno deve fare le facce schifate perché sente un ragazzo di 19 anni cantare? Anche no, è un po’ poco rispettoso“, ha attaccato il rapper dopo che Levante lo aveva definito in pubblico “un bambino” capace di dare solo “opinioni da bar.”

Cosa fa oggi Levante?

Chiusa la sua avventura da giudice, Levante si è imposta definitivamente nel mondo del pop grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante sicula ha fatto il suo debutto al Festival nel 2020, nell’ultima grande kermesse prima dello scoppio della pandemia, facendo bellissima figura con la sua Tikibombom.

Dopo essere diventata mamma, nel 2023 è stata inserita nel cast dei Big della nuova edizione e ha partecipato con il brano Vivo, dedicato alla depressione post partum, un tema delicatissimo e portato sul palco dell’Ariston con grandissimo coraggio.

Levante: la discografia in studio

2014 – Manuale distruzione

2015 – Abbi cura di te

2017 – Nel caos di stanze stupefacenti

2019 – Magmamemoria

2023 – Opera futura

La vita privata di Levante: marito e figli

Nel 2015 Levante ha sposato Simone Cogo (nome d’arte Sir Bob Cornelius Rifo), frontman mascherato dei The Bloody Beetroots. Il rapporto tra i due, purtroppo, è durato poco ma si sono lasciati senza rimpianti né astio.

“Il matrimonio l’ho fatto con tutto l’amore e l’istinto profondo che mi caratterizzano, ma adesso abbiamo deciso di comune accordo di terminare il matrimonio. Continuiamo a volerci molto bene”, ha dichiarato la cantante ai microfoni di Vanity Fair. Per un periodo Levante ha poi fatto coppia fissa con Diodato, prima di cominciare una nuova relazione con un nuovo uomo.

Per quanto riguarda il resto della sua vita, Levante si è considerata a lungo un vero e proprio lupo solitario, estroversa e amichevole, certo, ma con un grande bisogno di recuperare i propri spazi. Questo non toglie che la cantante abbia un bel rapporto con i suoi fan, e anzi sia molto aperta anche alle critiche.

Chi è il compagno di Levante, padre di sua figlia

Solo nel 2021 Claudia è uscita allo scoperto ufficializzando la storia con il suo nuovo compagno, un bel ragazzo siciliano, Pietro Palumbo. Dalla loro relazione è nata il 13 febbraio 2022 la sua prima figlia, dal nome splendido: Alma Futura.

Sai che…

– Se c’è una cosa che non sopporta è la maleducazione. Pensate che l’artista ha dichiarato che ci sono delle volte in cui va a vedersi tutti i profili social di chi spara a zero, vestendo i panni del leone da tastiera di turno.

– Eredita dalla madre e dalla nonna, due sarte, la passione per il cucito che la porta a farsi i suoi abiti da sola dando vita a un vero e proprio stile presto diventato una vera e propria tendenza.

– Dove vive Levante? Dopo tanti anni a Torino è tornata in anni recenti a vivere nella sua Sicilia.

– Decisamente eclettica, Levante gira spesso in sella alla sua bicicletta. Amante della natura? No, spiazzata dalle troppo multe prese nella sua carriera al volante.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Perché Levante si chiama così? Per uno scherzo con un’amica quando era molto giovane. La scelta è stata ispirata infatti da un film di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone.

– Prima di fare la cantante, Levante lavorerà a lungo come barista, perlomeno finché il successo non la strapperà al bancone.

– Su Instagram Levante ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

